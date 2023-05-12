Спрос на облигации ПАО «ТГК-14», размещенные РСХБ, превысил 4 млрд рублей

4 мая 2023 года на Московской бирже состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14), обеспечивающего тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. Объем размещения выпуска облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р-01 составил 3,5 млрд рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день.

Сбор заявок состоялся 28 апреля 2023 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 14,00% - 14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,75 - 15,03% годовых, индикативный объем выпуска – 1 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов позволил ПАО «ТГК-14» привлечь финансирование на наиболее комфортных условиях: итоговый ориентир ставки купона был зафиксирован на уровне 14,00% годовых (доходность к погашению – 14,75% годовых), объем размещения увеличен до 3,5 млрд рублей.

«Традиционно компании энергетического сектора экономики вызывают широкий интерес у инвесторов: спрос на выпуск облигаций ПАО «ТГК-14» превысил первоначальный объем размещения более чем в 4 раза, что позволило компании увеличить объем выпуска до 3,5 млрд рублей» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.