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«Открытие»: Слабый рубль вновь помогает российскому рынку расти Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Слабый рубль вновь помогает российскому рынку расти Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня в четверг. Слабеющий рубль обеспечивает поддержкой акции экспортёров. Также дорожают бумаги «Магнит». Корректируются лидеры предыдущего дня VK и «Сургутнефтегаз». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,2 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 2634,24 п. (+0,89%), а Индекс РТС - 1035,10 п. (-0,20%).

Лидерами среди индексных бумаг были TCS Group, «Магнит», «ЛУКОЙЛ», «Русгидро» и «Северсталь». Самыми слабыми оказались привилегированные «Сургутнефтегаз», VK, ВТБ, «Аэрофлот» и обыкновенные «Сургутнефтегаз».

Наиболее очевидным фактором продолжения роста рынка является слабеющий рубль, который рискует вновь оказаться в значениях выше 80 руб за доллар. На этом фоне дорожают некоторые бумаги сталеваров и нефтяников. Впрочем, рост уже не носит широкого характера, как накануне, или в середине прошлой недели. В частности, под небольшим давлением бумаги «Роснефти» (ROSN). В Европе поднимают вопрос о том, чтобы ограничить возможности Индии перепродавать нефтепродукты из российской нефти европейским покупателям. Соответственно, если Индия снизит закупки под давлением Европы, то это, прежде всего, отразится на сбыте продукции «Роснефти».

Ритейлер «О`Кей» (OKEY) в I квартале увеличил выручку на 3,1% г/г. «По сравнению с результатами за 2022 год динамика выручки существенно замедлилась, - отмечает Алексей Павлов, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Впрочем, здесь свою роль сыграл эффект высокой базы I квартала прошедшего года. Основными драйверами роста повышения LfL-выручки дискаунтеров "Да!" (рост на 8,1%), а также увеличение онлайн-продаж (на 19,1%) и открытие новых магазинов. Впрочем, как мы уже неоднократно отмечали, если сравнивать показатели "О'Кей" с лидером рынка X5 Group, то разрыв по всем фронтам остается колоссальным и, он постоянно увеличивается. Сохраняем негативный взгляд на бумаги компании на фоне наличия куда более привлекательных историй в отечественном ретейле».

HeadHunter сообщает о росте прибыли в I квартале в 4 раза по сравнению с I кварталом 2022 года до 2,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 24,7% до 5,55 млрд руб. Росту способствовало восстановление покупательской активности во всех сегментах и ценовые инициативы. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 32,7% до 3 млрд руб при росте рентабельности по данному показателю на 3,3 Б.П. до 54,9%.

Теперь важное. Московская Биржа планирует перевести торги акциями и валютными облигациями в режим «Т+1». На текущий момент торги ими проводятся в режиме «Т+2». О планах заявил глава торговой площадки Юрий Денисов, выступая на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». Он обратил внимание на то, что многие рынки начали переходить на данный режим, что позволяет более быстро приобретать соответствующие финансовые инструменты.

В рамках этой же конференции выступала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. В фокусе её внимание были такие вопросы, как внедрение нового типа ИИС3, который позволит принести в экономику более длинные деньги. Она также выступает за размещение акций государственных предприятий на бирже, дабы расширить список доступных эмитентов. Также предлагается выводить на рынок акции предприятий, которые ранее принадлежали иностранным владельцам. Соответствующее обязательство может быть предписано на этапе выдачи разрешений правительственной комиссии на продажу активов иностранных компаний.

Рубль вновь слабеет. Во-первых, возникла чисто техническая ситуация сильной перекупленности рубля в начале месяца. Затем уже на рынок вернулись покупатели валюты со стороны иностранных компаний, продавших активы в РФ. Также в начале мая был низкий спрос со стороны импортёров в связи с майскими праздниками в Китае. На текущий момент импортёры вновь активизировались. Мы полагаем, что налоговый период должен будет стабилизировать рубль в пределах 80 рублей за доллар +-2 рубля. Также на текущий момент некоторые участники торгов отыгрывают потенциальный негатив от принятия 11-го пакета санкций Евросоюза. Пока его полное содержание неизвестно, но ожидаются меры по закрытию различных лазеек на обход уже принятых рестрикций.

Доллар на Forex незначительно слабел. Основные риски связаны с переговорами Администрации США и представителями Конгресса по потолку госдолга. Встреча намечена на вторник и стороны пока не выражают единодушия. Меж тем рынок государственных долгов демонстрировал почти синхронное снижение доходностей – около 3 Б.П. в германских и американских 10-летних обязательствах, а также около 5 Б.П. потери доходности в британских аналогах. . По состоянию на 15:45 мск: DXY - 102,205 (-0,06%),

EUR/USD - $1,0887 (+0,11%),

GBP/USD - $1,2514 (-0,11%),

USD/JPY - 136,06 (-0,05%),

USD/RUB – 80,15 (+1,27%),

EUR/RUB – 87,35 (+1,10%),

CNY/RUB – 11,475 (+0,84%). Мораль германского бизнеса заметно падает Европейские индексы демонстрировали незначительные движения. Рост наблюдается в технологичном секторе и акциях ЖКХ. Под некоторым давлением товары широкого потребления и автомобилестроители. Индекс текущих экономических условий Германии снизился до -34,8 п. с -32,5 п., но это заметно лучше ожиданий -37,0 п. Показатель экономических настроений, напротив, провалился до -10,7 п. с положительных 4,1 п. при ожиданиях снижения до -5,3 п. Вероятно, что дефляция цен производителей пугает бизнес падением прибыли и неопределёнными перспективами потребительской активности. Меж тем рост ВВП еврозоны в I квартале составил 1,3% в годовом выражении, как и ожидалось. Из негатива отметим падение акций Telecom Italia на 2,4% на новостях о том, что сделка по продаже наземных линий связи за 19,3 млрд евро может сорваться. Бумаги Vodafone Group теряли более 3% на планах менеджмента сократить до 11 тыс. персонала в течение 3-х лет. Но инвесторов более обеспокоили слова о сокращении свободного денежного потока на 1,5 млрд евро в текущем году. По состоянию на 15:45 мск: FTSE 100 - 7779,94 п. (+0,03%),

DAX - 15944,67 п. (+0,17%),

CAC 40 - 7422,29 п. (+0,05%). МЭА считает текущие цены нефти заниженными с учётом грядущего дефицита Нефть едва стабилизировалась на фоне очередного месячного доклада МЭА, но затем вновь ушла в минус. В МЭА полагают, что текущие цены не отражают потенциальный дефицит поставок в II полугодии, который может достичь 2 млн баррелей в сутки. Также был повышен прогноз спроса на нефть на 200 тыс. баррелей по сравнению с апрельским прогнозом до 102,0 млн баррелей в сутки. В частности, отмечается существенный прирост спроса в Китае, который достиг 16 млн баррелей в сутки уже в марте. Собственно говоря, данные за май уже указывают на то, что китайский импорт может достигнуть 11 млн баррелей в сутки по сравнению с 10,67 млн баррелей в сутки в апреле. Тем не менее, пока на рынке доминируют страхи относительно американского потолка госдолга, банковского кризиса, рисков рецессии и высоких ставок. По состоянию на 15:45 мск: Brent - $75,24 (-0,42%),

WTI - $71,16 (-0,42%),

Алюминий - $2243 (-1,02%),

Золото - $2010,1 (-0,55%),

Никель - $21375 (-1,88%). Американский потребитель продолжает сдавать позиции Розничные продажи в США выросли за апрель на 0,4% при ожиданиях увеличения на 0,8%. В соседней Канаде потребительская инфляция неожиданно ускорилась в апреле до 4,4% с 4,3% в марте при ожиданиях снижения до 4,1%.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,1% в NASDAQ до 0,3% в Dow Jones. Самым ярким корпоративным разочарованием утра стал отчёт Home Depot, продающей товары для ремонта и бытовую технику. Компания ожидает падение сравнимых продаж на 2%-5% в текущем году. В I квартале падение сравнимых продаж составило 4,5%. Общие продажи составили $37,26 млрд при ожиданиях рынка $38,34 млрд.

Акции Horizon Therapeutics теряли 18% на новостях о том, что власти США намерены заблокировать продажу компании биотехнологичной Amgen.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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