Информация о бессрочных еврооблигациях Альфа-Банка на сумму 500 млн долларов США
30 января 2018 года Альфа-Банк привлек от ирландской компании специального назначения, Alfa Bond Issuance PLC, бессрочный субординированный займ на сумму 500 млн долларов США, учитываемый в составе источников добавочного капитала. Займ был предоставлен за счет выпуска соответствующих еврооблигаций (ISIN: XS1760786340).
Платежный агент по займу, The Bank of New York Mellon, London Branch, сообщил Альфа-Банку, что на период с 30 апреля 2023 года по 30 апреля 2028 года ставка по еврооблигациям будет установлена на уровне 8,128% годовых (4,572% + доходность 5-летних US Treasuries, как это предусмотрено транзакционной документацией).
Выплата купонов по еврооблигациям осуществляется Альфа-Банком в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством.
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