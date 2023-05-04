ПСБ: Доллар продолжил снижение

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ
Российский валютный рынок
Пара доллар-рубль продолжила снижение, приблизившись к 79 руб., однако темпы коррекции доллара замедлились
Торговая активность долларом с расчетами «завтра» остается довольно высокой, причем основные объемы приходятся на начало дня. Мы считаем, что ключевое давление на позиции доллара оказывают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Отметим, что это происходит на фоне отсутствия продаж валюты Минфином, а также отсутствия роста торговой активности в других ключевых валютных парах.
По нашим оценкам, потенциал для укрепления рубля сохраняется. Ключевым драйвером выступит снижение доллара на глобальном рынке после прошедшего заседания ФРС. Считаем актуальным тест отметки 79 руб. в ходе сегодняшних торгов.
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