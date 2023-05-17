Комментарии «Открытие»: Американские проблемы продолжат культивировать осторожность на глобальном рынке Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Американские проблемы продолжат культивировать осторожность на глобальном рынке Внешний фон перед стартом торгов в РФ слабо негативный. Китайские акции дешевеют, хотя спросом всё же пользуются бумаги оборонных компаний. Нефть в минусе на фоне роста запасов в США. Проблема потолка госдолга США остаётся нерешённой, но уже без нервного надрыва, так как ожидается сделка в течение недели. Впрочем, беспокоит уже не американский бюджет, а активность американского потребителя, которая отражается на результатах компаний и общей статистике. В России рубль продолжает демонстрировать слабость, что предполагает поддержку акций экспортёров, но уже накануне было видно, что рынок растёт по инерции. Поэтому повышение индекса МосБиржи не исключается, но участники торгов могут начать фиксировать прибыль. Слабый рубль вновь обеспечил российский рынок поддержкой Российский рынок смог закрыть день в плюсе, но рост уже можно назвать инерционным. Индекс РТС снизился на фоне слабеющего рубля, хотя данный факт сыграл в пользу рублёвых акций экспортёров. Не обошлось и без отчётности. HeadHunter демонстрирует весьма сильные результаты. Внешний фон сильного воздействия на рынок РФ не оказывает, разве только через санкционную тему 11-го пакета Евросоюза, но это в большей степени касается отдельных компаний и рубля. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 42,646 млрд руб.

По итогам торгов 16 мая Индекс МосБиржи - 2633,71 п. (+0,87%), а Индекс РТС - 1030,68 п. (-0,62%). Лидеры роста на 23:00 мск: TCS-гдр 2 898,5 4,45% Магнит ао 4 624,5 2,32% РусГидро 0,83 2,16% МТС-ао 293,05 2,07% OZON-адр 1 710 1,33% Лидеры снижения на 23:00 мск: AGRO-гдр 776,6 -1,57% Polymetal 676 -1,47% Система ао 15,6 -0,91% VK-гдр 512 -0,89% ПИК ао 676,4 -0,82% Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Наиболее сильным он был в секторе электроэнергетики (+2,81%) благодаря таким бумагам, как ТГК-2, «Мосэнерго», ОГК-2 и др. Самое скромное повышение состоялось в акциях сектора химии и нефтехимии (+0,33%).

Сектор нефти и газа повысился на 0,74%). Бумаги газовых компаний были под давлением на фоне обсуждения в Европе полного юридического запрета на поставки российского газа. Как минимум, речь идёт о вероятном восстановлении газопроводов «Северного потока», но нельзя исключать и иные формы экономического инфантилизма. Большую часть дня бумаги «Роснефти» (ROSN) были под давлением на опасениях превращения в практические действия против Индии за поставки нефтепродуктов в Европу по рыночным ценам из российской дешевой нефти, хотя подобная схема не противоречит сложившимся рестрикциям. Однако к вечеру бумаги «Роснефти и «ЛУКОЙЛ» (LKOH) торговались в уверенном плюсе. Текущие колебания цены нефти существенно не отражаются на ценах российских поставок, так как они уже осуществляются с привлекательным дисконтом. Меж тем в МЭА полагают, что основной прирост спроса в мире в 2023 году состоится благодаря Китаю, Индии и другим странам Азии, где позиции российских нефтяников только укрепляются.

Ритейлер «О`Кей» (OKEY) в I квартале увеличил выручку на 3,1% г/г. «По сравнению с результатами за 2022 год динамика выручки существенно замедлилась, - отмечает Алексей Павлов, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Впрочем, здесь свою роль сыграл эффект высокой базы I квартала прошедшего года. Основными драйверами роста повышения LfL-выручки дискаунтеров "Да!" (рост на 8,1%), а также увеличение онлайн-продаж (на 19,1%) и открытие новых магазинов. Впрочем, как мы уже неоднократно отмечали, если сравнивать показатели "О'Кей" с лидером рынка X5 Group, то разрыв по всем фронтам остается колоссальным и, он постоянно увеличивается. Сохраняем негативный взгляд на бумаги компании на фоне наличия куда более привлекательных историй в отечественном ретейле».

HeadHunter (HHRU) в I кв. нарастил выручку на 24,7% - до 5,55 млрд руб., скорр. EBITDA - до 3 млрд руб. «Мы оцениваем результаты HeadHunter как очень сильные и отмечаем существенное ускорение динамики основных финансовых показателей по сравнению с IV кварталом 2022 года (по итогам которого выручка и скорректированная EBITDA выросли на 9,1% г/г и 17,2% г/г соответственно), - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Сама компания связывает увеличение доходов со значительным восстановлением пользовательской активности, в следствии чего в отчетном периоде наблюдалось появление большего количества платящих клиентов и рост среднего дохода на клиента (ARPC) во всех сегментах. При этом, в отсутствии возможности распределять средства среди акционеров, компания продолжает наращивать денежную позицию. Таким образом, средства на программу buyback, решение о запуске которого акционеры делегировали совету директоров, у HeadHunter имеются: на конец марта объем кэша на балансе составлял 12 млрд руб. Сохраняем рекомендацию покупать по АДР HHRU».

Возможно, что российский рынок ждут динамичные перемены. Московская Биржа планирует перевести торги акциями и валютными облигациями в режим «Т+1». На текущий момент торги ими проводятся в режиме «Т+2». О планах заявил глава торговой площадки Юрий Денисов, выступая на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». Он обратил внимание на то, что многие рынки начали переходить на данный режим, что позволяет более быстро приобретать соответствующие финансовые инструменты.

В рамках этой же конференции выступала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. В фокусе её внимание были такие вопросы, как внедрение нового типа ИИС3, который позволит принести в экономику более длинные деньги. Однако регулятору и государству придётся весьма много думать о том, как привлечь средства инвесторов на длительные сроки различными льготами и налоговыми послаблениями. Глава ЦБ РФ высказалась в пользу размещения акций государственных предприятий на бирже, дабы расширить список доступных эмитентов. Также предлагается выводить на рынок акции предприятий, которые ранее принадлежали иностранным владельцам. Соответствующее обязательство может быть предписано на этапе выдачи разрешений правительственной комиссии на продажу активов иностранных компаний.

Рубль ослаб относительно основных конкурентов. Основными факторами слабости национальной валюты можно считать активизацию импортёров после майских праздников, а также выход на рынок очередных иностранных покупателей валюты, которые конвертируют средства от продажи российских активов. Приближение налогового периода будет способствовать стабилизации курса около 80 за доллар с отклонением +-2 руб. Также против рубля может играть спекулятивный момент ожидания деталей новых европейских мер по ужесточению уже принятых рестрикций. В Европе продолжают сильно переживать о том, что российский экспорт недостаточно страдает из-за ограничений.

Доллар незначительно укреплялся в вечерние часы. Республиканцы продолжают выражать скепсис по поводу быстрого решения вопроса потолка госдолга. Кстати, в текущем году на обслуживание госдолга США потратят больше средств, чем в 2022 году на оборонные нужды. Поэтому в последние годы дискуссии относительно сокращения расходов не прекращаются, но в периоды важнейших выборов демократы идут на уступки крайне неохотно. Во вторник проводились переговоры между президентом США и представителями Конгресса, но никто не ждал чудесного решения. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 102,438 (+0,16%),

EUR/USD - $1,0864 (-0,1%),

GBP/USD - $1,2483 (-0,36%),

USD/JPY - 136,29 (+0,12%),

USD/RUB – 80,395 (+1,57%),

EUR/RUB – 87,52 (+1,30%),

CNY/RUB – 11,489 (+0,97%). Слабая активность потребителей смущает американский рынок Американские индексы завершили день в минусе. Противоречивая статистика, заявления представителей ФРС и нерешённая проблема потолка госдолга продолжают беспокоить рынок. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер полагает, что денежная политика ФРС ещё недостаточно жёсткая. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что экономика столкнулась с исключительно высокой инфляцией, но ситуация постепенно нормализуется. Тем не менее, по мнению Уильямса, потребуется время, пока решения ФРС приведут ситуацию к нормальности. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что сделка по потолку госдолга может быть заключена в конце недели, но пока остаются нерешёнными некоторые вопросы. Лидер демократов в сенате Чак Шуммер, напротив, был более оптимистичен, но также не назвал близкую конечную дату переговоров.

Розничные продажи в США выросли за апрель на 0,4% при ожиданиях 0,8% роста. Впрочем, промышленное производство показало рост на 0,5% при ожиданиях нулевого изменения. Впрочем, мартовские данные пересмотрены в сторону понижения до нулевого роста с повышения на 0,4%. Индекс рынка недвижимости от NAHB добрался до нейтрального значения 50,0 п.

Ещё одним признаком слабости потребления стал отчёт Home Depot (HD). Продавец материалов для ремонта и бытовой техники сообщил о падении сравнимых продаж на 4,5% в I квартале. Выручка составила $37,26 при ожиданиях $38,34 млрд. Более того, на весь финансовый год менеджмент ожидает падение сравнимых продаж на 2%-5%.

Власти США намерены через суд заблокировать поглощение Horizon Therapeutics (HZNP) за $27,8 компанией Amgen (AMGN). Microsoft (MSFT) объявила, что на текущей неделе интегрирует искусственный интеллект с поисковым движком Bing и с браузером Edge.

Динамика по секторам: Real Estate -2,61%, Energy -2,54%, Utilities -2,3%, Materials -1,64%, Industrials -1,36%, Financials -0,97%, Consumer Staples -0,88%, Health -0,82%, Consumer Discretionary -0,25%, Technology +0,16%, Communication Services +0,59%. По итогам торгов: DJIA - 33012,14 п. (-1,01%),

S&P 500 - 4109,90 п. (-0,64%),

NASDAQ - 12343,05 п. (-0,18%). Цены на недвижимость в Китае всё ещё указывают на проблемы Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Цены на жильё в Китае показали снижение на 0,2% в апреле по сравнению с падением на 0,8% в марте. В каком-то смысле это улучшение ситуации, но сохраняющаяся годовая негативная динамика всё ещё указывает на проблемы в сфере недвижимости. Вот и в Barclays снизили прогноз роста экономики КНР в текущем году до 5,3% с 5,6%, а одним из проблемных мест указан сектор недвижимости. Основные потери на фондовом рынке в Шанхае были в акциях страховых компаний. Также снижался индекс производителей алкоголя. С другой стороны, рост более 2% был в авиакосмическом секторе, а также более 1% в телекоммуникационном оборудовании. Большинство секторов в Гонконге торговалось в минусе, но акции Alibaba и Baidu повышались более чем на 1%. Последняя уже предоставила сильный отчёт, а Alibaba отчитается в четверг.

Японский рынок торговался на 20-месячном максимуме. Иена ослабла до 136,8 за доллар, что стимулировало покупки акций экспортёров. В частности, акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron прибавляли более 4%. Бумаги инвестора в технологичные проекты SoftBank Group прибавляли 3,8%, реагируя на сильную отчётность Baidu и в ожидании отчётности Alibaba. ВВП Японии показал годовой прирост на уровне 1,6% в I квартале при ожиданиях 0,7%. По состоянию на 8:50 мск: NIKKEI 225 - 30084,71 п. (+0,81%),

Hang Seng - 19737,21 п. (-1,21%),

Shanghai Composite - 3273,27 п. (-0,54%). Рост американских запасов вновь давит на котировки нефти Нефть дешевела, ориентируясь на очередной рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 12 мая коммерческие запасы нефти +3,69 млн баррелей, запасы бензина -2,46 млн баррелей, запасы дистиллятов -886 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 2,87 млн баррелей. Однако мы обратим внимание на очередное весьма существенное снижение запасов нефтепродуктов. То есть спрос на них всё же превышает текущее производство, а значит и цены на нефть могут пойти вверх. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $74,45 (-0,40%),

WTI - $70,39 (-0,73%),

Алюминий - $2264 (-0,02%),

Золото - $1993 (-0,09%),

Никель - $21005 (+0,02%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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