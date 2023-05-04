Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 мая: 5 087,8301 руб/1 г золота и 63,1600/1 г серебра ЦБ РФ с 4 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 087,8301 руб.

1 грамм серебра - 63,1600 руб.

1 грамм платины - 2 674,7200 руб.

1 грамм палладия - 3 704,8301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9102 р. (0,17%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (0,80%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 86,3200 р. (3,13%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 143,6600 р. (3,73%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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