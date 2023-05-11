ПСБ: Доллар усилил снижение

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Пара доллар-рубль усилила снижение, завершив торги в среду около отметки 76 руб.

Торговая активность американской валютой осталась повышенной, как и на прошлой неделе, при этом укрепление рубля усилилось. Мы считаем, что давление на доллар продолжают оказывать спекулянты, причем доллар до сих пор остается не перепроданным. Отчасти допускаем, что на рынке активизировались экспортеры, готовящиеся к дивидендным выплатам, а также хеджирующихся от санкционных рисков, что расширяет предложение валюты на рынке.

Отметим, что рубль торгуется увереннее, чем другие основные валюты развивающихся экономик, несмотря на то, что позиции доллара на глобальном рынке выглядят шаткими.

Сегодня полагаем, что укрепление рубля сохранится. Для нас важным ориентиром для пары доллар-рубль выступает отметка 75 руб. на которой находятся важные уровни поддержки. На данный момент сигналов к восстановлению позиций долларом не наблюдаем.