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ПСБ: Доллар взял паузу в росте

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль взяла паузу в росте, завершив торги около отметки 80 руб.

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» слегка увеличилась относительно значений вторника, при этом в начале дня доллар инерционно дорожал, не сумев завершить торги в плюсе - основное давление на позиции американской валюты пришлось на вторую половину дня. Мы полагаем, что в диапазоне 80-82 руб. прослеживаются важные уровни сопротивления для пары доллар-рубль, ввиду чего рост в диапазоне для пары станет непростой задачей.

Отметим, что более ликвидный китайский юань перешел в зону консолидации 11,2-11,6 руб., несмотря на ощутимое ослабление валюты на глобальных рынках. Полагаем, что волатильность на рынке может снизиться в ходе ближайших торговых сессий.

На утро четверга доллар незначительно дорожает. Полагаем, что пара доллар-рубль сегодня будет проторговывать диапазон 79,5-80,5 руб. ввиду отсутствия значимых драйверов к формированию направленной динамики. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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