«Открытие»: Российские акции предпочитают консолидацию в условиях неопределённости

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российские акции предпочитают консолидацию в условиях неопределённости

· Отечественный рынок консолидировался в первой половине дня. Государство взяло под управление некоторые активы зарубежных компаний. Рубль вновь слабеет. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 15,2 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 16:10 мск Индекс МосБиржи - 2621,52 п. (-0,20%), а Индекс РТС - 1011,50 п. (-0,23%).

· Лидерами среди индексных бумаг были ВТБ, «Ростелеком», VK, «Яндекс» и АФК «Система». Самыми слабыми оказались привилегированные «Сургутнефтегаз», ГК «ПИК», МКБ, Fix Price и X5 Retail.

· Накануне был подписан указ, который предусматривает передачу во временное управление иностранных активов в РФ в случае изъятия российских активов в других странах. На текущий момент известно, что внешнее управление введено в отношении пакета акций «Юнипро», которая принадлежит германской Uniper SE, и «Фортума», которая принадлежит финской Fortum. В Росимуществе допускают, что список компаний будет расширен. К слову, вопрос дивидендов этих компаний далеко не так однозначен. Государство может воспользоваться ситуацией, дабы изъять часть прибыли через выплаты акционерам, что весьма схоже с планами в Европе на использование дохода от российских замороженных активов.

· Бумаги ВТБ среди лидеров дня. Потребительское кредитование в РФ сократилось в I квартале на 0,6% относительно аналогичного периода год назад. Однако в данном случае лучше говорить о том, что оно восстановилось до прошлогодних показателей. В самом ВТБ ожидают рост ипотечного кредитования в I полугодии почти вдвое до 2,8 трлн руб, а также рост потребительского кредитования в текущем году на 17%.

· Новости из ВТБ одновременно поддержали бумаги VK. Банк почти завершил тестирование онлайн сервисов в мессенджере VK, что позволит совершать пользователям до 80% операций без выхода из социальной сети.

· «ВУШ Холдинг» отчитался о росте выручки в 2022 году на 55% до 6,4 млрд руб, а общей выручки на 68% до 6,96 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 51%. Однако чистая прибыль по МСФО упала на 53% до 831 млн руб.

· Рубль начинал торги разнонаправленно, но затем начал слабеть против всех основных конкурентов. Ситуация во многом отражает расклад сил на Forex, где доллар вновь отступает. Мы полагаем, что евро продолжит усиливать позиции против доллара на ожиданиях сокращения разрыва доходностей долговых бумаг США и Европы. ОТ ФРС ждут очередного повышения ставки на следующей неделе, как и от ЕЦБ. Однако для американского регулятора это повышение может оказаться последним в текущем цикле, а вот европейскому ещё предстоит несколько решений по ужесточению денежной политики в борьбе с инфляцией.

По состоянию на 16:10 мск:

· DXY - 101,088 (-0,5%),

· EUR/USD - $1,1052 (+0,71%),

· GBP/USD - $1,2475 (+0,52%),

· USD/JPY - 133,54 (-0,16%),

· USD/RUB – 81,64 (+0,03%),

· EUR/RUB – 90,37 (+0,97%),

· CNY/RUB – 11,764 (+0,06%).

Банковский сектор Европы вновь в тревоге

· Европейские индексы снижались. Под давлением были акции средних и малых банков на фоне отчётности First Republic Bank и проблем с поиском пополнения резервов проблемной организации. Телекоммуникационный сектор повышался благодаря акциям шведского мобильного оператора Telia, которые подрастали на 5%. Telia отчиталась лучше ожиданий, а также планирует продать свои активы в Дании. Акции производителя чипов ASM International NV теряли около 10%. Компания весьма неплохо отчиталась по выручке, но отчётность была перекрыта заявлениями менеджмента об ухудшении ситуации на рынках сбыта. Французский производитель ПО Dassault Systemes отчитался близко к прогнозным значениям, но рынок смутило падение поставок лицензий, что также расценивается в качестве слабости рынка. И немного статистики. Индекс потребительского климата Германии улучшился до -25,7 п. на май с -29,3 п. в апреле. Во Франции индекс доверия потребителей поднялся до 83,0 п. с 82,0 п. вместо падения до 81,0 п.

По состоянию на 16:10 мск:

· FTSE 100 - 7869,12 п. (-0,28%),

· DAX - 15778,83 п. (-0,59%),

· CAC 40 - 7459,34 п. (-0,96%).

Страхи рецессии и бегство от риска продолжают негативно влиять на нефть

· Нефть распрощалась с утренним приростом и вновь пытается уйти ниже $80 за баррель Brent. При этом факторы слабого доллара и падения запасов в США уже не оказывают поддержку. Рынок продолжает сосредоточенно закладывать риски рецессии в Европе и Северной Америке, тем более, если банковский кризис вернётся из спячки.

По состоянию на 16:10 мск:

· Brent - $79,68 (-1,35%),

· WTI - $76,29 (-1,51%),

· Алюминий - $2337,5 (+0,09%),

· Золото - $2010,2 (+0,28%),

· Никель - $23640 (+1,28%).

Британский регулятор отказал Microsoft в покупке Activision Blizzard

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт в начале дня от -0,1% в S&P 500 до +0,2% в NASDAQ. Чуть более оптимистичный технологичный NASDAQ получает поддержку от сильных отчётов Microsoft и Alphabet.

· Акции Boeing прибавляли более 3%. Авиастроительная компания планирует увеличить производство B737 Max до 38 штук в месяц. Отчётность оказалась весьма сомнительной. Убытки за I квартал $1,27 на акцию при выручке $17,92 (ожидания составляли $1,07 на акцию при выручке $17,57 млрд). Бумаги производителя игр Activision Blizzard провалились на 10% на новостях о том, что власти Великобритании заблокировали сделку Microsoft по покупке компании. Акции First Republic Bank теряли ещё 10% на утренних торгах. Акции Microsoft дорожали на 8%, а вот бумаги Alphabet торговались без существенных изменений. Новость о программе обратного выкупа на $70 млрд не смогла компенсировать негативный эффект снижения выручки Alphabet в годовом выражении.

· И, наконец, утренняя американская статистика. Объём заказов на товары длительного пользования вырос за март на 3,2%. Базовые заказы увеличились на 0,3%. Позже вечером выйдет отчёт Минэнерго США.