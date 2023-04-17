«Открытие»: Надежды на китайскую статистику поддержат цены на ключевые товары российского экспорта

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Надежды на китайскую статистику поддержат цены на ключевые товары российского экспорта

· Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать позитивным. Нефть удерживается выше $86 за баррель Brent. В Китае сектор недвижимости демонстрирует признаки оживления. Рынки Азии также растут в надежде на сильные данные КНР по ВВП в I квартале. В целом, старт новой недели можно назвать достаточно оптимистичным, что позволяет рассчитывать на то, что российский рынок удержит завоёванные на прошлой неделе позиции. Впрочем, помешать этому может укрепление рубля.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2508,39 п. до 2554,85 п., а индекс РТС с 974,52 п. до 982,94 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0903 до $1,0996. Пара USD/RUB повысилась с 81,13 до 81,79, а пара EUR/RUB с 88,91 до 90,195. Нефть Brent подорожала с $85,12 до $86,31 за баррель. Золото на Comex подешевело с $2026,40 до $2015,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 930,91 до 927,72 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4105,02 п. до 4137,64 п.

· Российский рынок смог подняться по итогам прошедшей недели. Вновь одним из главных факторов стало дальнейшее ослабление рубля, которое стимулирует интерес инвесторов к акциям экспортёров. Представители ЦБ РФ и Минфина объясняют ослабление рубля сокращением поступлений внешней выручки на фоне потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, хотя сальдо торгового баланса остаётся положительным. Во вторник индекс МосБиржи обновил свой максимум с 11 апреля 2022 года, поднявшись до 2577,1 п. Однако после этого на рынке началась фиксация прибыли. ЦБ РФ сообщил предварительные оценки текущего счёта платежного баланса, который снизился в I квартале в четыре раза до $18,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса сократилось в 2,9 раза до $29 млрд. «Распадская» сообщила о сокращении прибыли по РСБУ в I квартале почти в пять раз до 3,8 млрд руб при снижении выручки на 27,5%. Среда принесла очередные новости о расширении американского списка подсанкционных лиц и организаций РФ, включая структуры «РосАтома».

· В четверг рынок продолжил попытки роста. Индекс МосБиржи предпринимал усилия удержаться выше 2550 пунктов. В ОПЕК подсчитали, что Россия в феврале добывала 10 млн б/с (без конденсата. Добыча с конденсатом составила 11,4 млн б/с, что на 175 тыс. б/с больше, чем месяцем ранее. Акции ТМК ( TRMK ) существенно подорожали на новостях о том, что совет директоров 20 апреля рассмотрит дивиденды по итогам 2022 года. Также в этот день активно повышались бумаги золотодобывающих компаний, которые реагировали на дорожающее золото, которое, в свою очередь, отыгрывало ослабление доллара США. Акции «НОВАТЭК» отыгрывали новости из правительства, где намерены принять меры по увеличению производства СПГ к 2030 году до 100 млн тонн за счёт новых ресурсных баз в красноярском крае и ЯНАО. В пятницу индекс МосБиржи всё же смог закрыть день выше 2550 п., но риски коррекции всё ещё сохраняются из-за сильной перекупленности. Доклад МЭА сообщил о том, что сокращение добычи в ОПЕК+ может привести к появлению дефицита на рынке нефти ранее ожидаемого срока. Это поддержало котировки нефти и акции российских нефтяников. Минэкономразвития обновило макропрогноз. Средняя цена Brent в 2023 г. ожидается $80,7/барр., в 2024 году - $75,7/барр. Среднегодовой курс USDRUB в 2023 г. предполагается на уровне 76,5 (в сентябрьском прогнозе 68,3), на конец года – 77 рублей за доллар. В следующие 3 года ведомство предполагает плавное ослабление рубля. Среднегодовой курс в 2024 году ожидается 76,8 руб. за доллар. Акции «Норникеля» ( GMKN ) были среди лидеров дня. Компания «Цифровые активы», действующая по договору с подконтрольным «Норильскому никелю» ООО «Проектные сервисы», приобретет до 0,27% (не более 407 344) акций ГМК с 1 мая до 31 декабря этого года в рамках корпоративной программы «Цифровой инвестор». Эта компания будет эмитентом цифровых финансовых активов (ЦФА), которые, как предполагается, в рамках программы «Цифровой инвестор» получат сотрудники «Норникеля». Все сотрудники, работающие в компании более года, получат от 2 до 10 ЦФА в зависимости от стажа.

· Одним из ключевых событий недели на внешних рынках была публикация данных по американской инфляции, которая спровоцировала ослабление доллара США. Core CPI ускорился до 5,6%, но общий показатель замедлился до 5,0%, что оказалось лучше ожиданий 5,2% по сравнению с 6,0% в феврале. Базовые цены производителей США замедлились более существенно до 3,4% в марте с 4,8% в феврале. Общий PPI вовсе упал до 2,7% при ожиданиях 3,0% и 4,9% в феврале. В теории, это будет означать дальнейшее замедление инфляции, которое приведёт к смягчению позиции ФРС, а то и развороту в денежной политике.

Ключевые события предстоящей недели

· В понедельник стоит обратить внимание на китайские данные по прямым инвестициям. Вечером в США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что показатель поднимется до -18,0 п. с -24,6 п. в марте. Вечером ожидается публичное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

· Вторник начнём с изучения протокола последнего заседания Резервного Банка Австралии. Однако главным утренним событием будет статистика ВВП Китая за I квартал. Ожидается рост на 2,2% квартал к кварталу и на 4,0% в годовом выражении. Также выйдет статистика по промышленному производству, которое могло показать рост на 2,6% в марте, и розничным продажам, которые могли показать рост на 3,5% в марте. Безработица в Великобритании могла остаться на уровне 3,7% в феврале. Днём выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений Германии. Ожидается улучшение обоих показателей. В США отчёт по новым строительствам и разрешениям на них. Далее вечером отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктам.

· Япония во вторник может сообщить о росте промышленного производства на 4,5% за февраль. Великобритания может сообщить о замедлении инфляции в марте до 9,8% с 10,4% в феврале. В еврозоне уточнят данные по инфляции за март. Изменение первоначальной оценки 6,9% не ожидается. В США выйдет отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, в которой описывается состояние региональных экономик США. В России опубликуют статистику цен производителей за март.

· Новая Зеландия в четверг может сообщить об инфляции на уровне 7,2% в I квартале, как и в IV квартале прошлого года. Японский экспорт мог вырасти в марте на 2,6%, а импорт на 11,4%. Народный Банк Китая рассмотрит текущие базовые ставки. Далее переключаемся на Европу, где Германия может показать снижение темпов роста цен производителей до 9,9% в марте с 15,8% в феврале. Днём будет опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог подняться до -20,0 п. с -23,2 п. в марте. Далее продажи нового жилья в США, а также индекс опережающих экономических индикаторов, который мог упасть за март на 0,8%.

· Япония в пятницу публикует данные по инфляции. Ожидается, что базовые цены сохранят темпы роста на уровне 3,1%. В этот день будут публиковаться предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны поднимется до 54,0 п. с 53,7 п. в марте. В США производственный индекс мог упасть до 49,0 п. с 49,2 п. в марте, а в сфере услуг до 51,5 п. с 52,6 п.

Сектор недвижимости Китая демонстрирует оживление

· Азиатские рынки начали новую неделю преимущественно ростом. В Шанхае рынок повышается уже пять недель подряд. Однако на предстоящей неделе состоится публикация оценки ВВП КНР за квартал. Предполагается, что экономика КНР покажет существенный рост после освобождения от коронавирусных ограничений. В марте в 64 из 70 крупнейших городских образованиях Китая наблюдался рост цен на недвижимость. В целом, за месяц цены на жилую недвижимость увеличились на 0,41%, что внушает определённый оптимизм относительно перспектив сектора строительства. Более того, повышение на 0,4% также наблюдалось в ценах жилья на вторичном рынке. Одним из признаков сильного восстановления можно считать отчёт оператора сети ресторанов Quanjude Group, чья выручка подскочила на 49% в I квартале. Тем не менее, наиболее сильный рост демонстрировали такие секторы, как гостеприимство и туризм, а также энергетика.

· Ослабление иены до 134,2 в конце прошлой недели и понедельник позитивно сказалось на акциях японских экспортёров. Это позволило фондовому рынку страны продлить полосу роста до семи дней. При этом оптимизму мешала коррекция в бумагах оператора розничной сети Fast Retailing. Существенную поддержку рынку оказали акции судоходных компаний, чей сектор повышался более чем на 2%. Также рост поддерживали экспортёры. К примеру, бумаги Toyota Motor повышались на 1,7%, а производителя промышленных роботов Fanuc на 2,1%.

По состоянию на 8:35 мск:

· NIKKEI 225 - 28524,76 п. (+0,11%),

· Hang Seng - 20599,59 п. (+0,79%),

· Shanghai Composite - 3372,60 п. (+1,03%).

Нефть удерживает позиции на фоне решения ОПЕК+

· Нефть удерживалась на позициях выше $86 за баррель Brent. Решение ряда членов ОПЕК+ по сокращению производства может привести к дефициту поставок, полагают в Международном Энергетическом Агентстве. Более того, это решение состоялось перед пиковым периодом летних месяцев, когда потребление топлива наиболее высокое. Побочным эффектом также является то, что спрос на дисконтированную российскую нефть существенно увеличивается и может привести к игнорированию потолка цен, который установлен Евросоюзом и G7. Впрочем, даже Япония, которая ранее подписалась под решением о потолке цен, импортирует российскую нефть по ценам выше потолка. В начале недели котировки нефти ещё будут оглядываться на курс доллара, но в дальнейшем возрастёт влияние статистики. Во вторник Китай опубликует оценку ВВП за I квартал, что может стать поводом для перехода на новый ценовой уровень.

По состоянию на 8:55 мск:

· Brent - $86,26 (-0,06%),

· WTI - $82,47 (-0,06%),

· Алюминий - $2385 (-0,02%),

· Золото - $2024,6 (+0,44%).