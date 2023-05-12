ПСБ: Индекс МосБиржи будет тяготеть к уходу ниже 2550 пунктов

Акции Сегодня ждем, что индекс МосБиржи будет тяготеть к уходу ниже 2550 пунктов при сегментном спросе на ликвидные бумаги, целевым ориентиром на сегодня считаем зону 2520-2560 пунктов.

Облигации Сегодня ожидаем сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней.

В фокусе

ЛУКОЙЛ: повод для роста еще есть

Вчера бумаги пытались преодолеть 4800 руб. (годовой максимум), росли больше, чем на 2%, что оказало неплохую поддержку индексу МосБиржи. Порядка 3 недель осталось до дивидендной отсечки по бумагам ЛУКОЙЛа - реестр закроется 5 июня, успеть купить акции надо до 1 июня включительно. Напомним, что речь идет о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 438 руб./акцию, доходность 9%. Довольно высокие цены на нефть и покупки под дивиденды будут способствовать продолжению роста бумаг ЛУКОЙЛа, по нашему мнению, - к «круглому» уровню в 5000 руб./акцию.

Россиискии рынок акции

Вчера индекс МосБиржи попытался продолжить повышение и в ходе основной сессии тестировал на прочность отметку 2600 пунктов, однако закрепиться выше нее не смог. Более того, по итогам вечерней сессии индекс отступил к уровню 2567 пунктов ввиду волны фиксации прибыли в активно выросших за последние две торговые сессии "фишках" большинства сегментов, кроме, пожалуй, электроэнергетики и девелоперов. Торговая активность продолжила оставаться крайне высокой: объем торгов акциями превысил 112 млрд руб., - это максимумы с 20 марта. В первую очередь отметим откат от внутридневных пиков обыкновенных акций Сбербанка, не сумевших "с ходу" закрыть постдивидендный гэп, но все же удержавшихся в зоне роста. Снижением завершили торговый день акций ВТБ, Газпрома, Роснефти, Татнефти. Наиболее ликвидные бумаги металлургического и горнодобывающего сектора потеряли 0,5%-2,8%, ведомые акциями золотопроизводителей, последовавшими за коррекцией в драгоценных металлах вопреки корпоративным новостям. Из наиболее ликвидных бумаг, сумевших показать рост, кроме Сбербанка, выделим акции ЛУКОЙЛА, Сургутнефтегаза и Башнефти, поддерживаемые дивидендными ожиданиями. А также взлетевшие на максимумы с конца 2018 года акции Соллерс.

Сегодня ждем, что индекс МосБиржи будет тяготеть к уходу ниже 2550 пунктов при сегментном спросе на ликвидные бумаги, целевым ориентиром на сегодня считаем зону 2520-2560 пунктов. Откат в последний день недели выглядит технически вполне естественным. Не способствует покупкам и снижение нефтяных котировок. Наиболее уязвимо локально смотрятся финсектор и металлурги.

Россиискии рынок облигации



В четверг доходность индекса гособлигаций RGBI осталась на уровне 9,41%. Умеренное ослабление рубля, снижение нефтяных цен, ослабление склонности к риску на глобальных рынках оказали нейтральное влияние на рынок ОФЗ. Покупки ОФЗ на вторичном рынке поддержало отсутствие аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга на этой неделе.

Опубликованный вчера доклад ЦБР по денежно-кредитной политике содержит прогноз по росту ВВП РФ во втором квартале этого года на 4,2% г/г (снижение в 1 квартале на 2,3% г/г), а также ранее озвученное мнение ЦБР о преобладании проинфляционных рисков в среднесрочной перспективе. Влияние документа на рынок ОФЗ мы оцениваем нейтрально.

Сегодня ожидаем сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней.

Корпоративные и экономические события

Полюс может вернуться к выплате дивидендов

436,79 руб./акцию - такие дивиденды рекомендовал СД Полюса за 2022 г. Дивдоходность - 4%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 16 июня 2023 г.

Наше мнение: рекомендованные дивиденды - в рамках ожиданий и дивполитики компании. Мы в целом положительно смотрим на компанию, считая ее бумаги хорошей ставкой на дальнейший рост золота и ослабление курса рубля. Полюс смог успешно преодолеть вызовы 2022 года и еще раз доказать устойчивость бизнеса. Ожидаем сохранения высокого спроса на золото во всем мире в качестве защитного актива и восстановления всех финпоказателей в 2023 году, в частности, выручка может стать рекордной в истории. Продолжая работать над освоением Сухого Лога, компания остается идеей долгосрочного органического роста. Наш таргет - 13 768 руб., потенциал роста 29%.

Северсталь: емкость рынка стали РФ в 1 кв. выросла кв/кв, но упала г/г

Основной причиной сокращения спроса на сталь в стране в 1 кв. 2023 года (на 3% г/г, до 11,5 млн т.) стало падение спроса со стороны машиностроения и энергетики на 11% и на 8%, соответственно, на фоне ухода иностранных компаний с рынка машиностроения РФ и сохраняющейся проблемы обеспечения комплектующими. Об этом говорится в обзоре Северстали. Снижение в сегменте ТЭК обусловлено временным снижением потребности в трубах большого диаметра со стороны нефтегазовой госкорпорации. Спрос на сталь в строительстве упал на 1% по отношению к 1 кв. 2022 года.

Однако относительно прошлого квартала спроса на сталь в 1 кв. 2022 года вырос на 6%. В дальнейшем, Северсталь ожидает увидеть восстановление в сегменте машиностроения.

Наше мнение: более низкий спрос в стране в годовом выражении был ожидаем на фоне сложностей в отрасли машиностроения и уже должен быть учтен в текущих ценах на металл в РФ. Ближе ко 2 полугодию 2023 года и в 2024 году мы ожидаем небольшого восстановления спроса на сталь в России, что однако не должно оказать существенного влияния на цены на металл. К акциям Северстали относимся нейтрально. В секторе видим более интересные идеи, например, акции ММК.