«Открытие»: Внешний фон нейтральный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Внешний фон нейтральный

· Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Индексы Азии пытаются расти, нефть пока в минусе, но впереди летний высокий сезон. В G7 обсуждают не только санкции против РФ, но и меры сдерживания Китая. Меж тем рынки запутались в рисках спада, сдерживания, воздействия. Начало недели, скорее всего, пройдёт в консолидации. Российский рынок может начать неделю снижением, хотя ослабление рубля способно подтолкнуть акции экспортёров к росту.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи повысился с 2538,24 п. до 2565,17 п., а индекс РТС с 1033,68 п. до 1038,32 п. Пара EUR/USD упала с $1,1012 до $1,085. Пара USD/RUB поднялась снизилась с 77,38 до 77,92, а пара EUR/RUB упала с 85,46 до 84,84. Нефть Brent упала с $75,30 до $74,17 за баррель. Золото на Comex подешевело с $2024,80 до $2019,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 931,77 до 937,54 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4136,25 п. до 4124,08 п.

· Праздничная неделя на российском рынке сложилась удачно, но далеко не беспечно. В понедельник рынок снизился на фоне новостей об обсуждении 11-го пакета санкций против РФ в Евросоюзе. В течение недели ситуация не стала более ясной, но главный акцент в новом пакете сделан на блокировке возможностей обхода санкций. Впрочем, день е прошёл бесполезно, так как нефть дорожала. Рубль ослаб, но это было тактическим отступлением для будущего разбега. Среду рынок открыл разрывом вниз на фоне дивидендной отсечки в акциях Сбербанка. Однако это стало пространством для разбега и отечественные индексы быстро ликвидировали потери, а затем устремились вверх. Самое интересное состояло в том, что дешевеющая нефть никоим образом не сказалась на акциях нефтяников. По сути, сложившаяся динамика лишь сокращает разрыв в ценах биржевых котировок и российских поставок. Даже стремительное укрепление рубля не помешало рынку завершить день в плюсе. Все секторы повысились, но мы отметим историю Polymetal. Компания подарила инвесторам надежды на дивиденды, так как планирует сменить место основной регистрации на Казахстан. Рубль в это время стремительно укреплялся, реализуя наши среднесрочные прогнозы по ускоренной схеме.

· Четверг ситуацию не изменил. Рубль в первой половине дня реализовал все наши смелые прогнозы, укрепившись до 75,23 за доллар. Впору вспомнить, что главной проблемой анализа финансовых тенденций является время, или «тайминг», если употреблять иностранные термины. Естественно, что после столь стремительного укрепления рубль начал откат. Забегая вперед, отметим, что откат совпал с нашим прогнозом 77,0-78,0 за доллар, по итогам недели. Впрочем, вернёмся к рынку. Четверг также завершился ростом всех десяти отраслевых индексов. Оценки «Северстали» по поводу спроса на сталь, с одной стороны, удручают акции сталеваров, но весьма позитивно оценивают перспективы застройщиков, хотя объём нереализованного жилья растёт. Тем не менее, продажи стали продолжают поддерживать национальные инфраструктурные проекты. «Полюс», с одной стороны, порадовала дивидендами, но их размер никоим образом не обрадовал рынок. Пятницу отечественный рынок завершил снижением, но смог прервать полосу из двух недель потерь. На самом деле, мощное повышение в предыдущие дни сформировало техническую перекупленность. Однако мы также можем обратить внимание на формирование неприятной фигуры «двойной вершины» на графиках с разными временными интервалами. Это говорит о том, что необходимо проявлять повышенную осторожность в ближайшее время. Из внутренних событий отметим снижение годовой инфляции до 2,31% в апреле. Из внешних можно обратить внимание на обсуждение в Евросоюзе запрета на поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», но его и без этих обсуждений предлагается ликвидировать по привычной схеме остановки газопроводов «Северный поток». Кстати, также обсуждается запрет на потенциальное восстановление этих газопроводов. История, как известно, повторяется. Впрочем, вернёмся к делам внутренним. Сбербанк в очередной раз показал, что является машиной по зарабатыванию прибыли, отчитавшись о рекордных доходах за январь-апрель. В плане будущего можно высказать пару идей. Если негативный технический сигнал будет преодолён, то рынок имеет шанс на возвращение выше 2600 пунктов по индексу МосБиржи. Это, по сути, вновь позволит опровергнуть старую пословицу «Sell in May and go away». Для российского рынка она работает крайне редко.

G7 пока не может определиться с дальнейшими мерами сдерживания Китая

· Азиатские рынки начинают новую неделю разнонаправленно. В Шанхае акции преимущественно дешевели. Народный Банк Китая пока воздерживается от стимулирующих мер. В G7 обсуждают возможные меры по ограничениям доступа Китая к полупроводниковым технологиям, но пока конкретных решений нет, исключая американские инициативы по запрету экспорта оборудования для производства чипов. В Шанхае под давлением были акции массовых коммуникаций и телекоммуникаций. Сектор новой энергетики, напротив, повышался почти на 3%. В Гонконге наблюдался небольшой рост на ожиданиях отчётов Tencent и Alibaba.

· Японский рынок торговался в плюсе. Поводом для этого служили, как корпоративные отчёты, так и ослабление иены до 136,1 за доллар. Акции производителя косметики Shiseido дорожали на 5% на фоне отчётности, показавшей рост прибыли на 97% в I квартале. Акции Asahi дорожали на 3% на фоне роста прибыли в четыре раза в I квартале. Телефонная NTT объявила о дроблении акций 1 к 4, что послужило поводом для роста цены бумаг на 3%. Теперь о негативе. Обсуждение в G7 ограничений для Китая в сфере производства чипов послужило поводом для падения акций Tokyo Electron на 1,4%.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 29603,87 п. (+0,73%),

· Hang Seng - 19861,35 (+1,19%),

· Shanghai Composite - 3273,14 п. (+0,02%).

Сомнения в экономическом росте всё ещё преобладают на рынке нефти

· Нефть начинает новую неделю в минусе. Основные страхи связаны с неустойчивым восстановлением Китая после коронавирусных ограничений, а также ожиданиях рецессии в США. В G7 обсудили меры по очередному ограничению российских поставок нефти, но пока нет никакой конкретики. В мае страны ОПЕК+ начали очередное сокращение производства, но пока это не затрагивает глобальное предложение. Вероятно, что после четырёх недель снижения нефть всё же сможет стабилизироваться. Во всяком случае, начинается летний высокий сезон и спрос на нефть должен вырасти.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $73,91 (-0,35%),

· WTI - $69,82 (+0,55%),

· Алюминий - $2227,5 (-0,60%),

· Золото - $2020,5 (+0,10%),

· Никель - $22120 (-0,41%).