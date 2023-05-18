Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 мая: 5 212,6001 руб/1 г золота и 61,7600/1 г серебра ЦБ РФ с 18 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 212,6001 руб.

1 грамм серебра - 61,7600 руб.

1 грамм платины - 2 778,3899 руб.

1 грамм палладия - 3 949,4700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6098 р. (0,36%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (0,54%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,1300 р. (1,84%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9300 р. (0,12%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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