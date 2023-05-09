Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 мая: 5 050,0801 руб/1 г золота и 63,2900/1 г серебра ЦБ РФ с 6 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 050,0801 руб.

1 грамм серебра - 63,2900 руб.

1 грамм платины - 2 600,7400 руб.

1 грамм палладия - 3 521,9900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0499 р. (0,81%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5300 р. (0,83%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 78,3999 р. (2,93%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 120,1301 р. (3,30%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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