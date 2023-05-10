ПСБ: Замедление инфляции в РФ поддерживает спрос на ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рынок ОФЗ сохранил слабо позитивную динамику. Доходность индекса гособлигаций RGBI снизилась до 9,40% (-1 б.п. за день и -3 б.п. за неделю). Инвесторы отыгрывали данные по низкой инфляции в апреле – начале мая (2,4 – 2,5% в годовом сравнении) и предложение флоатеров на аукционах Минфина в среду. Торги в понедельник, 8 мая, прошли при низких объемах и с минимальными ценовыми изменениями.

Внешний фон на прошлой неделе складывался неоднородным. Решение ФРС и ЕЦБ о повышении ставок совпало с рыночными ожиданиями. При этом проблема с достижением потолка госдолга США и риски в финансовом сектора обуславливают повышенную волатильность на рынке гособлигаций США. Доходность UST-10 снизилась с 3,59% до 3,37% в середине недели, но уже в начале этой недели поднялась до 3,53%.

Восстановление нефтяных цен до $77 за баррель Brent и укрепление курса рубля до 78 за доллар на этой неделе будут оказывать поддержку рынку ОФЗ. Полагаем, что после прошедшего умеренного роста за последний месяц цены рублевых гособлигаций сегодня сохранятся на достигнутых уровнях.