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«Открытие»: Рост на российском рынке выдохся Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Рост на российском рынке выдохся Российский рынок торговался нейтрально к середине дня в среду. Слабого рубля уже недостаточно для роста акций экспортёров. На рынке фиксируют прибыль в бумагах, которые демонстрировали рост в предыдущие дни. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,9 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2632,44 п. (-0,05%), а Индекс РТС - 1029,42 п. (-0,12%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Ростелеком», N+ Group, ВТБ, АФК «Система» и TCS Group. Слабее всех оказались Polymetal, ММК, X5 Retail, «Сургутнефтегаз» и OZON Holdings.

Индекс МосБиржи испытывает технические сложности. Движение вверх сопряжено с тем, что придётся обновлять годовые максимумы, но затем ориентиры отсутствуют, а риски начинают перевешивать. 11-ый европейский пакет пока является виртуальной проблемой, так как больше сосредоточен на поиске возможностей ужесточения уже принятых рестрикций. Однако именно поиск таких возможностей является прямой угрозой для экспортных возможностей. Глава евродипломатии Жозеп Баррел уже сокрушается о том, что Индия зарабатывает слишком много на продаже нефтепродуктов из российской нефти в Европу.

18 мая решение по дивидендам могут принять в «Сургутнефтегаз» ( SNGS ), » ( AKRN ) и Segezha Group ( SGZH ). Однако дивидендные ожидания уже столь долго толкают рынок вверх, что сами новости скорее станут поводом для фиксации прибыли, чем для начала новой волны повышения указанных бумаг.

), » ( ) и Segezha Group ( ). Однако дивидендные ожидания уже столь долго толкают рынок вверх, что сами новости скорее станут поводом для фиксации прибыли, чем для начала новой волны повышения указанных бумаг. Рубль слабел в первой половине дня. Основные факторы остаются прежними: активность импортёров и конвертация средств, полученных иностранными компаниями от продажи российских активов. Последнее, кстати, становится крайне убыточным, что в Евросоюзе побудило к рассмотрению вопроса о специальных разрешениях на продолжение работы в России. То есть волна продаж оставшихся российских активов может сойти на нефть. Также будет набирать силу фактор налогового периода. Текущий курс рубля крайне выгоден экспортёрам для продажи валюты под выплаты в бюджет.

Доллар укреплял свои позиции на Forex. Частично это объясняется динамикой облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась на 2 Б.П., а вот по германским аналогам почти на 5 Б.П. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступал на ежегодной конференции торговой палаты. По его словам, если ценовое давление будет сохраняться, то это потребует дальнейшего повышения ставки. Однако он отметил некоторое ослабление рынка труда и он ожидает смягчение ценового давления. То есть перспективы более высоких ставок в Великобритании и еврозоне становятся не столь однозначными. Напомним, что в апреле цены производителей Германии показали годовое снижение на 0,5%, а это уже прямое указание на смягчение инфляции. По состоянию на 15:50 мск: DXY - 102,805 (+0,39%),

EUR/USD - $1,0825 (-0,36%),

GBP/USD - $1,2466 (-0,18%),

USD/JPY - 137,12 (+0,54%),

USD/RUB – 80,56 (+0,21%),

EUR/RUB – 87,28 (-0,28%),

CNY/RUB – 11,469 (-0,17%). Европейские инвесторы сфокусированы на корпоративных историях Европейские индексы торговались разнонаправленно. Основные движения были связаны с отчётностями. В частности, акции Euronext упали более чем на 3% после отчётности, показавшей падение прибыли и выручки. Акции London Stock Exchange теряли почти 4% на новостях о продаже Blackstone и Thomson Reuters бумаг торговой площадки на 2,7 млрд фунтов стерлингов. Бумаги германской кредитной организации Commerzbank теряли более 6% после отчётности хуже ожиданий. Германский производитель ПО SAP повысил прогнозы выручки до 2025 года, а также объявил о программе обратного выкупа на 5 млрд евро. Акции Siemens AG дорожали почти на 3% после повышения прогноза по прибыли и выручки на текущий год. По состоянию на 15:50 мск: FTSE 100 - 7745,29 п. (-0,07%),

DAX - 15954,43 п. (+0,36%),

CAC 40 - 7403,13 п. (-0,04%). Нефть ориентируется на будущий дефицит Нефть торговалась в плюсе в середине европейской сессии. Утренняя просадка была вызвана статистикой API, показавшей очередное существенное повышение коммерческих запасов в США (на 3,6 млн баррелей) вторую неделю подряд. Однако вторую неделю подряд отчёт также показывает существенное сокращение запасов нефтепродуктов. Кроме того, ещё во вторник 16 мая Международное энергетическое агентство предупредило о недооценке рисков будущего роста цен, так как в II полугодии дефицит поставок может составить до 2 млн баррелей в сутки на фоне рекордного повышения спроса. По состоянию на 15:50 мск: Brent - $74,98 (+0,31%),

WTI - $70,88 (-0,04%),

Алюминий - $2286,5 (+0,97%),

Золото - $1986,8 (-0,40%),

Никель - $21350 (+1,67%). Tesla намерена заняться рекламой Число выданных разрешений на строительство в США сократилось за апрель на 1,5% после падения на 3,0% за март. Однако число самих новых строительств выросло на 2,2% после сокращения на 4,5% за март.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,3% при нейтральной динамике NASDAQ.

Одним из позитивных сигналов стала информация от регионального банка Western Alliance Bancorp о росте депозитов. Акции Tesla дорожали на 1,7% на заявлениях главы компании о развертывании рекламной компании, хотя ранее Tesla избегала каких-либо масштабных рекламных акций.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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