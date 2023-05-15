ПСБ: Доллар восстанавливает позиции

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль завершила пятничные торги ростом, вплотную приблизившись к отметке 78 руб.

На прошлой «короткой» неделе доллар снижался к отметке 75 руб., что выступает важным уровнем поддержки и не сумев его преодолеть перешел к восстановлению позиций. Мы считаем, что поддержку американской валюте оказывали закрытие коротких позиций спекулянтами перед выходными, а также окончание активных конверсионных операций экспортерами. Отметим, что дополнительную поддержку американской валюте мог оказать новостной фон, а именно, усиление санкционной риторики относительно российского экспорта.

Отметим, что слабее остальных валют на МосБирже выглядела турецкая лира, ввиду ее ослабления на глобальных рынках. Давление на турецкую валюту оказывает внутренняя политическая повестка.

На утро понедельника рубль остается под давлением. Мы полагаем, что давление на позиции национальной валюты в ходе сегодняшних торгов сохранится, а стоимость доллара может инерционно перевалить за отметку 79 руб.