Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 апреля: 5 235,5000 руб/1 г золота и 66,6100/1 г серебра ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 235,5000 руб.

1 грамм серебра - 66,6100 руб.

1 грамм платины - 2 767,8899 руб.

1 грамм палладия - 3 987,8601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 64,2100 р. (1,21%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6900 р. (2,47%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,6500 р. (1,12%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 93,2599 р. (2,39%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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