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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 мая: 5 050,0801 руб/1 г золота и 63,2900/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 050,0801 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,2900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 600,7400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 521,9900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0499 р. (0,81%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5300 р. (0,83%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 78,3999 р. (2,93%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 120,1301 р. (3,30%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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