Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 5 мая: 78,6139 руб/доллар США и 86,9986 руб/евро

ЦБ РФ с 5 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,6139 руб.
  • 1 евро - 86,9986 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,4880 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6932 р. (0,87%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5764 р. (0,66%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9680 р. (0,85%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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