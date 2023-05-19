Комментарии

«Открытие»: Российский рынок повышался в первой половине дня Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Российский рынок повышался в первой половине дня. Индекс МосБиржи переписал годовой максимум, достигнув 2658,57 п. Корпоративные новости играют роль главного фактора оптимизма. Сбербанк обещает прибыль выше докризисной. «Башнефть» взбодрила инвесторов дивидендным решением. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,70 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 16:00 мск Индекс МосБиржи - 2627,39 п. (-0,27%), а Индекс РТС - 1033,86 п. (-0,55%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные и обыкновенные акции «Сургутнефтегаз», TCS Group, МКБ и НЛМК. Самыми слабыми оказались «Полюс», N+ Group, «Алроса», X5 Retail, Polymetal.

Сначала о неприятностях. В рамках саммита G7 в Японии планируется обсуждение вопроса ограничений российского экспорта Алмазов. Соответственно, если в Евросоюзе против этого выступает Бельгия, то в рамках G7 такие ограничения могут быть приняты. На этом фоне бумаги «Алроса» )ALRS) теряли около 1%.

Привилегированные Бумаги «Башнефти» демонстрировали резкий рост, а Московская Биржа даже повышала границы коридора. Совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 199,89 руб на одну обыкновенную, или привилегированную акцию. Решение явно продиктовано интересами основного акционера «Роснефтью» (ROSN) и властями Башкирии, которые также пополнят свой бюджет за счёт дивидендов компании.

Сбербанк отчитался по МСФО за I квартал. Прибыль составила 357,2 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли г/г до 562,8 млрд руб в I квартале 2023 года за счет роста объема работающих активов и восстановления маржинальности банковского бизнеса. Однако главное состоит в том, что Сбербанк прогнозирует прибыль по итогам года выше докризисной, а также планирует представить обновлённую стратегию развития и дивидендную политику к концу года.

Банк «Санкт-Петербург» заработал по МСФО 14,6 млрд руб в I квартале. Чистый процентный доход составил 11,2 млрд руб; чистый комиссионный доход составил 3,6 млрд руб; чистый торговый доход – 5,9 млрд руб.

Ждём новостей от «Сургутнефтегаз», МТС, «Интер РАО», «Акрона» и Segezha Group.

После утренней неуверенности рубль вновь начал укрепляться и уже перебил максимумы предыдущего дня. В ближайшее время курс национальной валюты будут поддерживать продажи экспортёров под уплату налогов. Кроме того, нефть торгуется около $76 за баррель Brent, что также вселяет некоторую уверенность в устойчивости налоговых поступлений. Можно допустить движение в сторону 77,0-78,0 за доллар.

Доллар укреплялся на Forex. Заявления из политических кругов США говорят о том, что вероятность дефолта становится низкой. Даже лидер республиканцев в палате представителей сообщил, что сделка возможна уже в конце текущей неделе. Президент Джо Байден согласился на определённые условия повышения потолка госдолга, но не в ущерб здравоохранению. Доходность по британским обязательствам повышалась существенней, чем по американским, но фунт слабел, хотя заявления представителей Банка Англии этого не предполагали. Зам. Управляющего Банка Англии Дэвид Рамсден заявил, что регулятор может ускорить продажу государственных обязательств. В настоящее время Банк Англии планирует сокращать вложения в государственные долги на 80 млрд фунтов стерлингов в год. По состоянию на 16:00 мск: DXY - 103,185 (+0,45%),

EUR/USD - $1,0791 (-0,45%),

GBP/USD - $1,2429 (-0,46%),

USD/JPY - 138,22 (+0,39%),

USD/RUB – 80,05 (+0,23%),

EUR/RUB – 86,45 (-0,15%),

CNY/RUB – 11,349 (-0,41%). Volkswagen намерен усиливать свой основной бренд Европейские индексы повышались. Вновь приходится говорить о позитивном влиянии заявлений по проблеме потолка госдолга США. Как минимум, рынки закладывают минимальную вероятность американского дефолта, а значит и финансового шторма. Германский DAX достиг максимума с января 2022 года. Акции Volkswagen повышались более чем на 2% на планах автомобилестроительного концерна сфокусировать работу по повышению эффективности и популярности основного бренда. Соответственно, сектор автомобилестроения демонстрировал наиболее сильный рост. Однако в недвижимости и базовых материалах ситуация была не столь позитивной. По состоянию на 16:00 мск: FTSE 100 - 7762,04 п. (+0,50%),

DAX - 16191,04 п. (+1,50%),

CAC 40 - 7461,02 п. (+0,83%). Спрос начинает выдвигаться на первый план в ценообразовании нефти Нефть стабилизировалась на достигнутых уровнях, хотя и продолжала торговаться в лёгком минусе. Спрос на бензин в США достиг максимума с 2021 года, что отражается в виде устойчивого сокращения запасов перед высоким летним сезоном. При этом в Международном Энергетическом Агентстве прогнозируют, что в II полугодии дефицит поставок нефти достигнет 2 млн баррелей в сутки, что приведёт к существенному росту цен с текущих значений. Однако основной прирост спроса будет обеспечен Китаем и Индией, что позволит компенсировать любое снижение потребления в Европе и Северной Америке при неблагоприятном экономическом сценарии. По состоянию на 16:00 мск: Brent - $76,47 (-0,40%),

WTI - $72,48 (-0,38%),

Алюминий - $2293 (-0,30%),

Золото - $1970,5 (-0,73%),

Никель - $21195 (-1,42%). Акции региональных банков продолжают восстановление на американском рынке Фьючерсы на основные индексы США торговались в диапазоне +-0,1%. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 242 тыс. с 264 тыс. неделей ранее. Меж тем индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся до -10,4 п. в мае с -31,3 п. в апреле, что стало лучше ожиданий -19,8 п.

Продолжается рост акций региональных банков. Бумаги Western Alliance Bancorp повышались на 2%, а PacWest Bancorp на 6%. Акции Walmart прибавляли около 2,7% на улучшении корпоративного прогноза. Бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems теряли около 4% на фоне заявлений о снижении заказов. Акции производителя полупроводников Micron дорожали почти на 3% на фоне информации, что Япония предоставить стимулы в объёме около 200 млрд иен в обмен на инвестиции для строительства производства по новейшим технологиям.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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