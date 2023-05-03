Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 3 мая: 79,9609 руб/доллар США и 87,6556 руб/евро

ЦБ РФ с 3 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 79,9609 руб.
  • 1 евро - 87,6556 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,8840 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5484 р. (0,68%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7156 р. (0,81%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7750 р. (0,67%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Чем ЦБ не понравилась ипотека от застройщика под 0%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги