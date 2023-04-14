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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 апреля: 5 273,3999 руб/1 г золота и 66,0300/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 273,3999 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,0300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 678,4500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 812,8601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,4501 р. (0,24%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,15%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,4500 р. (1,38%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,2899 р. (0,88%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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