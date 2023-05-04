ПСБ: Темпы роста погрузки на сети РЖД в апреле замедлились

В апреле 2023 года среднесуточный объем погрузки на сети РЖД вырос на 3,1% г/г до 3,5 млн т/сут. Рост погрузки происходил в сегменте зерна и строительных грузов, однако другие сегменты преимущественно показали снижение. Погрузка основного товара, угля, осталась без заметных изменений.

Резко увеличилась погрузка зерна, на 36,4% г/г, до 10,3 млн т. Рост был обеспечен на фоне высокой грузовой базы зерновых, ввиду чего наблюдается дефицит составов и соответственно рост ставок на данную категорию. Заметно также увеличилась погрузка строительных материалов (на 12,2% г/г, до 42,3 млн т). Увеличение по строительным грузам связано с растущими объёмами жилищного строительства и активизацией инфраструктурных проектов (реконструкция БАМа и Транссиба, строительства автотрассы Москва-Казань и т.д.). Мы считаем, что в мае рост погрузок в данных сегментах сохранится.

Заметно снизились перевозки лесных грузов (снижение на 22,1% г/г, до 9,4 млн т.) на фоне высокой базы в начале 2022 года, а также промышленных грузов (на 21,2% г/г, до 8,5 млн т.) ввиду сохраняющегося давления со стороны импорта.

Остаются под давлением погрузки химикатов (снижение на 11,8% г/г, до 7,2 млн т) и черных металлов (на 6,1% г/г, до 22,6 млн т), что вызвано ускоренными продажами в сегментах в апреле 2022 года.

В 2023 году мы ожидаем увеличение погрузки на сети РЖД на 5-7% г/г. Ключевыми факторами роста выступят увеличение погрузок в сегменте нефтеналивных грузов, а также угля. Мы полагаем, что налаживание каналов продаж позволит расширить объемы погрузок, а также расширить парк РЖД.