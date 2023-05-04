«Открытие»: Отечественный рынок отыграл сценарий коррекции и снял перекупленность

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественный рынок отыграл сценарий коррекции и снял перекупленность

· Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня в среду, но смог восстановить потери и выйти в плюс. Индекс МосБиржи опускался до 2544,26 п. Тем самым, можно говорить о реализации сценария коррекции к предшествующему росту и снятии перекупленности. При этом на рынок оказывает давление укрепляющийся рубль и дешевеющая нефть. Также в G7 намерены в кратчайшие сроки уточнить 11-ый пакет санкций против РФ. Однако источники утверждают, что речь в нём, прежде всего, пойдёт о мерах обеспечения уже принятых ограничений. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 29 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2565,95 п. (-0,56%), а индекс РТС - 1019,64 п. (+0,00%).

· Лидерами среди индексных бумаг были ГК «ПИК», TCS Group, привилегированные «Сургутнефтегаз», «Северсталь» и ММК. Самыми слабыми оказались Globaltrans, OZON Holdings, обыкновенные «Сургутнефтегаз» ВТБ и «НОВАТЭК».

· Дорожают бумаги «Ростелеком». Компания приобрела 49,9% акций ООО «Информ» у «ЛУКОЙЛ», став её единственным акционером. На базе «Информ» развиваются услуги и компетенции по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора. «ЛУКОЙЛ» продолжит сотрудничество в рамках использования возможностей «Информ» в рамках внешних услуг.

· «Татнефть» отчиталась по РСБУ за I квартал. Чистая прибыль компании по РСБУ снизилась в I квартале в 2,4 раза до 50,1 млрд руб. Падение выручки составило 32,4% до 243,7 млрд руб. Валовая прибыль сократилась в 1,8 раза до 89,8 млрд руб.

· Сектор нефти и газа снижался почти на 0,9% на фоне дешевеющей нефти. Котировки Brent теряли около 2% и находились около $73 за баррель. Однако в составе отраслевого индекса дорожали бумаги «ЛУКОЙЛ» и привилегированные акции «Сургутнефтегаз».

· Примечательно, что акции Сбербанка оказались в минусе. 8 мая будет последний день, когда нужно владеть ими для получения дивидендов. Вероятный разрыв после закрытия дивидендного реестра способен закрыться достаточно быстро, так как в текущем году организаций демонстрирует уверенное восстановление показателей до уровней перед кризисом.

· Рубль вновь укреплял свои позиции. Отметим, что 2 мая регулятор не осуществлял валютные операции в пользу Минфина. То есть укрепление рубля накануне происходило без участия регулятора. Предполагается, что восстановление цен на Urals в апреле может привести к ситуации превышения фактических доходов относительно запланированных, что станет условием для покупки валюты в следующем периоде. Мы полагаем, что укрепление рубля в последние дни связано с завершением конвертации средств иностранных компаний от продажи российских активов. В мае подобные операции могут осуществляться, но уже не в значительных объёмах. Слабая реакция рубля на дешевеющую нефть объясняется тем, что отечественная нефть торгуется с заметным дисконтом, но не по рыночным основаниям, а по политическим. Поэтому пока лишь происходит сокращение разрыва в ценах, а не фактическое давление на стоимость российского нефтяного экспорта.

· Индекс доллара снижался почти на 0,4%. Основные потери были в паре с иеной, где японская валюта отыгрывала более 0,7%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась ещё на 2 Б.П. ниже 3,41%. При этом доходность аналогичных японских обязательств выросла на 2 Б.П. Предполагается, что ФРС повысит ставку сегодня вечером. Однако это может стать последним повышением в текущем цикле. Более того, вероятность сохранения ставки на рынке оценивают на уровне около 20%. Со стороны законодателей уже звучат настойчивые просьбы не провоцировать дальнейший банковский кризис. Как минимум, он может получить продолжение в виде роста объёма плохого долга в банковской системе США.

По состоянию на 15:55 мск:

· DXY - 101,34 (-0,38%),

· EUR/USD - $1,104 (+0,37%),

· GBP/USD - $1,2499 (+0,25%),

· USD/JPY - 135,36 (-0,86%),

· USD/RUB – 79,28 (-0,43%),

· EUR/RUB – 87,61 (-0,18%),

· CNY/RUB – 11,456 (-0,35%).

Инвесторы Европы рассчитывают на последнее повышение ставки ФРС

· Европейские индексы повышались. Основные надежды связаны с тем, что американский Федрезерв в последний раз повысит ставку и заявит о том, что возьмёт паузу в текущем цикле повышения. Основной прирост обеспечивали акции сектора продовольствия и напитков, а вот давление продолжилось со стороны бумаг нефти и газа. Также снижался сектор автомобилестроения. Бумаги Stellantis снижались почти на 2% на фоне роста складских запасов из-за проблем с реализацией автомобилей в I квартале. Итальянский банк UniCredit демонстрировал рост капитализации почти на 6% на фоне улучшения прогноза по финансовым показателям. Меж тем бумаги авиакомпании Lufthansa снижались почти на 5% на отчётности, показавшей выручку ниже прогнозов.

По состоянию на 15:55 мск:

· FTSE 100 - 7790,97 п. (+0,23%),

· DAX - 15820,47 п. (+0,59%),

· CAC 40 - 7415,06 п. (+0,43%).

Банковский кризис и ожидания рецессии негативно сказываются на нефти

· Нефть пока сосредоточена на рисках роста ставок, наступления рецессии и, как следствие, падения спроса в Европе и США. Однако главной причиной текущего падения может всё-таки являться проблема с ликвидностью финансовых организаций. Как и в марте, падение котировок нефти происходит синхронно с обострением ситуации в банковском секторе США. При этом рынок игнорирует сильные данные по Китаю, где зафиксирован рекордный железнодорожный трафик на майских праздниках, а также существенное восстановление авиаперевозок. Впрочем, также есть опасения, что на рынок более широко начнёт поступать нефть из Ирана, где добыча достигла 3 млн баррелей в сутки. С другой стороны, именно с мая начинается дополнительное сокращение производства в ОПЕК+ на 1,16 млн баррелей. Нельзя также исключать новых инициатив арабских производителей чьи бюджеты сформированы с учётом более высоких цен. Тем не менее, в Morgan Stanley поспешили уточнить свой прогноз на III квартал, снизив ожидаемую цену Brent до $77,5 за баррель с $90 ранее, а также до $75 за баррель на конец года.

По состоянию на 15:55 мск:

· Brent - $73,28 (-2,59%),

· WTI - $69,61 (-2,83%),

· Алюминий - $2368,5 (+0,53%),

· Золото - $2020,7 (-0,33%).

Рынок труда в США успешно сопротивляется высоким ставкам

· Идея завершения цикла ужесточения ФРС несколько завяла после публикации данных ADP Services. Частный сектор экономики США создал 296 тыс. новых рабочих мест в апреле при ожиданиях 148 тыс. Таким образом, американский рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость даже в условиях высоких ставок. До конца дня выйдут индикаторы деловой активности в сфере услуг, сводный индикатор деловой активности, индекс ISM в непроизводственной сфере, отчёт Минэнерго США, а затем уже наступит время ФРС.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в DJIA до 0,5% в NASDAQ.

· Акции Starbucks теряли около 5%, хотя сеть кофеен отчиталась лучше прогнозов и подтвердила свои ожидания на финансовый год. Бумаги AMD теряли около 7%. Производитель микропроцессоров отчитался о прибыли $0,60 на акцию при выручке $5,35. Прогноз составлял $0,56 при выручке $5,3. Однако прогноз на текущий квартал оказался скромнее прежних ожиданий. Продолжили снижаться акции региональных банков. Бумаги PacWest теряли более 4%, а Western Alliance более 3%.