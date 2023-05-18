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«Открытие»: Снижение рисков дефолта США позитивно скажется на рынках Андрей Кочетков, эксперт «Открытие Research» Снижение рисков дефолта США позитивно скажется на рынках Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть корректируется, но сохраняет солидный прирост, полученный накануне. Рынки Азии растут, а в Японии мощный подъём полупроводниковых акций на ожиданиях волны инвестиций. В США продолжают поступать позитивные сигналы по переговорам о потолке госдолга. Лишь повестка саммита G7 оставляет некоторые тревожные ощущения, так как будут обсуждаться вопросы взаимоотношений КНР и РФ. Рубль в утренние часы немного слабеет, но поводы для его укрепления сохраняются, как в виде спроса экспортёров под уплату налогов, так и валютные поступления от продажи нефти. Отечественный рынок может начать торги в небольшом плюсе за счёт акций экспортёров. Отечественный рынок удержался от снижения за счёт корпоративных новостей Российский рынок смог удержаться на достигнутых значениях, а рубль развернулся на укрепление. Акции ВТБ заметно подорожали на новостях об открытии представительства в Иране. Бумаги «Эталон» отреагировали на сообщение о намерениях компании получить первичный листинг на Московской Бирже. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 38,940 млрд руб.

По итогам торгов 17 мая Индекс МосБиржи - 2634,48 п. (+0,03%), а Индекс РТС - 1039,58 п. (+0,86%). Лидеры роста на 23:00 мск: Ростел -ао 69,23 4,42% ВТБ ао 0,02 4,41% TCS-гдр 2 963,5 2,47% Система ао 15,96 2,39% ЭН+ГРУП ао 462,6 0,96% Лидеры снижения на 23:00 мск: ММК 39,67 -1,21% OZON-адр 1 693,5 -1,11% FIVE-гдр 1 468 -1,04% Polymetal 671,9 -0,74% Полюс 10 442 -0,67% 5 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе и 5 смогли показать прирост. Самый сильный рост в секторе строительных компаний (+2,22%), а самое большое снижение в секторе потребления (-0,39%).

Сектор строительных компаний заметно поднялся за счёт бумаг «Эталон» (ETLN). Застройщик планирует делистинг с Лондонской Биржи и получение первичного листинга на Московской Бирже. Как минимум, это может улучшить дивидендные перспективы, а также снизить затраты.

Бумаги ВТБ (VTBR) поднялись более чем на 4%. Банк открыл представительство в Иране. Вице-премьер Александр Новак заявил, находясь в Тегеране, что уже 80% расчётов между двумя странами проводится в национальных валютах. Соответственно, ВТБ может стать банком, который на этом существенно заработает.

Акции «Алроса» ( ALRS ) закрыли день в плюсе. Компания пока не публикует отчётность, но некоторые сведения можно почерпнуть из других источников. Покидающий пост главы компании Сергей Иванов дал интервью «Коммерсанту», в котором указал, что доля компании на глобальном рынке составляет 30%. Компания не снижает объёмы производства, а её долг является отрицательным. Подобные сведения говорят о том, что инвесторы могут рассчитывать на хорошие дивидендные перспективы в будущем.

) закрыли день в плюсе. Компания пока не публикует отчётность, но некоторые сведения можно почерпнуть из других источников. Покидающий пост главы компании Сергей Иванов дал интервью «Коммерсанту», в котором указал, что доля компании на глобальном рынке составляет 30%. Компания не снижает объёмы производства, а её долг является отрицательным. Подобные сведения говорят о том, что инвесторы могут рассчитывать на хорошие дивидендные перспективы в будущем. Четверг станет довольно насыщенным корпоративными новостями днём. Сбербанк ( SBER ) опубликует отчётность по МСФО за I квартал. Совет директоров «Черкизово» ( GCHE ) рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2022 год. Совет директоров Segezha Group ( SGZH ) рассмотрит вопрос распределения прибыли за 2022 год. Аналогичное действие ожидается в «Сургутнефтегаза» ( SNGS ), как и в «Акрона» ( AKRN ). Таким образом, ждём повышенной волатильности от указанных акций.

) опубликует отчётность по МСФО за I квартал. Совет директоров «Черкизово» ( ) рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2022 год. Совет директоров Segezha Group ( ) рассмотрит вопрос распределения прибыли за 2022 год. Аналогичное действие ожидается в «Сургутнефтегаза» ( ), как и в «Акрона» ( ). Таким образом, ждём повышенной волатильности от указанных акций. Рубль развернулся после середины торгового дня. Доллар слабел до 79,77 руб. Мы полагаем, что начинает влиять фактор налоговых платежей, который перевешивает спрос импортёров на валюту, а также иностранных компаний, конвертирующих средства от продажи российских активов. Кроме того, проблемы с нефтегазовыми доходами федерального бюджета сохраняются, их поступление отстает от плановых назначений, ненефтегазовые же могут немного превысить план по итогам года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Вероятно, что рынок расценивает подобные заявления в качестве сигнала о более объёмных продажах валюты для пополнения бюджета.

Минфин РФ разместил в рамках трёх аукционов ОФЗ на 82,792 млрд руб: ОФЗ-ПД 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года – размещённый объём 41,088 млрд руб, средневзвешенная доходность 10,58%; ОФЗ-ПД 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года – размещённый объём 6,078 млрд руб, средневзвешенная доходность 10,83%; ОФЗ-Ин 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года – размещённый объём 37,371 млрд руб, средневзвешенная доходность 3,11%. Результаты аукционов показывают, что на рынке пока отсутствует существенный спрос на длинные ОФЗ, но среднесрочные пользуются достаточно большим интересом.

Доллар укреплялся в вечерние часы. Основные достижения были против японской иены на фоне роста разрыва доходностей между американскими и японскими обязательствами. Доходность 10-летних японских бондов составляет около 0,369%, а вот по аналогичным американским бумагам она повышалась более чем на 3 Б.П. до почти 3,58%. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 102,692 (+0,28%),

EUR/USD - $1,0841 (-0,21%),

GBP/USD - $1,2494 (+0,04%),

USD/JPY - 137,61 (+0,89%),

USD/RUB – 79,86 (-0,66%),

EUR/RUB – 86,58(-1,07%),

CNY/RUB – 11,396 (-0,81%). Tesla выйдет на рекламный рынок Американские индексы показали рост по итогам торгов в среду. Оптимизм начался с того, что региональный банк Western Alliance (WAL) сообщил о росте клиентских депозитов. Плюс отчёт Target (TGT) показал, что не всё так плохо в сфере потребления, хотя и сильным отчёт тоже не назовёшь из-за отсутствия роста продаж. «Отчет крупного ритейлера Target в целом оказался в рамках ожиданий, - полагает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Но все же отсутствие роста продаж на протяжении года, при инфляции около 5%, говорит о достаточно слабых объемах продаж. Более того, прогноз менеджмента указывает на продолжение этой тенденции и во II квартал. Правда, у инвесторов в среду было достаточно хорошее настроение на фоне прогресса относительно потолка госдолга. Это помогло акциям Target прибавить около 2% на достаточно нейтральном отчёте. Но если посмотреть на годовой график, то легко заметить, что акции компании торгуются в боковом диапазоне уже в течение года. Все же рынок неплохо отражает вышеуказанное отсутствие роста продаж на более длинном горизонте. Результаты от Target еще могут свидетельствовать о возможной слабости спроса со стороны потребителей. Вероятно, что действия ФРС, связанные с повышением процентной ставки, имеют на это влияние».

Также позитивным моментом стало ускорение переговоров по потолку госдолга. Президент Джо Байден отказался от части программы своей азиатской поездки ради новых встреч с законодателями. Он обещал держать руку на пульсе, пока будет участвовать в рамках саммита G7. Он также подчеркнул, что может согласиться на некоторые рамки, но не на ограничения, связанные со здравоохранением. Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти вновь подчеркнул, что сделка по потолку госдолга США может быть заключена уже в воскресенье. Также в демократической партии планируют ряд мер, дабы избежать вероятный дефолт, хотя почти никто на рынке в него не верит – потолок это вечная история роста долга и обрушить его может лишь недоверие к американской финансовой системе, но не в этот раз.

Число выданных разрешений на строительство в США сократилось за апрель на 1,5% после падения на 3,0% за март. Однако число самих новых строительств выросло на 2,2% после сокращения на 4,5% за март.

Из корпоративных событий обратим внимание на собрание акционеров Tesla (TSLA) вечером во вторник. Глава компании Илон Маск заявил, что не собирается покидать свой пост. К концу года будет разработана новая модель электромобиля. Макроэкономическая ситуация будет оставаться сложной и, вероятно, по этой причине Маск объявил о намерении использовать более широкую рекламную программу. До этого Tesla почти не использовала рекламу, хотя и занималась ей через PR. Кроме того, компания объявила о возможности производства в Индии, а также расширения своей гигафабрики в Шанхае.

Динамика по секторам: Financials +2,09%, Energy +2,07%, Consumer Discretionary +2,04%, Industrials +1,7%, Real Estate +1,29%, Technology +1,28%, Communication Svs, +1,18%, Materials +0,67%, Health Care +0,1%, Consumer Staples -0,1%, Utilities -0,36%. По итогам торгов: DJIA - 33420,77 п. (+1,24%),

S&P 500 - 4158,77 п. (+1,19%),),

NASDAQ - 12500,57 п. (+1,28%). Японский рынок рассчитывает на всплеск инвестиций в полупроводниковую отрасль Азиатские рынки преимущественно повышались. Акции в Шанхае и Гонконге повышались. Инвестиционный банк Nomura снизил прогноз роста ВВП КНР до 5,5% в текущем году с 5,9% ранее. Однако это всё ещё 5,5%, то есть темпы, которые не наблюдаются в развитых экономиках. В Nomura также ожидают, что Народный Банк Китая пойдёт на смягчение денежной политики в июне. Банковский сектор в Шанхае повышался более чем на 1,5%, сектор искусственного интеллекта на 2%, а массовых коммуникаций более чем на 3%. В Гонконге рост около 3% наблюдался в бумагах Alibaba перед отчётностью компании. Однако не стоит забывать о геополитике. В рамках предстоящего саммита G7 будут обсуждаться вопросы сотрудничества РФ и КНР, а также сдерживания Китая. Президент США Джо Байден заявил, что может переговорить с лидером КНР, хотя сам китайский руководитель пока об этом не слышал.

Японские акции дорожали. Существенный вклад в это внесла иена, которая ослабла до 137,5 за доллар. Премьер-министр страны Фумио Кишида выразил надежды, что производители полупроводников будут инвестировать в Японию. Компания Micron заявила о программе на $3,7 млрд для создания производства на основе технологии фотолитографии в крайнем ультрафиолетовом диапазоне. На этих новостях акции производителя тестового оборудования Advantest поднялись более чем на 7%, бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron прибавляли более 4%. Акции Sony подскочили на 7% на новостях о планах выделения в отдельный бизнес своего финансового подразделения. Под давлением были акции ЖКХ, а именно генерирующих компаний. Экспорт Японии замедлил рост в апреле до 2,6% с 4,3% в марте, а импорт упал на 2,3% после роста на 7,3% в марте.

Также стоит обратить внимание на слабость австралийского доллара. Безработица в стране повысилась до 3,7% в апреле с 3,5% в марте. Ожидалось сохранение её на прежнем уровне. Это ещё один аргумент в пользу паузы в цикле ужесточения Резервного Банка. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 30593,30 п. (+1,66%),

Hang Seng - 19644,18 п. (+0,43%),

Shanghai Composite - 3286,45 п. (+0,07%). Нефть может завершить неделю приростом на ожиданиях дефицита в II полугодии Нефть немного корректировалась на азиатских торгах, но всё же сохраняла солидный прирост предыдущего дня. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 12 мая коммерческие запасы нефти +5,04 млн баррелей, запасы бензина -1,38 млн баррелей, а дистиллятов +80 тыс. баррелей. С одной стороны, это рост запасов самой нефти, но сокращение запасов бензина говорит о достаточно устойчивом спросе на топливо, а впереди ещё высокий летний сезон. Однако всё это меркнет на фоне того, что администрация белого дома продала ещё 2,4 млн баррелей из стратегических резервов. То есть почти половина прироста коммерческих запасов нефти обеспечено продажами сырья под покрытие бюджетных расходов.

Меж тем в Канадской Альберте огонь и дым мешают восстановлению добычи около 320 тыс. баррелей в сутки. В МЭА предупреждают о грядущем дефиците около 2 млн баррелей в сутки в II полугодии. Прогресс на переговорах по потолку госдолга США также снижает некоторые риски для нефти, поскольку предполагает отмену наиболее жёсткого негативного сценария для американской экономики. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $76,59 (-0,25%),

WTI - $72,54 (-0,30%),

Алюминий - $2291 (-0,39%),

Золото - $1980,4 (-0,23%),

Никель - $21165 (-1,56%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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