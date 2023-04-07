Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 апреля: 5 267,2900 руб/1 г золота и 64,1700/1 г серебра ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 267,2900 руб.

1 грамм серебра - 64,1700 руб.

1 грамм платины - 2 635,1399 руб.

1 грамм палладия - 3 804,8701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 131,0400 р. (2,55%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7900 р. (4,55%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,1700 р. (1,98%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,0900 р. (0,45%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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