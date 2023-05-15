ПСБ: Акции Ожидаем, что индекс МосБиржи попытается сегодня закрепиться выше 2600 пунктов

Облигации Сегодня данные по замедлению инфляции в РФ поддержат спрос на ОФЗ.

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Итоги недели на МосБирже

Российский рынок акций на прошлой неделе перешел к росту — индекс МосБиржи поднялся к отметке 2570 пунктов. В лидерах роста оказались обыкновенные акции Соллерса и привилегированные акции Башнефти на фоне ожиданий дивидендов. Совет директоров Башнефти рассмотрит вопрос дивидендов 15 мая. Акции КАМАЗА росли на фоне ожиданий расширения бизнеса в сегменте легковых автомобилей. Компания HeadHunter объявила об обратном выкупе акций, что привело к спросу на ее бумаги. Привилегированные акции Ленэнерго росли на ожиданиях решения по финальным дивидендам за 2022 год. Одновременно упали акции эмитентов, по которым были дивидендные отсечки — Банка Санкт-Петербург и Сбербанка.

Ожидаем, что на текущей неделе индекс МосБиржи может подняться выше отметки 2600 пунктов на идее дивидендов в нефтегазовом и телекоммуникационных секторах. Лучше рынка могут выглядеть акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Татнефти, МТС.

Россиискии рынок акции



Индекс МосБиржи в пятницу инерционно пытался продолжить откат к отметке 2550 пунктов, однако остался выше нее, сумев в ходе вечерней сессии отыграть большую часть внутридневной просадки. Благодаря дивидендным ожиданиям лучше смотрелся нефтегазовый сектор, где в лидеры роста вышли бумаги Башнефти, от которых ожидаются рекомендации по дивидендам, а также - Роснефти. Обновил максимум с апреля прошлого года курс акций ЛУКОЙЛа в преддверии последнего торгового дня с дивидендами – 1 июня. В других сегментах наблюдались точечные покупки, в частности, выделим бумаги МТС, подбирающихся к пикам лета также в ожидании дивидендных рекомендаций. В hi-tech отметим ЦИАН и VK, а также Соллерс, обновивший пики с 2018 года, акции КАМАЗа и пытающиеся вернуться выше 200-дневной средней бумаги Сегежи.

Ожидаем, что индекс МосБиржи попытается сегодня закрепиться выше 2600 пунктов. Наступающий дивидендный сезон оказывает ключевую поддержку рынку акций. Внешний фон выглядит в целом неплохо, однако некоторые опасения вносит невнятная динамика цен на нефть. Но мы рассчитываем все же на поддержку со стороны неплохих статданных по Китаю и на автомобильный сезон, это позволяет в том числе нам смотреть по-прежнему с оптимизмом на нефтегазовый сектор и бумаги, способные порадовать дивидендами: Газпром, Башнефть, Сургут, Транснефть.

Россиискии рынок облигации



В пятницу на рынке ОФЗ преобладали умеренные продажи. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,44% (+3 б.п.). При отсутствии значимых локальных новостей давление на настроение игроков оказывало ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Цены на нефть Brent за прошлую неделю снизились на 1,5% до $74,2 за баррель. Доходность UST-10 в пятницу выросла до 3,46% (+7 б.п.), доходность UST-2 – до 3,98% (+9 б.п.). Негативный сантимент на рынках обусловлен рисками достижения потолка госдолга США. Кроме того, в пятницу вышли данные Мичиганского университета, согласно которым индекс потребительского доверия в США упал в мае до минимума за последние полгода - 57,7 пунктов (в апреле показатель составил 63,5 пункта).

В пятницу вечером вышли данные по инфляции в РФ. В апреле потребительские цены выросли на 2,3% г/г, на 10 мая инфляция замедлилась до 2,2%% г/г. Недельная инфляция с 3 по 10 мая составила 0%.

Полагаем, что сегодня данные по замедлению инфляции в РФ будут способствовать активизации спроса на ОФЗ. Индекс доходности гособлигаций может снизиться до 9,4%.

Корпоративные и экономические события

По итогам года ожидаем прибыль Сбербанка 1,2-1,5 трлн руб.; повышаем целевую цену акций

Сбербанк за 4 мес. 2023 г. заработал 471 млрд руб., что превысило результаты докризисного периода 2021 года на 22%. В апреле сохранились высокие темпы розничного кредитования (2,0% vs 2,3% в марте); ипотека по-прежнему составляет около половины всех выдач. Ускорился рост портфеля ЮЛ до 1,5% vs 1,0% марте (без учета валютной переоценки).

Ускорение роста ЧПД в апреле до 70% г/г связано с эффектом низкой базы; темпы прироста ЧКД также остаются на высоком уровне (13% г/г). Резервирование (COR) за 4 месяца составило 1,1%, что остается в рамках прогноза Сбербанка на текущий год: 1,0%-1,3%. Темпы роста оперрасходов замедлились в апреле до 23% г/г после мартовского всплеска (+40% г/г); CIR за 4 мес. 2023 г. (23%%) остается заметно ниже показателя за 2022 г. (33%).

Наше мнение: с учетом текущих результатов по итогам года ожидаем прибыль банка в диапазоне 1,2-1,5 трлн руб. Мы поднимаем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 мес. до 307 руб. (потенциал 34% от цены 229 руб.), рекомендация - "покупать". Высокая инвестиционная привлекательность бумаг Сбербанка, по нашему мнению, способна сдерживать откат их котировок после дивидендной "отсечки".

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле вырос на 55% г/г

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2023 года вырос на 55% относительно того же месяца прошлого года, до 3,4 млн человек, сообщили в пресс-службе компании.

Наше мнение: основу роста составляют внутренние линии (2,7 млн человек, +32% г/г), но и на международных линиях за счет низкой базы прошлого года зафиксирован сильный прирост - в 7 раз г/г, до 635 тыс. человек. В целом, операционные результаты Аэрофлота постепенно улучшаются, что должно вести к экономическому восстановлению компании. Но в отсутствие раскрытия информации по МСФО прогноз по компании пока осторожный.

Акционеры Группы Позитив утвердили выплату допдивидендов за 2022 г. в размере 18,94 руб. на акцию

Акционеры IT-компании "Группа Позитив" утвердили решение о выплате дополнительных дивидендов (второй части дивидендов за 2022 год) в размере 18,94 руб. на одну акцию, говорится в опубликованном сообщении.

Наше мнение: Группа Позитив практически в 3 раза больше, чем в 2021 г., выплатит дивидендов акционерам за 2022 год. Сегодня на ГОСА утвердили вторую часть выплат в размере 18,94 руб./акцию. Суммарно за 2022 год - 56,81 руб., доходность 3,3%. Невысокая доходность компенсируется тем, что это компания роста и поэтому здесь важна перспектива развития бизнеса. Полагаем, что в текущих условиях спрос на продукты в области кибербезопасности будет расти, а значит Позитив будет наращивать финрезультаты и увеличивать выплаты акционерам. Рекомендуем покупать с таргетом 2330 руб., потенциал роста 38%