ПСБ: Новости об исполнении бюджета РФ могут оказать умеренное давление на цены ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Торги ОФЗ в среду прошли с минимальными изменениями при оборотах ниже среднего в последние месяцы. Доходность индекса гособлигаций RGBI немного выросла до 9,41% (+1 б.п. за день). Значимых локальных новостей вчера не выходило, Минфин РФ не проводил недельные аукционы. Позитив от укрепления рубля был нивелирован снижением нефтяных цен.

Данные по инфляции в США за апрель оказались немного лучше ожиданий. На этом фоне доходность UST-10 снизилась до 3,43% (-10 б.п.), UST-2 – до 3,90% (-11 б.п.). Замедление темпов роста мировых цен и снижение доходности гособлигаций США выступают позитивными факторами для рынка российских облигаций. Дальнейшее замедление мировой инфляции будет транслироваться в меньшие темпы роста цен в России, что позволит ЦБР проводить менее жёсткую денежно-кредитную политику.

Сегодня доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов. Давление на настроения игроков будут оказывать новости об исполнении федерального бюджета в апреле с дефицитом 1 трлн руб., а всего за январь-апрель дефицит составил уже 3,4 трлн руб. при плане 2,9 трлн руб.