«Открытие»: Слабый рубль и дивидендные ожидания толкают рынок вверх

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Слабый рубль и дивидендные ожидания толкают рынок вверх

· Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня. Слабый рубль обеспечивал общую поддержку. Дорожают бумаги нефтяников. Существенное повышение в VK Group после отчётности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи 26 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 2607,95 п. (+1,67%), а Индекс РТС - 1033,93 п. (-0,42%).

· Лидерами среди индексных бумаг были обыкновенные и привилегированные «Сургутнефтегаз», VK, МТС и Globaltrans. Падающих историй среди индексных бумаг не было.

· Выручка VK (VKCO) в I кв. увеличилась на 39,5% г/г. «Динамика операционных показателей однозначно впечатляет, - подчёркивает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - При этом основным драйвером роста выручки стали доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 67% по сравнению с I кварталом 2022 года - до 16,3 миллиарда рублей в том числе и благодаря приобретению платформы "Дзен" в сентябре 2022 года. А в сегменте "Образовательные технологии" с 20 февраля 2023 года консолидируется онлайн-платформы для школьников "Учи.ру", что также дало здесь позитивный эффект. По-прежнему считаем расписки VKCO инвестиционно привлекательными и рекомендуем их к покупке».

· Слабый рубль и дивидендные ожидания толкают вверх акции «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». По бумагам «ЛУКОЙЛ» дивидендная отсечка состоится на закрытии торгов 1 июня.

· Растут акции сектора строительных компаний, где безусловным лидером стали бумаги «Эталон». Компания планирует получить первичный листинг на Московской Бирже. С 2011 года GDR «Эталона» торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. Смена первичного листинга упростит вопрос начисления дивидендов акционерам.

· Дорожают акции МТС. На понедельник запланировано заседание совета директоров, на котором может быть принято решение по дивидендам. На рынке ожидают выплаты более 30 руб на бумагу. Кроме того, в пятницу компания может опубликовать отчёт по результатам I квартала. Исторически, акции МТС являются одной из самых предсказуемых дивидендных историй.

· Рубль существенно слабел относительно своих конкурентов. Завершились майские праздники, а вместе с этим вернулись продажи средств иностранных компаний от реализации российских активов. Также можно говорить о возвращении импортёров, которые не осуществляли сделки в начале мая, когда Китай отдыхал по случаю праздников.

· Доллар на Forex преимущественно слабел. Главным образом это отражало уверенность относительно решения проблемы потолка госдолга США. На вторник намечена встреча президента США Джо Байдена с законодателями. Соответственно, предполагаются некоторые уступки по расходам. Как минимум, сам Джо Байден выразил оптимизм относительно итогов встречи.

По состоянию на 15:55 мск:

· DXY - 102,273 (-0,23%),

· EUR/USD - $1,0881 (+0,28%),

· GBP/USD - $1,2509 (+0,48%),

· USD/JPY - 135,89 (+0,11%),

· USD/RUB – 79,41 (+1,92%),

· EUR/RUB – 86,51 (+1,97%),

· CNY/RUB – 11,395 (+2,43%).

Оптовые цены Германии намекают на дефляцию

· Европейские индексы торговались в небольшом плюсе. Лидировали секторы страховых компаний, а также базовых материалов. Индекс оптовых цен Германии упал в апреле на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,0% в марте. В определённой степени это говорит о вероятности изменения направленности политики ЕЦБ. Как минимум, основной скачок цен в еврозоне состоялся весной прошлого года. Акции Siemens Energy дорожали на 3%. Компания повысила финансовые ожидания, а также сообщила о рекордном портфеле заказов на 102 млрд евро.

По состоянию на 15:55 мск:

· FTSE 100 - 7772,70 п. (+0,23%),

· DAX - 15900,96 п. (-0,08%),

· CAC 40 - 7420,75 п. (+0,08%).

Ожидания дефицита предложения толкают котировки нефти вверх

· Нефть дорожала на ожиданиях сокращения предложения. В мае ряд членов ОПЕК+ начали дополнительное сокращение производства в объёме 1,16 млн баррелей в день. Кроме того, поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан, как сообщает Reuters, так и не возобновились, хотя ещё на прошлой неделе федеральное правительство Ирака сделало запрос на возобновление прокачки нефти.

По состоянию на 15:55 мск:

· Brent - $74,66 (+0,66%),

· WTI - $70,52 (+1,56%),

· Алюминий - $2266,5 (+1,14%),

· Золото - $2022,7 (+0,21%),

· Никель - $22250 (+0,18%).

Сигналы о прогрессе переговоров по потолку госдолга США могут вдохновить американские акции на рост

· Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал до -31,8 п. в мае с положительных 10,8 п. в апреле. При этом фьючерсы на основные индексы США указывали на вероятный рост рынка в начале дня в пределах 0,35%. Основной оптимизм связан с изменением тональности новостей о проблеме потолка госдолга США. В минувшие выходные проходили консультации между демократами и республиканцами. Конкретных сигналов с этих переговоров не было, но намеченная на вторник встреча президента Джо Байдена и законодателей из палаты представителей может стать поворотной, так как предполагается, что администрация США всё же пойдёт, как минимум, на символические уступки по расходам.