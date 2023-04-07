Комментарии «Открытие»: «Беспризорный» рубль толкает российские акции вверх Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям «Беспризорный» рубль толкает российские акции вверх Российский рынок повышался в первой половине дня в четверг. Главным и почти единственным фактором роста остаётся слабеющий рубль, оставшийся без присмотра ЦБ РФ и других ответственных учреждений. Дорожают акции нефтяников и металлургов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,5 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2510,09 п. (+0,37%), а Индекс РТС - 977,15 п. (-1,05%).

Лидерами среди индексных бумаг были N+ Group, привилегированные «Транснефть», привилегированные «Сургутнефтегаз», «РусАл» и ГМК «Норникель». Самыми слабыми были OZON Holdings, Globaltrans, «Русгидро», АФК «Система» и «Северсталь».

Главным фактором роста индекса МосБиржи на сегодняшний день остаётся рубль, который продолжает своё устойчивое ослабление при полном молчании регулятора, или иных ответственных лиц. При этом инфляционное влияние текущего курса, вероятно, уже оправдывает риторику ЦБ РФ о возможном ужесточении денежной политики. Как минимум, цифры марта могут вдруг оказаться самым низким значением инфляции на ближайшее время. Таким образом, покупательский интерес сосредоточен в бумагах экспортёров, которые выигрывают от слабости россиянина.

Бумаги OZON Holdings среди аутсайдеров дня. Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 86% год к году до 832,2 млрд рублей. Количество активных покупателей достигло 35,2 млн. Число заказов на одного клиента выросло на 52% до 13,2 в год. Примечательно, что уже третий квартал подряд скорректированный показатель EBITDA остаётся положительным, составив 3,9 млрд рублей в IV квартале. Тем не менее, убыток за 4 квартал снизился году к году на 46% и составил 11,2 млрд рублей. Убыток за полный 2022 год составил 58,2 млрд рублей, из которых почти пятая часть – 10,2 млрд – разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром в августе 2022 года. Убыток объясняется, в первую очередь, продолжающимися инвестициями в логистическую инфраструктуру в регионах и продукты для продавцов и покупателей. «Солидные результаты по ключевым метрикам GMV, выручка и EBITDA, хотя и немного ниже наших ожиданий, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции". - Ранее Ozon давал ориентир 80-90% роста GMV в 2022 году и таким образом реализованная динамика +86% укладывается ожидания рынка. Ozon продолжает последовательно улучшать экономику бизнеса – увеличивая долю продаж на маркетплейсе (78,4% против 67,7% годом ранее), снижая расходы на фулфилмент-операции и доставку благодаря реализации эффекта масштаба, а также так же увеличивая отдачу маркетинговых вложений. Мы полагаем, что выход Ozon на генерацию операционной прибыли и положительного денежного потока, а также увеличения доли более маржинальных услуг по-прежнему недооценивается рынком (текущая оценка Ozon за 0,5x GMV 2022 – вблизи исторических минимумов). К тому же, потенциал рост бизнеса Ozon явно не исчерпан - проникновение электронной коммерции составило 12% от общего оборота розничной торговли в 2022 году, что кратно меньше уровня развитых стран. Мы по-прежнему считает бумаги Ozon недооцененными, целевую цену планируем обновить по мере поступления новой информации от компании (в т.ч. прогнозы менеджмента)».

Акции Positive Technologies повышались на 1,7%. Объем отгрузок Positive Technologies по итогам 2022 года увеличился почти вдвое, с 7,7 до 14,5 млрд рублей. Рост показателя на 88% соответствует ранее озвученному прогнозу менеджмента компании и обусловлен, во многом, увеличением объема новых отгрузок на 5,1 млрд рублей или на 152%. Доля новых отгрузок увеличилась с 43% до 58% за счет увеличения количества клиентов и установки новых продуктов действующим клиентам. Существенный вклад в рост объема отгрузок вносит и продление действующих лицензий (рост на 1,1 млрд рублей или на 36%, доля в итоговом объеме отгрузок – 28%). Предоставляемые Positive Technologies услуги в области ИБ и расширенной технической поддержки сформировали 14% от общего объема отгрузок.

Рубль продолжает слабеть и уже преодолел отметку 81 за доллар. Перечислять факторы можно, но они уже озвучивались многократно. Выделим главное, текущее ослабление пока не побуждает регулятора к каким-либо заявлением. Однако столь слабый рубль неизбежно скажется на темпах инфляции, с которой безуспешно борется ЦБ РФ. Поэтому сложно определить какую-либо границу текущего движения, если отсутствует реакция ответственных учреждений. Объёмы чуть выросли относительно предыдущего дня, но вряд ли их можно назвать сигнальными, или разворотными.

Доллар на Forex торговался стабильно. Снижение доходностей по американским и европейским государственным обязательствам происходит в пределах 2-4 Б.П. То есть влияние долгового рынка достаточно нейтральное. По состоянию на 15:50 мск: DXY - 101,733 (+0,19%),

EUR/USD - $1,0894 (-0,11%),

GBP-USD - $1,2438 (-0,2%),

USD/JPY - 131,62 (+0,21%),

USD/RUB – 80,97 (+1,42%),

EUR/RUB – 88,40 (+1,27%),

CNY/RUB – 11,739 (+1,39%). Страховщики покидают альянс нулевой эмиссии Европейские индексы повышались. В пятницу площадки в Европе будут закрыты в связи со страстной пятницей. Основной рост сосредоточился в секторе недвижимости, который повышался на 1,5%. Акции Shell дорожали на 2%, реагируя на заявление компании о восстановлении производства СПГ в Австралии. Бумаги Zurich Insurance Group дорожали почти на 1% после новостей о том, что страховая компания вышла из альянса страхования проектов нулевой эмиссии. Из статистики отметим рост германского производства за февраль на 2,0% при ожиданиях повышения лишь на 0,1%. По состоянию на 15:50 мск: FTSE 100 - 7719,08 п. (+0,73%),

DAX - 15567,28 п. (+0,30%),

CAC 40 - 7333,75 п. (+0,24%). Поставки нефти из северного Ирака пока не возобновились Нефть Brent вернулась выше отметки $85 за баррель. Поводом для роста служит информация из Ирака, где работа нефтепровода Киркук-Джейхан так и не возобновилась. Однако на другой чаше весов опасения скорого спада в экономике США и еврозоны под воздействием высоких ставок. Индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг США показали существенное замедление в марте. Тем не менее, по итогам текущей недели нефть может подорожать благодаря решению ряда стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 1,16 млн бар. в сутки. По состоянию на 15:50 мск: Brent - $85,12 (+0,15%),

WTI - $80,66 (+0,06%),

Алюминий - $2329,5 (-0,17%),

Золото - $2030,1 (-0,27%),

Никель - $22555 (-0,67%). Американский рынок проявляет осторожность перед пасхальными праздниками Число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 228 тыс. на прошлой неделе при ожиданиях 200 тыс. Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшое снижение индексов в начале дня от почти нулевого изменения в Dow Jones до снижения на 0,3% в NASDAQ.

Статистика по деловой активности в сфере услуг и промышленности показала существенное замедление в марте. С одной стороны, это повод задуматься о вероятном смягчении политики ФРС, но, с другой, это повод для ухудшения прогнозов по прибыли корпораций. Относительной первой проблемы в четверг выступит президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, а вот вероятное влияние на корпоративные результаты рынок начнёт узнавать уже в конце следующей недели.

Производитель напитков Constellation Brands сообщил о прибыли в размере $1,98 на акцию за последний квартал при ожиданиях $1,82 на бумагу. Levi Strauss отчиталась о прибыли $0,34 на акцию при ожиданиях $0,32. Производитель джинсов также выдал осторожный прогноз, ссылаясь на экономическую неопределённость. info4

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