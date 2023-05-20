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«Открытие»: Санкционные действия G7 негативно отражаются на российском рынке Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Санкционные действия G7 негативно отражаются на российском рынке Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня. Индекс МосБиржи опускался до 2612,47 п. Однако к середине дня ситуация немного выправилась. Новости с G7 негативно влияют на акции «Алроса» (ALRS). «Яндекс» (YNDX) хотят купить крупнейшие бизнесмены РФ. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,6 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 2629,51 п. (-0,13%), а Индекс РТС - 1037,80 п. (+0,43%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Яндекс», VK, OZON, «Ростелеком» и «Аэрофлот». Самыми слабыми оказались «РусАл», АФК «Система», привилегированные «Сургутнефтегаз», МТС и «Алроса».

В Японской Хиросиме начинается саммит G7. Одной из главных тем очередных рестрикций для РФ является запрет на российские алмазы, а также создание механизма отслеживания их продаж. Естественно, что это не касается стран, которые игнорируют риски вторичных санкций. К примеру, Индия, как один из крупнейших рынков алмазов, может пропустить запреты мимо ушей. Собственно говоря, Индия сама готова ввести санкции против Великобритании, если она не согласиться вернуть все награбленные богатства в период колониальной оккупации. Тем не менее, бумаги «Алроса» теряли более 1%.

Великобритания, ещё не дожидаясь саммита, объявила об очередных санкциях против РФ. Рестрикции введены против 86 юридических лиц и компаний, связанных с РФ. В список попали такие компании, как «Полюс», «Северсталь», АФК «Система», FESCO, ММК, ТМК, Росбанк и Банк «Тинькофф». Также Великобритания в лице премьера Риши Сунака объявила об эмбарго на ввоз российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Все эти позиции отреагировали на заявление ростом, хотя отечественные компании были преимущественно под давлением.

Бумаги «Яндекс» выбились в лидеры торгов. Владимир Потанин и Вагит Алекперов направили заявки на покупку контрольного пакета «Яндекс», о чем сообщает Bloomberg. В заявке бизнес «Яндекс» оценен в $7 млрд. Правление «Яндекс» обсудит продажу бизнеса на следующей неделе. Предложение Владимира Потанина объединяет группу инвесторов, которая включает Романа Абрамовича и ВТБ. Таким образом, на российском рынке лето будет очень нескучным.

Очередной день подарил несколько дивидендных разочарований. Совет директоров Segezha Group решил не делать рекомендации по выплате дивидендов за 2022 год. Аналогично поступил совет директоров «Распадской». Однако есть и позитив в виде рекомендации совета директоров ЛСР выплатить дивиденды в размере 78 руб на акцию.

Рубль слабел в утренние часы, но затем взял себя в руки и начал укрепляться. Курс доллара снижался до 79,65 руб. Главным образом, текущие попытки укрепления мы связываем с подготовкой экспортёров к налоговым платежам. При этом влияние санкционной риторики на рубль почти иссякло. Экспортно-импортные каналы стабилизировались и очередные инфантильные мечты бывших колониальных империй почти не оказывают воздействие на курс российской валюты. В рамках ближайшей недели рубль может предпринять попытку движения в сторону 77,0-78,0 за доллар.

Доллар слабел на Forex, корректируясь после существенного укрепления накануне. Динамика государственных облигаций также говорит не в пользу американской валюты. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США почти не изменялась, а вот доходность аналогичных обязательств в Европе повышалась от 3 Б.П. в германских бондах до 7 Б.П. в британских. По состоянию на 15:45 мск: DXY - 103,08 (-0,36%),

EUR/USD - $1,0812 (+0,39%),

GBP/USD - $1,2454 (+0,35%),

USD/JPY - 138,51 (-0,14%),

USD/RUB – 79,80 (-0,52%),

EUR/RUB – 86,38 (-0,19%),

CNY/RUB – 11,370 (-0,30%). Германия немного ухудшила оценку инфляции цен производителей за апрель Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. В числе лидеров секторы финансовых услуг, базовых материалов, строительства и материалов. Рост также наблюдался в технологичных бумагах. Бумаги полупроводниковых AMS и Nordic Semiconductor повышались на 6%, догоняя коллег по сектору после выходных на домашних рынках. Германия немного пересмотрела оценку цен производителей за апрель. Вместо падения на 0,5% инфляция производителей за месяц оценивается на уровне 0,3%, а в годовом выражении оценка повышена до 4,1% с 4,0%. Впрочем, годовой прирост всё же замедляется. В марте он составлял 6,7%. По состоянию на 15:45 мск: FTSE 100 - 7776,86 п. (+0,45%),

DAX - 16288,84 п. (+0,78%),

CAC 40 - 7506,95 п. (+0,81%). Котировки нефти сосредоточены на будущем дефиците и растущем спросе Нефть дорожала и делала заявку на взятие уровня $77 за баррель Brent. Китайские НПЗ в апреле впервые за 18 месяцев использовали нефть из стратегических резервов из-за дефицита поставок, как импортной нефти, так и местного производства. Объём переработки в апреле составлял 14,87 млн баррелей в сутки, что незначительно уступило рекордным 14,9 млн баррелей в день, которые производились в марте. При этом поставки импорта и внутренние поставки составляли 14,53 млн баррелей. По состоянию на 15:45 мск: Brent - $77,25 (+1,71%),

WTI - $73,31 (+1,12%),

Алюминий - $2301 (+0,85%),

Золото - $1964,1 (-0,07%),

Никель - $21620 (+3,44%). Американский рынок ждёт выступление председателя ФРС Фьючерсы на основные индексы США указывают на разнонаправленный старт торгов от +0,3% в Dow Jones до -0,1% в NASDAQ. Одним из главных событий дня будет публичное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Под давлением акции Applied Materials, так как компания ожидает снижение продаж в II-III кварталах из-за низкого спроса на чипы памяти. Впрочем, менеджмент рассчитывает, что продажи оборудования для других полупроводниковых производств позволят компенсировать данную слабость.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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