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«Открытие»: Позитивный внешний фон может не помочь российскому рынку Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Позитивный внешний фон может не помочь российскому рынку Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть дорожает, большинство азиатских рынков растёт. Проблема потолка американского госдолга уже не пугает инвесторов, да и жёсткие заявления представителей ФРС не мешают аппетитам к риску. Однако для российского рынка более важным являются дивидендные разочарования, которые появились накануне. Надежды на крупнейших эмитентов всё ещё будут удерживать рынок, но уже нет прежней уверенности, что дивиденды начнут поступать широким потоком. Рубль в утренние часы укрепляется против евро и юаня, но слабеет против доллара. Однако приближение налоговых выплат может оказать давление и на доллар. Полдня надежд сменилось на полдня разочарований Российский рынок закрыл торги четверга в минусе. В первой половине дня рост поддерживался надеждами и вполне позитивными корпоративными новостями. Однако затем наступило время разочарования дивидендных надежд от «Сургутнефтегаз» и «Акрон». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 59,453 млрд руб.

По итогам торгов 18 мая Индекс МосБиржи - 2632,91 п. (-0,06%), а Индекс РТС - 1033,36 п. (-0,60%). Лидеры роста на 23:00 мск: МТС-ао 313,7 7,03% Ростел -ао 70,86 2,59% Система ао 16,28 2,17% ПИК ао 695,6 2,16% TCS-гдр 3 019 1,68% Лидеры снижения На 23:00 мск:Сургнфгз-п 31,95 -12,66% Сургнфгз 24,29 -2,98% Polymetal 657,2 -2% ФосАгро ао 7 240 -1,72% ЭН+ГРУП ао 456 -1,51% 6 отраслевых индексов российского рынка снизились и 4 завершили день в плюсе. Самые большие потери в секторе строительных компаний (-0,76%) из-за коррекции в бумагах «Эталон» (ETLN). Самый существенный рост в секторе финансов (+0,50%).

Сбербанк (SBER) представил результаты за I квартал 2023 г. по МСФО лучше ожиданий. Прибыль составила 358,2 млрд руб. «Результаты по МСФО оказались выше ожиданий (ожидалось 343 млрд руб.) и выше прибыли по РПБУ (350,2 млрд руб.), - полагает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Если темпы генерации прибыли сохранятся на текущем уровне, то Сбер может заработать прибыль около 1,4 трлн руб. по МСФО, что служит базой для выплаты дивидендов. А это означает, что потенциальные дивиденды за 2023 г. могут стать рекордными и быть в районе 30 руб. на акцию. Группа обновила прогнозы по ключевым показателям в сторону повышения. Прогноз по приросту кредитного портфеля для юридических лиц был повышен с 10-12% до 13-15%, а для физических лиц – с 11-13% до 14-16%. Чистая процентная маржа повышена с 5,3-5,5% до около 5,5%, а рентабельность капитала ROE – c 20% до более 22%. Стоимость риск прогнозируется на низком уровне 100-130 б.п. Таким образом, результаты свидетельствуют, что бизнес Сбербанка полностью восстановился. Результаты текущего года могут оказаться даже заметно выше докризисного 2021 г. Восстановление экономического роста в стране служит основным позитивным фактором для Сбербанка и банковского сектора в целом. В случае сохранения достигнутой макроэкономической стабильности Сбер, вероятно, сможет реализовать намеченные планы по росту кредитного портфеля и рентабельности. Сохраняем рекомендацию на уровне «Покупать», целевая цена 245 руб. за обыкновенную акцию Сбербанка».

Банк «Санкт-Петербург» (BSPB) заработал 14,6 млрд руб. за I квартал 2023 г. по МСФО. «Результаты прибыли, объяснимо, сильно превышают результаты прошлого кризисного года, - также отмечает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Но, они также лучше показателей аналогичного периода докризисного 2021 г. Восстановление экономического роста в стране положительно влияет на весь банковский сектор. По темпам роста корпоративного кредитного портфеля Банк «Санкт-Петербург» доже превзошел Сбербанк, который также имел очень хороший квартал. Все это происходит на фоне улучшения качества кредитного портфеля, что фиксируется снижением проблемной задолженности. Если наметившаяся макроэкономическая стабильность в стране сохранится, то рост бизнеса Банка «Санкт-Петербург», скорее всего, продолжится. Благоприятная макросреда также позволяет бумагам компаний из банковского сектора с начала года чувствовать себя хорошо, в большинстве своем значительно опережая широкий индекс МосБиржи».

Совет директоров «Башнефти» ( BANEP ) рекомендовал дивиденды за 2022 год 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Дивиденды относительно 2021 года выросли на 70%. При этом компания направила на дивиденды чуть менее 25% прибыли по МСФО. Обычка подскакивала в цене до максимума с марта 2021 года. А префы – до максимума с марта 2020 года. Решение принято явно в пользу главного акционера «Роснефти» (ROSN) и властей Башкирии, которые заинтересованы в выплатах для формирования бюджетных доходов.

) рекомендовал дивиденды за 2022 год 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Дивиденды относительно 2021 года выросли на 70%. При этом компания направила на дивиденды чуть менее 25% прибыли по МСФО. Обычка подскакивала в цене до максимума с марта 2021 года. А префы – до максимума с марта 2020 года. Решение принято явно в пользу главного акционера «Роснефти» (ROSN) и властей Башкирии, которые заинтересованы в выплатах для формирования бюджетных доходов. На этом позитив дня завершился и начались разочарования.

Совет директоров «ФосАгро» ( PHOR ) сегодня рассмотрел отчетность за I квартал, но рекомендаций по распределению прибыли также не дал, хотя традиционно рекомендует промежуточные дивиденды по факту рассмотрения отчетности, когда платит их ежеквартально. Совет директоров «Акрона» ( AKRN ) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. По итогам 2021 года компания также не платила дивиденды. На разочаровании решением СД акции падали до 18628 руб. – минимума с 4 мая, но затем попытались стабилизироваться выше 19000 руб.

) сегодня рассмотрел отчетность за I квартал, но рекомендаций по распределению прибыли также не дал, хотя традиционно рекомендует промежуточные дивиденды по факту рассмотрения отчетности, когда платит их ежеквартально. Совет директоров «Акрона» ( ) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. По итогам 2021 года компания также не платила дивиденды. На разочаровании решением СД акции падали до 18628 руб. – минимума с 4 мая, но затем попытались стабилизироваться выше 19000 руб. Однако главным разочарованием дня стало решение «Сургутнефтегаз». Совет директоров «Сургутнефтегаза» ( SNGS ) рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2022 год - 0,8 руб. как на обычку, так и на преф. Предполагая сохранение валютной денежной позиции, мы оценивали в начале мая дивиденд на преф за 2022 г. в 2,87 руб./акция (доходность около 8%). При сохранении курса доллара к рублю около 80 руб. на конец 2023 г. дивиденд за этот год прогнозировали около 7,6 руб. Поэтому рекомендации заметно хуже наших ожиданий. Акции в качестве реакции заметно упали, причем префы растеряли почти весь апрельский рост. Пока сложно оценить данное решение с позиции рациональности для компании, но для рынка это явный дефицит. Доходность по обыкновенным бумагам около 3% это существенно хуже доходности других нефтяных компаний, а также самых низкодоходных депозитов.

) рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2022 год - 0,8 руб. как на обычку, так и на преф. Предполагая сохранение валютной денежной позиции, мы оценивали в начале мая дивиденд на преф за 2022 г. в 2,87 руб./акция (доходность около 8%). При сохранении курса доллара к рублю около 80 руб. на конец 2023 г. дивиденд за этот год прогнозировали около 7,6 руб. Поэтому рекомендации заметно хуже наших ожиданий. Акции в качестве реакции заметно упали, причем префы растеряли почти весь апрельский рост. Пока сложно оценить данное решение с позиции рациональности для компании, но для рынка это явный дефицит. Доходность по обыкновенным бумагам около 3% это существенно хуже доходности других нефтяных компаний, а также самых низкодоходных депозитов. Рубль в течение дня слабел, укреплялся, но всё же завершил день с потерями. Впрочем, потери россиянина во второй половине дня совпали с наступлением доллара на Forex. Доллар существенно укрепился на заявлениях представителей ФРС. Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что ФРС ещё не сделала достаточно, чтобы побороть инфляцию. Впереди ещё очень длинный путь к инфляции на уровне 2%. Управляющий ФРС Филип Джефферсон подчеркнул, что инфляция слишком высока и регулятор не сделал достаточное количество шагов для снижения темпов роста цен. Рынок распознал в этих словах то, что ставка может сохраняться на текущих значениях более года, да и дополнительное повышение не исключается. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам повышалась на 8 Б.П. до 3,65%. По европейским аналогичным обязательствам доходность повышалась ещё более активно, но, похоже, заявления представителей ФРС оказались более пугающими. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 103,385 (+0,64%),

EUR/USD - $1,0775 (-0,61%),

GBP/USD - $1,2411 (-0,61%),

USD/JPY - 138,7 (+0,75%),

USD/RUB – 80,22 (+0,45%),

EUR/RUB – 86,55 (-0,04%),

CNY/RUB – 11,404 (+0,07%). Представители ФРС настаивают на более высоких ориентирах по ставке Индексы США показали рост, но оптимизм ограничили представители США своими «ястребиными» заявлениями. Рыночные ожидания относительно повышения ставки на 25 Б.П. повысились с 20% во вторник до 40%.

Однако сначала о статистике. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся до -10,4 п. в мае с -31,3 п. в апреле при ожиданиях -19,8 п. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось до 242 тыс. на прошлой неделе с 264 тыс. неделей ранее. Продажи жилья на вторичном рынке упали на 3,4% за апрель

Президент ФРБ Далласа Лори Логан полагает, что статистика пока не поддерживает идею паузы на июньском заседании, хотя статистика по рынку труда и инфляции за май может поменять данную ситуацию. Соответственно, она полагает, что инфляция снижается недостаточно быстро. Влияние банковского кризиса пока можно сравнить лишь с повышением ставки на 25-50 Б.П. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заметил, что высокие ставки это страховка от высокой инфляции. Он подчеркнул, что допускает разные варианты, но предпочёл бы повышение ставки на июньском заседании. По его мнению, ставки находятся на нижней границе диапазона предпочтительной жёсткости. Он неожиданно озвучил идею, что ставка около 6% была бы предпочтительней.

Торговый гигант Walmart (WMT) отчитался лучше прогнозов, но главное в том, что был повышен прогноз на весь финансовый год. Micron (MU) планирует инвестиции около $3,7 млрд в японское производство полупроводников по передовым технологиям, а власти Японии готовы предоставить налоговые и прочие льготы почти на $1,5 млрд. Производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) отчитался лучше ожиданий, но при этом менеджмент отмечает сокращение заказов. Amazon (AMZN) планирует инвестировать до $13 млрд в свои возможности в Индии до 2030 года.

Динамика по секторам: Technology +2,06%, Communication Services +1,79%, Consumer Discretionary +1,54%, Financials +0,7%, Industrials +0,67%, Materials +0,55%, Energy +0,49%, Health -0,24%, Utilities -0,36%, Consumer Staples -0,44%, Real Estate -0,68%. По итогам торгов: DJIA - 33535,91 п. (+0,34%),

S&P 500 - 4198,05 п. (+0,94%),

NASDAQ - 12688,84 п. (+1,51%). Полупроводниковые идеи доминируют в Азии Азиатские рынки преимущественно повышались. В Шанхае главной силой роста были полупроводниковые акции, сектор которых подрастал более чем на 2,5%. Также корректировались вверх такие секторы, как производители алкоголя, напитков и продовольствия. Меж тем в Гонконге наблюдалось снижение из-за технологичных бумаг. Акции Alibaba были под давлением (-5,0%) после отчётности, показавшей рост прибыли лучше ожиданий, но более скромное увеличение выручки.

Японский Nikkei 225 подобрался к максимальным значениям с 1990 года, когда ещё не лопнул «пузырь» на фондовом рынке. Меж тем инфляция в апреле по базовому показателю повысилась до 3,4% с 3,1% в марте. Общий индекс потребительских цен ускорился до 3,5% с 3,2% в марте. Однако инфляционные данные рынок игнорировал, но не смог игнорировать ослабление иены до 138,4-138,5 за доллар. Ожидания новых инвестиций в полупроводниковую отрасль толкают бумаги сектора вверх. Акции производителя тестового оборудования Advantest дорожали на 3%, но затем даже ушли в минус. Схожую динамику демонстрировали акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron. Бумаги Ricoh дорожали на 6% на заявлениях о планах объединения с Toshiba для производства копиров и принтеров. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 30831,75 п. (+0,84%),

Hang Seng - 19483,11 п. (-1,24%),

Shanghai Composite - 3284,01 п. (-0,40%). Идея будущего дефицита становится доминирующей в нефти Нефть дорожала на азиатских торгах. Рынок постепенно переключается с проблем потолка госдолга США и вероятности рецессии на рациональную оценку будущего дефицита. В начале недели МЭА предупреждало о том, что в II полугодии дефицит поставок может достигнуть 2 млн баррелей в сутки. Соответственно, текущие цены не отражают риски будущих поставок. Нефтепереработка в КНР выросла в апреле на 18,9% в годовом выражении. В МЭА также полагают, что 60% годового прироста спроса на нефть обеспечит Китай, а остальное сделают Индия и другие азиатские страны. Соответственно, общий спрос повысится на 2,2 млн баррелей до 102 млн баррелей в сутки. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $76,4 (+0,59%),

WTI - $72,45 (-0,07%),

Алюминий - $2273,5 (-0,35%),

Золото - $1965,3 (-0,01%),

Никель - $21035 (+0,65%).

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