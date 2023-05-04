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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 мая: 5 087,8301 руб/1 г золота и 63,1600/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 087,8301 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,1600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 674,7200 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 704,8301 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9102 р. (0,17%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (0,80%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 86,3200 р. (3,13%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 143,6600 р. (3,73%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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