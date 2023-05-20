«Открытие»: Санкционные действия G7 негативно отражаются на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»,
эксперт «Открытие Research»
Санкционные действия G7 негативно отражаются на российском рынке
- Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня. Индекс МосБиржи опускался до 2612,47 п. Однако к середине дня ситуация немного выправилась. Новости с G7 негативно влияют на акции «Алроса» (ALRS). «Яндекс» (YNDX) хотят купить крупнейшие бизнесмены РФ. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,6 млрд руб к середине дня.
- По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 2629,51 п. (-0,13%), а Индекс РТС - 1037,80 п. (+0,43%).
- Лидерами среди индексных бумаг были «Яндекс», VK, OZON, «Ростелеком» и «Аэрофлот». Самыми слабыми оказались «РусАл», АФК «Система», привилегированные «Сургутнефтегаз», МТС и «Алроса».
- В Японской Хиросиме начинается саммит G7. Одной из главных тем очередных рестрикций для РФ является запрет на российские алмазы, а также создание механизма отслеживания их продаж. Естественно, что это не касается стран, которые игнорируют риски вторичных санкций. К примеру, Индия, как один из крупнейших рынков алмазов, может пропустить запреты мимо ушей. Собственно говоря, Индия сама готова ввести санкции против Великобритании, если она не согласиться вернуть все награбленные богатства в период колониальной оккупации. Тем не менее, бумаги «Алроса» теряли более 1%.
- Великобритания, ещё не дожидаясь саммита, объявила об очередных санкциях против РФ. Рестрикции введены против 86 юридических лиц и компаний, связанных с РФ. В список попали такие компании, как «Полюс», «Северсталь», АФК «Система», FESCO, ММК, ТМК, Росбанк и Банк «Тинькофф». Также Великобритания в лице премьера Риши Сунака объявила об эмбарго на ввоз российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Все эти позиции отреагировали на заявление ростом, хотя отечественные компании были преимущественно под давлением.
- Бумаги «Яндекс» выбились в лидеры торгов. Владимир Потанин и Вагит Алекперов направили заявки на покупку контрольного пакета «Яндекс», о чем сообщает Bloomberg. В заявке бизнес «Яндекс» оценен в $7 млрд. Правление «Яндекс» обсудит продажу бизнеса на следующей неделе. Предложение Владимира Потанина объединяет группу инвесторов, которая включает Романа Абрамовича и ВТБ. Таким образом, на российском рынке лето будет очень нескучным.
- Очередной день подарил несколько дивидендных разочарований. Совет директоров Segezha Group решил не делать рекомендации по выплате дивидендов за 2022 год. Аналогично поступил совет директоров «Распадской». Однако есть и позитив в виде рекомендации совета директоров ЛСР выплатить дивиденды в размере 78 руб на акцию.
- Рубль слабел в утренние часы, но затем взял себя в руки и начал укрепляться. Курс доллара снижался до 79,65 руб. Главным образом, текущие попытки укрепления мы связываем с подготовкой экспортёров к налоговым платежам. При этом влияние санкционной риторики на рубль почти иссякло. Экспортно-импортные каналы стабилизировались и очередные инфантильные мечты бывших колониальных империй почти не оказывают воздействие на курс российской валюты. В рамках ближайшей недели рубль может предпринять попытку движения в сторону 77,0-78,0 за доллар.
- Доллар слабел на Forex, корректируясь после существенного укрепления накануне. Динамика государственных облигаций также говорит не в пользу американской валюты. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США почти не изменялась, а вот доходность аналогичных обязательств в Европе повышалась от 3 Б.П. в германских бондах до 7 Б.П. в британских.
По состоянию на 15:45 мск:
- DXY - 103,08 (-0,36%),
- EUR/USD - $1,0812 (+0,39%),
- GBP/USD - $1,2454 (+0,35%),
- USD/JPY - 138,51 (-0,14%),
- USD/RUB – 79,80 (-0,52%),
- EUR/RUB – 86,38 (-0,19%),
- CNY/RUB – 11,370 (-0,30%).
Германия немного ухудшила оценку инфляции цен производителей за апрель
- Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. В числе лидеров секторы финансовых услуг, базовых материалов, строительства и материалов. Рост также наблюдался в технологичных бумагах. Бумаги полупроводниковых AMS и Nordic Semiconductor повышались на 6%, догоняя коллег по сектору после выходных на домашних рынках. Германия немного пересмотрела оценку цен производителей за апрель. Вместо падения на 0,5% инфляция производителей за месяц оценивается на уровне 0,3%, а в годовом выражении оценка повышена до 4,1% с 4,0%. Впрочем, годовой прирост всё же замедляется. В марте он составлял 6,7%.
По состоянию на 15:45 мск:
- FTSE 100 - 7776,86 п. (+0,45%),
- DAX - 16288,84 п. (+0,78%),
- CAC 40 - 7506,95 п. (+0,81%).
Котировки нефти сосредоточены на будущем дефиците и растущем спросе
- Нефть дорожала и делала заявку на взятие уровня $77 за баррель Brent. Китайские НПЗ в апреле впервые за 18 месяцев использовали нефть из стратегических резервов из-за дефицита поставок, как импортной нефти, так и местного производства. Объём переработки в апреле составлял 14,87 млн баррелей в сутки, что незначительно уступило рекордным 14,9 млн баррелей в день, которые производились в марте. При этом поставки импорта и внутренние поставки составляли 14,53 млн баррелей.
По состоянию на 15:45 мск:
- Brent - $77,25 (+1,71%),
- WTI - $73,31 (+1,12%),
- Алюминий - $2301 (+0,85%),
- Золото - $1964,1 (-0,07%),
- Никель - $21620 (+3,44%).
Американский рынок ждёт выступление председателя ФРС
- Фьючерсы на основные индексы США указывают на разнонаправленный старт торгов от +0,3% в Dow Jones до -0,1% в NASDAQ. Одним из главных событий дня будет публичное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.
- Под давлением акции Applied Materials, так как компания ожидает снижение продаж в II-III кварталах из-за низкого спроса на чипы памяти. Впрочем, менеджмент рассчитывает, что продажи оборудования для других полупроводниковых производств позволят компенсировать данную слабость.