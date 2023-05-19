ПСБ: Российский фондовый рынок

Акции Ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов.

Облигации Рынок ОФЗ с умеренным оптимизмом отыграл в четверг данные по инфляции в РФ в апреле-мае. Сегодня ждем боковую динамику котировок гособлигаций.

В фокусе



Дивидендные противоположности

Вчера объявили дивиденды за 2022 г. множество компаний, но ключевыми стали две, и обе в секторе нефтегаза: Башнефть и Сургутнефтегаз. И если первая порадовала акционеров, рекомендовав щедрые 199,89 руб. дивидендов на оба типа акций, то вторая напротив - рекомендовала неожиданно низкий дивиденд по привилегированным бумагам, уравняв его с традиционным по обыкновенным акциям - 0,8 руб. На этом фоне бумаги Башнефти лидировали вчера и росли более, чем на 10%, тогда как акции Сургута напротив снижались.

Рынок рассчитывал на куда больший дивиденд по «префам». Мы ожидали 4,5 руб./акцию, полагая, что Сургут мог неплохо заработать в 2022 году. В условиях тренда на дедолларизацию компания могла конвертировать в рубли по высокому курсу какую-то часть «кубышки» и заработать на этом. Плюс можно было заработать на повышенных рублевых ставках. Тем самым могла быть скомпенсирована отрицательная переоценка «кубышки» в долларах. Но компания, вероятно, получила убыток по РСБУ, либо конвертация «кубышки» прошла не по выгодному курсу. Без раскрытия результатов вопросов остается очень много.

В условиях неясности относительно «кубышки» Сургутнефтегаза и слабых рекомендованных дивидендов по «префам», ждем перехода инвесторов в обыкновенные акции.

Сейчас «префы» Сургута стоят дороже «обычки» на ~30%. Полагаем, что в текущих обстоятельствах привлекательность первых сократится до 20%. А в перспективе (после отсечки 20 июля и без раскрытия информации) и вовсе может случиться паритет: стоимость обыкновенной и привилегированной акции сравняется.

Россиискии рынок акции



Индекс МосБиржи (-0,3%) вновь не показал значимой динамики, продолжив консолидироваться в диапазоне 2625-2660 пунктов. Четверг был насыщен дивидендными новостями, были как позитивные, так и негативные сообщения. Прежде всего отметим разочарование инвесторов по поводу рекомендации СД Сургутнефтегаза. Его «префы» обвалились на 13% по итогам дня. Противоположная ситуация сложилась в акциях Башнефти. Ближе к окончанию сессии появились сообщения о том, что менеджмент МТС рекомендует дивиденды в размере 34,29 руб./акцию. Бумаги отреагировали сильным ростом. На этом фоне заметно прибавили и акции АФК Система. В лидерах роста оказались и акции Газпром нефти после сообщений о том, что 22 мая пройдёт СД, в повестке которого значится рекомендация по дивидендам. Из прочих значимых новостей отметим ожидаемо сильные финансовые результаты Сбербанка по МСФО за I кв.

Ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов. Ждём сегментированного спроса на акции. В лидерах роста должны оказаться акции ЛСР, которые не отыграли новости о рекомендации по выплате дивидендов. Рассчитываем на сохранение позитивной динамики бумаг АФК Система при поддержке новостей по Ozon и сегодняшней публикации финансовых результатов МТС. Вероятно, акции золотодобытчиков вновь окажутся под давлением из-за падения цен на золото.

Россиискии рынок облигации



На рынке ОФЗ в четверг преобладали позитивные настроения. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,08%, доходность индекса снизилась до 9,46% (-2 б.п.). Инвесторы отыгрывали низкие данные по инфляции в РФ в апреле-мае (на уровне 2,3% г/г), низкие премии на аукционах Минфина РФ по размещению нового госдолга. Также поддерживающим фактором выступило повышение склонности к риску на глобальных рынках на ожиданиях прогресса в переговорах по повышению лимита госдолга США.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг сообщил, что сигнал регулятора относительно перспектив изменения ставки, озвученный на последнем заседании 28 апреля остается полностью актуальным. При усилении инфляционного давления ЦБР будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Поступающие данные по инфляции и ВВП в целом соответствуют обновленному прогнозу, отметил А. Заботкин. Рынок нейтрально отреагировал на данные комментарии. Сегодня ожидаем преимущественно боковую динамику котировок ОФЗ.

Корпоративные и экономические события

Результаты Сбербанка по МСФО за 1 кв. 2022 г. подтверждают позитивные данные по РСБУ

За 1 квартал 2023 году по МСФО Сбербанк заработал 357 млрд руб. по сравнению с 350 млрд руб. по РСБУ. Отметим рост чистой процентной маржи (NIM) за квартал на 0,5 п.п. – до 5,8% (5,3% за 2022 г.) за счет существенного снижения стоимости клиентских средств по сравнению с прошлым годом – до 3,9% по ЮЛ и 3,4% по ФЛ. При этом банку удалось фактически сохранить высокую доходность розничного портфеля 11,7% за 1 квартал vs 11,9% за 2022 г. Показатель COR за квартал составил 1,1% (1,3% за 2022 г.), что соответствует прогнозу Банка на текущий год (1,0%-1,3%).

Наше мнение: в целом, результаты МСФО очень близки к более оперативной РСБУ отчетности. Мы подтверждаем наш прогноз по прибыли Сбербанка на этот год в диапазоне 1,2-1,5 трлн руб. и целевую цену обыкновенных акций на ближайшие 12 мес. - 307 руб. (потенциал 33% от текущей цены 231 руб.), рекомендация - "покупать".

Сводка по дивидендным новостям

МТС: 34,29 руб./акцию - рекомендовал СД в качестве дивидендов за 2022 г. Доходность 11%. Акции на вечерней сессии росли на 5%. Дивиденды соответствуют нашим ожиданиям.

ЛСР: 78 руб./акцию дивидендов рекомендовал выплатить за 2022 СД. Доходность 13,6%. Группа ЛСР вернулась к традиционным рекомендациям по дивидендам 78 руб./акцию в год, которые выплачивались до 2020 года. Рынок сегодня позитивно отреагирует на эту новость, однако потенциал роста котировок ЛСР ограничен из-за операционных результатов, которые показали снижение продаж в стоимостном выражении в 1 квартале 2023 года на 37% г/г. Считаем, что котировки будут находиться близко к текущим уровням до момента улучшения бизнес-показателей Группы ЛСР или снижения безрисковой ставки на рынке.

Акрон: СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Мы этого ожидали. Акции реагировали снижением на 3,2%.

22 мая состоится СД Газпром нефти. Будут рассмотрены рекомендации по дивидендам. Мы считаем, что финальные дивиденды могут составить как минимум ~6 руб./акцию. Напомним, что за 9 мес. 2022 г. компания выплатила 69,78 руб./акцию.

Банк Санкт-Петербург: сильный отчет по МСФО за 1 кв.

Банк заработал 14,6 млрд руб. чистой прибыли. Рентабельность капитала составила 39%. Чистый процентный доход составил 11,2 млрд руб., чистый комиссионный доход - 3,6 млрд руб.

Наше мнение: мы позитивно оцениваем результаты. Банк по сути уже 1/3 прибыли за 2022 г. заработал. Это настраивает инвесторов на ожидания сильных результатов и в последующие кварталы, а значит - и неплохих дивидендов. По дивполитике банк направляет не менее 20% от чистой прибыли по МСФО, но в случае сильных результатов не исключаем и увеличение коэффициента выплат.