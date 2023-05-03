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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 мая: 5 096,7402 руб/1 г золота и 63,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 096,7402 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 761,0400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 848,4900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,9802 р. (0,84%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4200 р. (2,18%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,4100 р. (1,69%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,8000 р. (0,61%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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