Комментарии «Открытие»: Банковский кризис может напомнить рынкам о себе Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Банковский кризис может напомнить рынкам о себе · Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть пытается расти, но пока на рынках преобладают страхи рецессии в Северной Америке и Европе. Азиатские рынки пытаются показать отскок, но в потенциале США наложат очередные санкции на Китай, включая действия против облачных сервисов. В самих США есть подвижки с потолком госдолга, но пока доминируют временные решения. Впереди оценка роста американской экономики за I квартал, а также оценки потребительского и делового доверия в Европе. Российский рынок на этом фоне может консолидироваться, или даже показать небольшой рост. Слабеющий в утренние часы рубль также будет способствовать спросу на акции экспортёров. Внешний фон заставил российский рынок отступить · Российский рынок снизился по итогам торгов в среду. Основное давление на отечественные акции оказывал внешний фон. Продолжается обсуждение 11-го пакета санкций Евросоюза, которое идёт весьма сложно. Венгрия категорически против каких-либо ограничений на российский атом. Другие члены сообщества предлагают полный запрет поставок товаров, включая лекарства. Вероятно, что итоговый вариант будет гораздо мягче, но от этого рынку пока нелегче. Из общего негатива также отметим существенное падение котировок Brent ниже $78 за баррель. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,901 млрд руб. · По итогам торгов 26 апреля индекс МосБиржи - 2620,33 п. (-0,25%), а индекс РТС - 1011,06 п. (-0,28%). Лидеры роста на 23:00 мск: ВТБ ао 0,02 4,63% Ростел -ао 65,27 2,64% Yandex clA 2 108,6 2,39% ИнтерРАОао 4,08 1,83% VK-гдр 486,4 1,63% Лидеры снижения на 23:00 мск: ММК 40,13 -1,81% ПИК ао 701,1 -1,72% Сургнфгз 25,11 -1,65% ГМКНорНик 15 330 -1,34% НЛМК ао 136,44 -1,29% · 4 отраслевых индекса российского рынка показали снижение, а 6 закрылись в плюсе. Самый сильный рост в электроэнергетике (+2,12%), а наиболее сильное снижение в металлах и добыче (-0,69%). · Прошедший день не был богат на корпоративные новости. Тем не менее, ПАО «ВУШ Холдинг» (Whoosh ( WUSH )) представило финансовые результаты по МСФО за 2022 год: рост выручки 55% до 6,4 млрд руб, а общей выручки на 68% до 6,96 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 51%. Однако чистая прибыль по МСФО упала на 53% до 831 млн руб. «В настоящий момент у нас нет актуальной инвестидеи по акциям Whoosh, - пишет Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела по глобальным исследованиям Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Компания работает на развивающемся рынке с большими перспективами дальнейшего роста, при этом динамика бизнеса Whoosh будет во многом зависеть от действий конкурентов, прежде всего — «Яндекса» (YNDX). В частности, конкуренция создает риски снижения средней цены поездки. Кроме того, негативным фактором для Whoosh выступает ослабление рубля, т. к. импорт составляет около 80% капитальных расходов компании. Бизнес Whoosh характеризуется сезонностью, поэтому будем следить за отчетами компании за II и III календарные кварталы, которые являются основным операционным сезоном для сервиса аренды самокатов». · Ещё одним корпоративным событием стали последствия подписанного указа о передаче под российское управление иностранных активов в случае аналогичных действий в других странах против российских структур. Росимущество получило во временное управление принадлежащие иностранным акционерам доли в ПАО «Юнипро» (UPRO) и ПАО «Фортум», следует из опубликованного 25 апреля указа президента РФ. Российские активы Fortum и Uniper считаются переданными в управление Росимуществу с момента подписания соответствующего президентского указа от 25 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, главная цель указа — это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом. «Иностранные компании заявляли о своем желании продать активы, - отмечает Тимур Хайруллин, главный аналитик «Открытие Инвестиции», электроэнергетика. - В апреле CEO Fortum Маркус Раурамо говорил, что компания продолжает процесс выхода из России, наблюдает интерес к своим активам не только в России, но и в других странах. В свою очередь немецкий Uniper в отчете по итогам 2022 г. заявлял, что продажа «Юнипро» также остается под вопросом, так как компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента РФ. Таким образом, теперь активы поменяли юридический статус и вероятность смены собственника повысилась. Мы считаем, что основными претендентами на активы могут быть: на пакет ТГК-1 (TGKA) — «Газпром Энергохолдинг», а на «Юнипро» — «Интер РАО» (IRAO). Мы полагаем, что смена собственника может стать драйвером роста для этих компаний. Они генерируют высокие денежные потоки, имеют сильный баланс и потенциально могут обеспечивать высокую дивидендную доходность. Мы полагаем, что акции ТГК-1 интересны для инвестирования». · Акции ВТБ ( VTBR ) и расписки VK Company ( VKCO ) вошли в тройку лидеров роста: инвесторов заинтересовала новость о том, что ВТБ собирается до конца апреля запустить полноценный онлайн-банк на платформе чат-ботов в VK Мессенджере. Предполагается, что аудитория соцсети может пополнить число клиентов банка. В ВТБ считают, что пользователи соцсети VK смогут совершать до 80% финансовых операций без выхода из неё. Вопрос с использованием чатбота в телеграмм пока остаётся открытым. · Рубль завершил торги среды нейтрально относительно доллара, укрепился относительно юаня, но ослаб против евро. С одной стороны, на рубль оказывала давление дешевеющая нефть, но налоговый период пока позволяет достаточно успешно противостоять внешнему давлению. С другой стороны, динамика на российском рынке повторяла ситуацию на Forex. От ФРС ждут повышения ставки на следующей неделе, но это повышение может оказаться последним в цикле ужесточения американского регулятора. Меж тем в еврозоне ситуация с инфляцией заметно хуже, а по сей причине у ЕЦБ ещё более долгий путь. Соответственно, рынок реагирует на будущее сокращение доходностей между европейскими и американскими долговыми обязательствами. В Конце недели ждём роста волатильности по рублю на фоне решения ЦБ РФ, которое вряд ли изменит текущие параметры денежной политики, а также длинных первомайских выходных. По состоянию на 23:00 мск: · DXY - 101,218 (-0,37%), · EUR/USD - $1,1035 (+0,57%), · GBP/USD - $1,2464 (+0,44%), · USD/JPY - 133,64 (+0,1%), · USD/RUB – 81,62 (+0,0%), · EUR/RUB – 90,26 (+0,85%), · CNY/RUB – 11,754 (-0,03%). First Republic Bank может оказаться слишком маленьким для спасения · Американские индексы завершили торги разнонаправленно. Предполагалось, что отчёты Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL) смогут стимулировать ралли на рынке США. Однако тревожность в отношении региональных банков и First Republic Bank, в частности, свела позитивный эффект на нет. Да и рост акций Microsoft больше был связан с потенциальной отменой покупки Activision Blizzard за $69 млрд на фоне блокировки сделки британским регулятором. Акции самого First Republic Bank (FRC) вновь показали резкое падение и теперь речь может идти о том, что капитализация банка стала чрезмерно маленькой, чтобы банк смог выжить. Власти США уже не выражают готовность к бесконечной поддержке, а FDIC может снизить рейтинг банка, что приведёт к сокращению его возможностей занимать деньги у ФРС. · Объём заказов на товары длительного пользования вырос за март на 3,2% при ожиданиях роста на 0,7%. Без учёта транспорта рост составлял 0,3%. То есть основной прирост за март состоялся благодаря заказам на авиационную технику (+55,6% прироста за месяц). Отрицательное сальдо международной торговли США сократилось в марте до $84,6 млрд с $91,99 млрд в феврале. · Динамика по секторам: Utilities -2,37%, Industrials -1,87%, Health -1,41%, Energy -1,28%, Materials -1,18%, Financials -0,96%, Real Estate -0,83%, Consumer Staples -0,74%, Communication Services -0,62%, Consumer Discretionary -0,38%, Technology +1,73%. По итогам торгов: · DJIA - 33301,87 п. (-0,68%), · S&P 500 - 4055,99 п. (-0,38%), · NASDAQ - 11854,35 п. (+0,47%). США намерены задавить облачную отрасль Китая · Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Акции в Шанхае и Гонконге пытались расти. При этом объём прибыли в промышленности КНР продолжает вызывать вопросы. В марте падение составило 21,4% по сравнению с падением на 22,9% в феврале. Глава Китая Си Цзиньпин провёл переговоры с президентом Украины, но итог разговора получился никаким. Меж тем американский министр торговли Джина Рэймондо заявляет о том, что облачные услуги Huawei и Alibaba могут представлять опасность для американской безопасности, а по сей причине ведомство собирается рассмотреть возможность санкций против китайской отрасли облачных услуг. На этом фоне акции Alibaba в Гонконге теряли около 2,5%. Более позитивной была ситуация в секторах финансов и недвижимости. В Шанхае сектор здравоохранения повышался на 1,7%, а вот массовых коммуникаций провалился почти на 4%. · Японский рынок снижался в первой половине дня, но нашел силы для отскока за счёт сильных брендов. Акции инвестиционного банка Nomura снижались на 7% после слабой отчётности. Прибыль в прошедшем квартале упала на 76%. Бумаги производителя оборудования для тестирования чипов Advantest обвалились на 11% на фоне слабых результатов и ухудшения прогноза на ближайшие кварталы. Меж тем рынок спасали такие бумаги, как Sony (+3,2%), Canon (+4,6%), Denso Corp. (+2,4%) и Toyota Motor (+1,0%). По состоянию на 8:30 мск: · NIKKEI 225 - 28430,12 п. (+0,05%), · Hang Seng - 19841,70 п. (+0,43%), · Shanghai Composite - 3285,61 п. (+0,66%). Нефть пытается организовать отскок после очередных распродаж · Нефть торговалась в небольшом плюсе, восстанавливая потери после очередного обвала накануне. При этом состоявшееся падение вновь было больше похоже на ликвидацию позиций банков, чем на реальный страх перед рецессией. Впрочем, страхи по поводу экономического спада в Европе и Северной Америке также присутствуют, но они во многом уже учтены рынком. Тем не менее, ситуация была похожа на мартовскую, когда одновременно падали акции First Republic Bank и нефтяные фьючерсы. · Объективные факторы, напротив, указывают на поводы для роста. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 21 апреля коммерческие запасы нефти -5,054 млн баррелей, бензина -2,408 млн баррелей, а дистиллятов -0,577 млн баррелей. Загруженность НПЗ возросла, а внутренняя добыча сократилась на 0,1 млн баррелей до 12,2 млн баррелей. По состоянию на 8:50 мск: · Brent - $78,18 (+0,63%), · WTI - $74,66 (+0,28%), · Алюминий - $2327,5 (+0,02%), · Золото - $2008,5 (+0,09%), · Никель - $23715 (+0,29%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Есть ли "затоваривание" рынка новостроек? «Стройка развивается, ипотека выдаётся» «Снижения цены не будет». Екатерина Прядко – о трендах регионального рынка недвижимости Есть ли затоваривание на рынке новостроек Иркутска? Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги