«Открытие»: Отскок в нефти может вдохновить рынок РФ на коррекцию вверх

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отскок в нефти может вдохновить рынок РФ на коррекцию вверх

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть дорожает после двух дней обвального падения. В Китае инвесторы фокусируют внимание на внутренних историях, что также положительно для российских экспортёров. Впрочем, очередной виток эскалации геополитической напряжённости может отвлечь российских инвесторов от покупок. Рубль слабеет в утренние часы.

Крепкий рубль и слабая нефть смутили российского инвестора

· Российский рынок снизился под тяжестью крепкого рубля и под давлением слабой нефти. Кроме того, в течение дня поступали новости об обсуждении очередного 11-го пакета санкций против РФ, которые, в основном, предусматривают усиление мер по соблюдению уже принятых рестрикций. Также можно говорить о геополитических событиях которые не добавили позитива местным инвесторам. Плюс «Газпром» вынужден пойти на отсрочки платежей для Турции до 2024 года, что приведёт к задержке поступления до $20 млрд выручки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 54,409 млрд руб.

· По итогам торгов 3 мая Индекс МосБиржи - 2532,42 п. (-1,86%), а Индекс РТС - 1008,49 п. (-1,10%).

Лидеры снижения на 23:00 мск:

FIVE-гдр 1 404,5 -5,58% OZON-адр 1 604,5 -5,14% Транснф ап 111 850 -5,09% GLTR-гдр 416,25 -4,92% ВТБ ао 0,02 -4,84%

· Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Самые большие потери в секторе строительных компаний (-3,0%). Также потери более 2% были в секторах нефти и газа (-2,52%), потребления (-2,05%), химии и нефтехимии (-2,10%), информационных технологий (-2,0%), транспорта (-2,56%).

· Относительно стабильными были бумаги «Ростелеком» (RTKM). Компания приобрела 49,9% акций ООО «Информ» у «ЛУКОЙЛ», став её единственным акционером. На базе «Информ» развиваются услуги и компетенции по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора. «ЛУКОЙЛ» продолжит сотрудничество в рамках использования возможностей «Информ» в рамках внешних услуг.

· АФК «Система» (AFKS) будет выплачивать дивиденды в 2023 году. Новость не смогла уберечь акции компании от падения более чем на 3%. Тем не менее, «в середине декабря прошлого года Владимир Евтушенков уже намекал на такую возможность, - напоминает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Напомним, что согласно имеющейся дивидендной политикой АФК по итогам 2022 года акционеры должны получить 0,41 руб. на акцию. При этом, если соотношение «чистый долг/OIBDA» «Системы» не превышает 3,0х, а OIBDA прибавит более 5% в годовом сопоставлении, возможна доплата. Однако по итогам 2022 года леверидж находился на грани (или за гранью, в зависимости от методики расчета), и потому на прибавку мы не рассчитываем. При этом сохраняем рекомендацию по акциям АФК «Система» покупать».

· Сектор нефти и газа был одним из лидеров снижения. Однако свой вклад внесли не только нефтяники, но и бумаги «Газпрома». РФ предоставит рассрочку на оплату газа для Турции до 2024 года. Соответственно, «Газпром» не получит во время выручку около $20 млрд. Акции газовой компании подешевели более чем на 2,7%.

· Чистая прибыль «Татнефти» ( TATN ) по РСБУ в I квартале 2023 года составила 50,122 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя соответствующего периода предыдущего года (120,025 млрд рублей). Обыкновенные акции «Татнефти» подешевели примерно на 2,5%, префы ( TATNP ) упали в цене на 2,7%. На наш взгляд, не стоит пугаться столько существенного снижения прибыли, которое отражает статистика по РСБУ. Тут следует учитывать эффект высокой базы По РСБУ за весь 2022 г. компания заработала чистую прибыль 242 млрд руб. Соответственно, половина годовой прибыли была сгенерирована в 1 квартале 2022 г., который сейчас и выступает высокой базой. Даже если аппроксимировать результаты 1 квартала на весь 2023 год, то прибыль около 200 млрд руб. в целом соответствует (чуть ниже) нашим ожиданиям по дивидендам за 2023 г. У нас есть актуальная инвестидея по привилегированным акциям «Татнефти» (TATNP) с целью 473,5 руб.

· «Московская биржа» (MOEX) предоставила итоги торгов за апрель 2023 г. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2023 года составил 90,3 трлн руб. (+2,6% г/г). Совокупный объем операций на фондовом рынке составил 3015,6 млрд руб. (+108,5% г/г). Объем торгов на срочном рынке составил 5,0 трлн руб. (+20,8% г/г). Объем торгов на валютном рынке составил 21,9 трлн руб. (-0,5% г/г). Объем торгов на денежном рынке достиг 59,4 трлн рублей (-1,7% м/м). Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 40,8 млрд руб. (+770% г/г). «Как мы и предполагали, «Московская биржа» в апреле продемонстрировала положительный прирост бизнеса на базе год-к-году, - отмечает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Стоит отметить и качество роста, который состоялся в сегментах способных принести хорошие комиссии. Некоторые сегменты показали кратный прирост. Среди лидеров восстановления были рынок драг. металлов, рынок облигаций (рост в 3,3 раза) и рынок акций (рост на 58%). Результаты свидетельствуют о стабилизации бизнеса после влияния внешних факторов, а это хорошее основание для дальнейшего роста объемов год-к -году. Напомним, что в мае прошлого года общий объем торгов составил 78,2 трлн руб. Апрельские объемы текущего года заметно превысили эту цифру, правда стоит учитывать, что в мае меньше торговых дней. Тем не менее, положительный рост объемов в апреле уже состоялся, и это не может не радовать».

· В остальном, рынок снимает перекупленность, но уже претендует на реализацию коррекции средней силы с потенциалом движения в сторону 2500 пунктов. «Снижение российского рынка – сочетание факторов, - полагает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Как мы отмечали накануне, межпраздничная майская неделя выглядит удобной для коррекции перекупленного российского рынка. Позитивное влияние «дивидендного допинга» постепенно иссякает, рынок ощущает давление опасений рецессии в США и Европе, что транслируется через резкое падение цен на нефть. При этом фьючерсы на газ в Европе обновили минимум с лета 2021 г. на уровне 413,45 доллара за тыс. кубометров. Если сюда добавить негативный геополитический фон, подпитываемый не только новостями о новых грядущих санкциях, но и новостями об атаке беспилотниками кремлевской резиденции президента РФ накануне 9 Мая, а также укрепление рубля – получаем тот коктейль факторов, который стимулирует падение российского рынка».

· Рубль вновь укрепил свои позиции, игнорируя слабую нефть. Мы полагаем, что одним из важнейших факторов является снижение активности иностранных компаний по выводу капитала, полученного от продажи российских активов. Кроме того, цена Urals в апреле выросла более чем на 22% до $58,63 за баррель. При этом текущее снижение котировок почти не затрагивает дисконтированную российскую нефть, так как её заниженная цена формируется не рыночными, а политическими факторами.

· Индекс доллара усилил снижение в вечерние часы после решения ФРС повысить ставку на 25 б.п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась более чем на 3 Б.П. ниже 3,40%. Прямого указания на дальнейшее повышение ставки в итоговом заявлении не было, но и общий тон нельзя назвать абсолютно умиротворённым. Во всяком случае, рынок закладывает лишь 5% вероятности повышения ставки на 25 б.п. в рамках июньского заседания. Состоявшееся решение привело к тому, что реальные ставки стали положительными впервые с 2019 года. Также говориться о возможных обстоятельствах, которые могут потребовать дополнительного ужесточения, но решение о таких дополнительных шагах будет приниматься на основе множества факторов. Продолжится сокращение баланса ФРС за счёт ежемесячной реализации до $60 млрд казначейских обязательств и $35 млрд ипотечных облигаций.

По состоянию на 23:00 мск:

· DXY - 101,123 (-0,59%),

· EUR/USD - $1,1052 (+0,49%),

· GBP/USD - $1,2554 (+0,69%),

· USD/JPY - 135,06 (-1,08%),

· USD/RUB – 79,205 (-0,52%),

· EUR/RUB – 87,72 (-0,06%),

· CNY/RUB – 11,454 (-0,37%).

ФРС пытается сохранять «ястребиное» лицо при «голубиных» сигналах

· Американские индексы закрыли торги в минусе. При этом основные потери произошли после пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, который вовсе не отличался повышенным «ястребиным» настроем. Как уже было отмечено, ФРС повысила ставку на 25 базовых пункта. Сам председатель ФРС предостерёг рынок от уверенности в том, что регулятор может приступить к снижению ставки уже в текущем году. Однако в отношении ужесточения он подчеркнул, что ФРС близка к концу, а не к началу. На этом фоне доходность казначейских обязательств заметно снизилась. Пауэлл сообщил, что многие представители Комитета по операциям на открытом рынке обсуждали паузу в повышении ставки. Однако он также подчеркнул, что инфляция просто так не замедлится. В отношении грядущего июньского заседания он сообщил, что ФРС будет следить за условиями кредитования. То есть влияет ли политика ФРС на ужесточение кредитных условий. Он сообщил, что в сфере недвижимости активность заметно ослабла, но рынок труда всё ещё остаётся крайне напряжённым, хотя признаки балансировки появляются. В самом деле, данные ADP Services показали, что частный сектор экономики США создал 296 тыс. новых рабочих мест в апреле при ожиданиях всего 140 тыс. Тем не менее, главное изменение в итоговом заявлении ФРС касается того, что регулятор теперь будет оценивать необходимость ужесточения денежной политики, а не масштабы ужесточения.

· Индекс ISM в сфере услуг повысился в апреле до 51,9 п. с 51,2 п. в марте. Главной особенностью стало то, что показатель новых заказов резко поднялся до 56,1 п. с 52,2 п. в марте. Показатель занятости снизился до 50,8 п. с 51,3 п., но всё ещё остаётся в зоне расширения.

· Из отчётностей компаний отметим бумаги AMD. Выручка AMD снизилась на 9% г/г из-за слабого спроса на персональные компьютеры. «Не смотря на то, что результаты оказались немного выше ожиданий, инвесторы негативно отнеслись к отчету (акции компании снижались около 7%). Помимо снижения выручки на 9% в I квартале, ожидания менеджмента на II квартал оказались еще более слабыми, - отмечает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Основной причиной служит низкий спрос на рынке персональных компьютеров (ПК). Чувствуются последствия COVID, когда многие пользователи обновили свои компьютеры, но теперь не видят в этом нужды. Данный сегмент увидел сокращение выручки на 65%, с $2,1 млрд до $739 млн. Выручка от дата центров остается стабильной – $1,295 млрд, но, конечно, это не может компенсировать спад в ПК. AMD не единственная компания в полупроводниковом сегменте, которая испытывает сложности. Недавно Intel объявил о сокращении выручки на 36%. Таким образом, AMD справляется с текущем замедлением спроса лучше своего основного конкурента».

· Динамика по секторам: Energy -1,92%, Financials -1,19%, Materials -1,11%, Technology -0,83%, Consumer Staples -0,79%, Consumer Discretionary -0,71%, Real Estate -0,59%, Industrials -0,38%, Utilities -0,32%, Communication Services -0,17%, Health -0,11%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33414,24 п. (-0,80%),

· S&P 500 - 4090,75 п. (-0,70%),

· NASDAQ - 12025,33 п. (-0,46%).

Китайские инвесторы акцентируют оптимизм на банках и государственных предприятиях

· Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Ю. Корее, к примеру, рынок снижался с оглядкой на США. Однако нас более всего интересует Китай, который вышел на работу после трёх дней празднования Первомая. Дорожали акции финансового сектора и промышленных государственных предприятий. В Гонконге индекс финансовых организаций повышался почти на 3%. Примечательно, но на этом фоне акции туристического сектора оказались под давлением, так как объём пассажирских поездок в майские праздники не дотянул до показателей перед пандемией. Рост акций государственных промышленных предприятий выглядит весьма удивительно, если рассматривать его в контексте индекса PMI производственной сферы от Caixin. Индекс упал в апреле до 49,5 п. с 50,0 в марте. Остаётся отметить, что в Гонконге автоматически повысили ставку на 25 б.п. до 5,50% после повышения ставки ФРС.

По состоянию на 8:40 мск:

· Hang Seng - 19904,24 п. (+1,04%),

· Shanghai Composite - 3348,39 п. (+0,76%).

Нефть корректирует необоснованные потери

· Нефть активно восстанавливала свои позиции после очередного провала накануне. Пока сложно отделаться от мысли, что обвал котировок текущей недели это следствие проблем в банковском секторе США. Почти все на рынке понимают то, что резервов добычи в мире почти нет. Однако любой кризис ликвидности приводит к тому, что финансовые организации начинают избавляться от наиболее торгуемых инструментов. Нефть демонстрировала резкое падение в марте на пике банковского кризиса. Так произошло и на сей раз. Контракты дешевели вместе с акциями региональных банков.

· При этом динамика запасов в США говорит о потенциале сильного отскока. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 28 апреля коммерческие запасы нефти -1,28 млн баррелей, бензин +1,742 млн, а дистилляты -1,19 млн баррелей. Примечательно, что на отчётной неделе администрация Джо Байдена продала ещё 2 млн баррелей из стратегических резервов. Сами же продажи резервов осуществляются уже пять недель подряд. Частично это связано с необходимостью финансирования бюджета США.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $73,1 (+1,63%),

· WTI - $69,17 (+0,38%),

· Алюминий - $2368,5 (+0,53%),

· Золото - $2051,6 (+0,09%).