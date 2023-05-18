ПСБ: Ожидаем умеренный рост котировок ОФЗ на данных по инфляции в РФ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду ОФЗ торговались преимущественно в боковом диапазоне. Индекс доходности гособлигаций RGBI подрос до 9,48% (+1 б.п.). Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга оказали нейтральное влияние на рынок. Ведомство продало 10-летние ОФЗ 26241 на 41,1 млрд руб. по номиналу при спросе 58,9 млрд. руб. Доходность по средневзвешенной цене составила 10,58%. Спрос на длинный выпуск ОФЗ 26238 (18 лет) был ожидаемо низкий – 12,5 млрд руб. Минфин удовлетворил заявки на 6,1 млрд руб. с доходностью 10,83%. Спрос и объем удовлетворенных заявок на инфляционные ОФЗ-ИН 52005 были довольно большие: 43,4 млрд руб. и 37,3 млрд руб. соответственно. Общий объем размещения ОФЗ вчера составил 84,5 млрд руб. по номиналу. Среди факторов поддержки спроса мы отмечаем отсутствие аукционов Минфина на прошлой неделе.

По данным Росстата, инфляция с 11 по 15 мая составила 0,04%. В годовом сравнении инфляция на середину мая составляет 2,3% (на уровне апреля). Текущая динамика инфляции, на наш взгляд, не дает оснований для повышения ставки ЦБР в июне.

С учетом данных по инфляции в РФ и повышения оптимизма на глобальных рынках сегодня ждем перевеса покупателей на рынке ОФЗ.. Индекс доходности гособлигаций RGBI может снизиться на несколько базисных пунктов.