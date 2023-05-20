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Курсы валют ЦБ РФ на 20 мая: 79,9093 руб/доллар США и 86,2770 руб/евро

ЦБ РФ с 20 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 79,9093 руб.
  • 1 евро - 86,2770 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,6600 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1273 р. (0,16%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2194 р. (0,25%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1060 р. (0,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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