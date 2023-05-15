ПСБ: Инфляция на минимумах, впереди продовольственная дефляция

В апреле годовой уровень инфляции обновил минимумы с февраля 2020 года (2,3% г/г, против 3,5% в марте и 11% в феврале). Снижение уровня инфляции произошло преимущественно за счет эффекта высокой базы весны 2022 года.

Фактическая инфляция отклонилась вниз от нашего прогнозного тренда.

Месячная динамика инфляции в апреле не изменилась (0,38% м/м, против 0,37% в марте). По нашим оценкам, инфляция в товарном сегменте (продовольственные и непродовольственные товары) остается достаточно умеренной для текущего сезона. Повышенный рост цен продолжает наблюдаться в секторе услуг. Соответственно, цены на услуги по-прежнему формируют основной вклад в уровень инфляции. Рост цен в секторе услуг населению закрепился около 10% г/г (продолжается догоняющий рост относительных цен в сегменте после отставания в пандемию).

В начале мая недельные данные указали на первые признаки старта сезонной продовольственной дефляции. При этом инфляционный тренд ожидаемо развернулся вверх за счет завершения эффекта высокой базы прошлого года – на 10 мая оценочный уровень годовой инфляции вырос до 2,5% г/г.

В апреле оставался умеренным уровень базовой инфляции, который характеризует динамику устойчивых компонент индекса потребительских цен (рост базовой инфляции составил 0,31% м/м, против 0,38% м/м по ИПЦ). Базовая инфляция по-прежнему не сигнализирует о необходимости повышения ключевой ставки.

Цены на продукты питания в марте-апреле показали достаточно скромную динамику. Годовой уровень продовольственной инфляции в апреле опустился до 0% г/г (за год общий индекс цен на продукты питания не изменился). При этом сигналы недельной статистики позволяют рассчитывать на переход к сезонной продовольственной дефляции уже в мае, что может стать сильным фактором, ограничивающим реализацию риска усиления инфляции в ближайшие месяцы.

В непродовольственном товарном сегменте в апреле впервые был зафиксирован отрицательный годовой индекс цен (-0,3% г/г). Влияние фактора ослабления курса рубля на инфляцию по-прежнему отсутствует. Тем не менее, в краткосрочной перспективе мы допускаем разворот тренда ценовой динамики в непродовольственном сегменте на фоне активизации восстановительного роста потребительской активности.

Вывод. Инфляция развивается несколько ниже нашего прогноза. Риски усиления инфляции сохраняются (из-за ожидаемого восстановления потребления домохозяйств), но признаки их реализации пока не выражены. Мы понижаем прогноз инфляции на конец текущего года с 7% г/г до 6,8% г/г. При выраженной сезонной дефляции на продукты питания и/или сохранения слабой ценовой динамики в непродовольственном товарном сегменте прогноз может быть снова понижен. Оснований для изменения ключевой ставки в июне пока нет. Прогноз траектории ключевой ставки без изменений: сохранение ставки на уровне 7,5% до конца года.