Комментарии «Открытие»: Сигналы от центральных банков продолжат будоражить рынки Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Сигналы от центральных банков продолжат будоражить рынки Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть немного дорожает, китайский рынок растёт на ожиданиях активизации потребителей, в Японии инвесторы реагируют на перспективу разгона инфляции при сохранении ультра мягкой денежной политики. В Китайской Sinopec ждут ещё более активного восстановления спроса на нефтепродукты. Отечественный рынок может испытывать неуверенность перед длинными майскими праздниками. Рубль также лишается поддержки налогового периода и может скорректироваться. Банковский сектор вытянул российский рынок вверх · Российский рынок заметно поднялся по итогам торгов в четверг. Основной вклад в рост индексов внёс финансовый сектор на фоне отчётности ВТБ. Впрочем, также порадовали дивидендные новости от «Татнефти», отчётность «Яндекс». Всё это позволило не обращать внимание на внешний фон. Также отметим рост объёмов после трёх дней снижения на падающем рынке. Как минимум, это говорит о готовности инвесторов покупать, а не продавать. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 58,564 млрд руб. · По итогам торгов индекс МосБиржи - 2646,18 п. (+0,99%), а индекс РТС - 1024,44 п. (+1,32%). Лидеры роста на 23:00 мск: ВТБ ао 0,02 8,9% TCS-гдр 2 774 2,99% ГАЗПРОМ ао 183,56 2,9% VK-гдр 500,8 2,71% Аэрофлот 40,19 2,39% Лидеры снижения на 23:00 мск: ПИК ао 692,8 -1,41% FIXP-гдр 358,3 -1,13% GLTR-гдр 461,1 -1,07% Транснф ап 120 850 -0,74% Yandex clA 2 099,4 -0,64% · 3 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 7 показали рост. Самое существенное снижение в секторе строительных компаний (-1,57%), который без особых поводов существенно поднялся в последние дни. Лидером дня стал сектор финансов (+1,61%) благодаря акциям ВТБ, которые подорожали более чем на 7%. · В секторе финансов лидировали акции ВТБ ( VTBR ), который представил финансовые результаты за I кв. по МСФО. В январе—марте консолидированная прибыль банка составила 146,7 млрд руб., что стало рекордным квартальным результатом. При сохранении подобной динамики прибыли банк может заработать в 2023 году более 500 млрд руб, что с учётом результатов за 2021 год может стать поводом для дивидендных ожиданий после покрытия убытков за 2022 год. Кроме того, ВТБ вместе с VK вскоре откроет онлайн сервисы на основе мессенджера VK, что позволит проводить до 80% финансовых операций без выхода из соцсети. · Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 4 кв. 2022 г. в размере 27,71 руб./акция, что соответствует доходности 6,8% на АО ( TATN ) и 6,7% на АП ( TATNP ) по цене открытия 27 апреля. Дивиденд за год составит 67,28 руб., доходности — 16,5% на АО и 16,4% на АП. Список акционеров для получения дивидендов составляется на 11 июля, вторник. День T-2 — пятница, 7 июля. ГОСА назначено на 16 июня, повторное в случае отсутствия кворума — на 30 июня. Список акционеров для участия в ГОСА составляется на 22 мая (Т-2 по факту — 18 мая). «Рекомендованный дивиденд за 4 кв. выше нашего прогноза (21,60 руб.) на 28,3%, за весь 2022 г. — выше прогноза (61,17 руб.) на 10,0%», — комментирует Алексей Кокин, главный аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору. — «Коэффициент дивидендных выплат по МСФО составил 55,0%, по РСБУ — 64,7%, что выше минимального уровня в 50% согласно дивидендной политике. В прошлом коэффициент выплат у „Татнефти“ иногда превышал 50% по МСФО. Например, за 2018 г. выплатили больше 90%, за 2019 г. — больше 75% чистой прибыли по МСФО. С 2020 г. ситуация изменилась: за 2020 г. и 2021 г. было выплачено 50%. Сейчас наша модель дисконтированных дивидендов не предусматривает роста коэффициента выше 50% в ближайшие годы. Возвращение к практике выплаты больше 50% позволило бы увеличить целевую цену, но пока нет уверенности, что это долгосрочное решение». С другой стороны, дивиденды «Татнефти» играют значительную роль в формировании бюджета Татарстана, поэтому возвращение к практике повышенных дивидендов не столь невероятное событие. · X5 Retail Group ( FIVE ) опубликовала финансовые результаты за I квартал 2023 г. Выручка группы увеличилась на 15,2% г/г до 696 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 11,1% до 164,9 млрд руб. EBITDA снизилась на 5,7% г/г до 39,5 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 5,7% (-126 Б.П.). Чистая прибыль выросла на 142,4% до 12,2 млрд руб. «X5 Group представила достаточно хорошие результаты», — отмечает Алексей Корнилов, главный аналитик «Открытие Инвестиции» по рынку акций. — «Радует хорошая динамика и объем чистой прибыли. Правда, рентабельность EBITDA сократилась, но это, скорее всего, следствие интеграционных процессов, связанных с высокой M&A активностью компании, что привело к опережающему росту коммерческих и общих административных расходов на 16% г/г. В будущем рост данной статьи расходов, вероятнее всего, нормализуется, что стало бы поводом для восстановления маржинальности. Во всяком случае, компания продолжает показывать относительно стабильные результаты, одновременно проводя экспансию через M&A и запуск нового формата в виде „жесткого дискаунтера“, представленного сетью магазинов „Чижик“. Уровень чистого долга компании остается на низком уровне, что позволяет в будущем направлять не менее 70% свободного денежного потока в виде дивидендов. Потенциально эта сумма может составить до 200 руб. на расписку за 2023 г. Мы сохраняем рекомендацию на уровне „Покупать“ на глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group с целевой ценой 1970 руб.». · Иная картина в отчётности Fix Price. Fix Price ( FIXP ) увеличила выручку в I квартале на 5,2% г/г до 65,9 млрд руб., LFL-продажи снизились на 5,1% г/г, LFL-трафик — на 8,8% г/г, средний чек вырос на 4,1% г/г. «Темпы роста выручки в годовом сопоставлении замедляются третий квартал подряд, опустившись до самого низкого значения как минимум за предыдущие восемь кварталов. Снижение данного показателя в базисе кв/кв обусловлено сезонностью. LFL-продажи снизились на 5,1% из-за эффекта высокой базы. Тем не менее это первое снижение за последние как минимум восемь кварталов», — комментирует Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции». — «LFL-трафик снижается уже шесть кварталов подряд, показав в последнем отчетном периоде самую значительную просадку также как минимум за предыдущие восемь кварталов. Темпы роста среднего чека замедляются третий квартал подряд, что, вероятно, обусловлено замедлением инфляции. Продолжаем считать бумаги Fix Price неоправданно дорогими и потому не рекомендуем их к покупке». Если же учитывать то, что за квартал было открыто 185 новых магазинов, то представленный результат вовсе кажется откровенно слабым. · Консолидированная выручка «Яндекса» ( YNDX ) в I кв. 2023 г. выросла в 1,5 раза г/г до 163,3 млрд руб. Скорректированная прибыль составила 2,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 12,8 млрд руб., рентабельность по показателю — 7,8% против 1,2% годом ранее. Компания сохраняет за собой статус одной из самых быстро растущих историй сектора информационных технологий. На результаты I квартала существенно повлияли мероприятия по консолидации бизнеса. Планы по реструктуризации компании с разделением на российские активы и зарубежные пока не озвучиваются, но совет директоров прорабатывает этот вопрос и представит решение в течение текущего года. · Бумаги МТС подорожали на 0,1%, хотя компания сообщила о расширении своих бизнес планов. Компания приобрела контрольный пакет акций 51% в компании «СКАУТ-КР» для развития решений умного автотранспорта. Это должно усилить позиции МТС в сфере интернета вещей в сегменте транспортной телематики, дополнив экосистему B2B-продуктов за счет развития вертикали «Транспорт и геонавигация». «СКАУТ-КР» предлагает для крупных корпоративных автопарков решения по повышению безопасности движения и экономической эффективности, реализованные на базе собственной SaaS-платформы SKAI с применением технологий IoT, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Возможно, что на рынке опасаются сокращения дивидендной базы из-за затрат на M&A. · Вечером отчитался ДВМП. Чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 20,55 млн руб по сравнению с убытком 3,63 млрд руб годом ранее. Рост выручки за год на 67% до 7,7 млрд руб. Убыток от продаж увеличился на 9,6% до 5,87 млрд руб. Убыток до налогообложения снизился в 16 раз до 246,66 млн руб. «Русгидро» сообщила результаты за I квартал по РСБУ. Чистая прибыль увеличилась в 2,5% до 17,6 млрд руб. Выручка повысилась до 54,7 млрд руб с 49 млрд руб годом ранее. · Рубль укрепился, но не помешал рынку акций. Мы предполагаем, что на торгах в пятницу российская валюта может ослабнуть на фоне решения ЦБ РФ и предстоящих длинных первомайских выходных. Впрочем, в среднесрочной перспективе могут появиться условия для укрепления. В апреле мы отмечаем тенденцию возвращения первенства по объёмам в паре USD/RUB, что может происходить из-за конвертации средств иностранных владельцев бизнеса в России, от которого они решили, или вынуждены отказаться. Далеко не все сделки попадают в публичную сферу, а конвертация происходит не за один день. Соответственно, когда данная волна пойдёт на спад, то спрос на валюты развитых стран уменьшится, что будет способствовать возвращению уверенности российскому рублю. На торгах в четверг объём сделок в USD/RUB составил 90,723 млрд руб по сравнению с 87,611 млрд руб в паре CNY/RUB. Объёмы в EUR/RUB были вдвое ниже. · Существенной волатильности на Forex не было. Доллар растерял свои достижения после публикации данных по ВВП за I квартал, когда экономика показала рост лишь на 1,1% вместо ожидаемых 2,0%. В целом, мы полагаем, что у ФРС осталось лишь одно повышение ставки на майском заседании. При этом у ЕЦБ и Банка Англии путь может оказаться более длинным из-за более высокой инфляции. Соответственно, динамика основных пар будет определяться сокращением разрыва доходностей европейских и американских долговых обязательств. На торгах в четверг доходность 10-летних казначейских обязательств США выросла почти на 8 Б.П., но и доходность германских аналогов прибавила 6 Б.П. По состоянию на 23:00 мск: · DXY - 101,255 (+0,05%), · EUR/USD - $1,1025 (-0,11%), · GBP/USD - $1,2491 (+0,22%), · USD/JPY - 133,92 (+0,19%), · USD/RUB – 81,33 (-0,35%), · EUR/RUB – 89,72 (-0,60%), · CNY/RUB – 11,705 (-0,42%). Сомнения менеджмента в отношении облачного бизнеса перечеркивают результаты Amazon за I квартал · Американские индексы показали солидный рост. Основным поводом стали корпоративные отчёты и отскок в акциях региональных банков. Бумаги Meta (META), которая признана в России экстремистской, показали двухзначный рост на фоне первого за год увеличения выручки. При этом проблемы с портфелем заказов у Caterpillar (CAT) не стали препятствием для роста Dow Jones. · ВВП США в I квартале показал рост лишь на уровне 1,1% при ожиданиях 2%. Однако с позиции ожиданий в отношении политики ФРС это было позитивом. Впрочем, есть и более существенный факт. Снижение темпов ВВП частично обеспечено сокращением складских запасов. В текущем моменте это негатив, но для будущего это потенциал восстановления запасов. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 230 тыс. по сравнению с 246 тыс. неделей ранее. Объём незавершённых сделок с недвижимостью сократился за март на 5,2%. · Southwest Airlines (LUV) отчиталась о более крупных убытках, чем ожидалось. Компания также предполагает сокращение полётной программы из-за задержек с поставками новых самолётов Boeing в II полугодии. Tesla (TSLA) неожиданно сообщила о максимальных за свою историю складских запасах, что может говорить о низкой эффективности политики снижения отпускных цен. Hasbro (HAS) отчиталась лучше ожиданий на фоне активного развития цифровых игр, так как традиционные игрушки стали пользоваться меньшей популярностью. После закрытия торгов акции Amazon (AMZN) подскочили на 10%, реагируя на сильную отчётность. Однако во время конференц-звонка менеджмент допустил ухудшение ситуации в облачном бизнесе и это стало поводом для ликвидации роста. Меж тем выручка компании в I квартале составила $127,4 млрд при ожиданиях $124,5 млрд. Intel (INTC) отчитался о самом большом в своей истории квартальном убытке и о существенном падении выручке. Однако компания всё ещё планирует построить завод по производству чипов стоимостью $20 млрд в Огайо. · Динамика по секторам: Communication +5,55%, Consumer Discretionary +2,76%, Real Estate +2,44%, Technology +2,16%, Industrials +1,99%, Financials +1,62%, Materials +1,35%, Utilities +1,2%, Consumer Staples +1,03%, Health Care +0,53%, Energy +0,49%. По итогам торгов: · DJIA - 33826,16 п. (+1,57%), · S&P 500 - 4135,35 п. (+1,96%), · NASDAQ - 12142,24 п. (+2,43%). Японские инвесторы закладываются на высокую инфляцию и сохранение низких ставок · Азиатские рынки демонстрировали рост. Индексы в Шанхае и Гонконге также повышались. Наиболее активные покупки были в акциях массовых коммуникаций, финансов и потребления. Впереди у Китая праздничная майская неделя, в рамках которой ожидается всплеск потребительской активности. Китайский регулятор банков и страхования заявил о планах поддержки кредитования через снижение стоимости обслуживания кредитов, что должно будет позитивно сказаться на потреблении и работе малого бизнеса. Также ожидаются заявления по итогам заседания политбюро КПК, которое проходит на текущей неделе и затрагивает ряд экономических вопросов. · Японский рынок акций демонстрировал солидный рост. Инфляция в столичном регионе разогналась до 3,5% в апреле по сравнению с 3,3% в марте. Однако Банк Японии не стал что-либо менять в своей политике. Соответственно, инвесторы рассматривают акции в качестве более эффективного инструмента защиты от роста цен. Безработица в Японии выросла до 2,8% в марте с 2,6% в феврале, что уже является сильным поводом для сохранения ультра мягкой денежной политики регулятора. Иена на этом фоне резко ослабла почти до 135 за доллар. Однако потеря надежд на более высокие ставки негативно сказалась на акциях местных банков. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижались на 1,3%, Sumitomo Mitsui Financial на 1,2%, а Mizuho Financial на 1,7%. С другой стороны, вполне комфортно себя чувствовали акции экспортёров. Акции Sony дорожали на 1,5%, Toyota Motor на 1,4%. Бумаги Makita повышались на 19%. По состоянию на 8:40 мск: · NIKKEI 225 - 28804,47(+1,22%), · Hang Seng - 19950,16 п. (+0,55%), · Shanghai Composite - 3310,52 п. (+0,75%). Sinopec ждёт ещё более активного роста спроса на топливо в КНР · Нефть дорожала на азиатских торгах, но может зафиксировать очередное недельное снижение. Тем не менее, позитив пришёл от китайской Sinopec. Согласно заявлениям компании, спрос на топливо в КНР вырос на 6,7% в I квартале. Однако рост в II квартале будет ещё более солидным. Пока нефть сдерживают ожидания более высоких ставок и риски рецессии в Европе и Северной Америке. Однако в мае начинаются дополнительные сокращения производства в ОПЕК+, что должно улучшить баланс мирового спроса и предложения. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил накануне, что дополнительных сокращений пока не требуется, но союзники по ОПЕК+ всегда готовы к дополнительным подстройкам своей политики. По состоянию на 9:00 мск: · Brent - $78,83 (+0,59%), · WTI - $75,11 (+0,23%), · Алюминий - $2316 (-0,13%), · Золото - $1993 (-0,21%), · Никель - $24005 (-0,39%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Есть ли "затоваривание" рынка новостроек? Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья Вторичке нужна программа господдержки «Стройка развивается, ипотека выдаётся» Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги