ПСБ: Пара доллар-рубль продолжила консолидацию около отметки 80 руб.

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ

На валютном рынке МосБиржи сформировалась безыдейность, при этом торговая активность продолжила снижаться. Мы полагаем, что на рынке снижается участие как экспортеров, так и импортеров, ввиду чего формируется баланс спроса и предложения. Стоит заметить, что на внешних рынках аналогично не наблюдалось высокой волатильности - индекс DXY продолжает консолидироваться около отметки 103 пунктов.

Из последних интересных тенденций выделим всплеск торговой активности юанем с расчетами сегодня, чего не наблюдалось с долларами с аналогичными расчетами. Мы считаем что спрос на юани формируют банки, у которых прослеживается их явный дефицит. Впрочем, предложение валюты позволяет избежать волатильности, а вчера торговая активность вернулась к своим привычным значениям.

Сегодня мы полагаем что доллар продолжит проторговывать диапазон 79-80,5 руб. явных драйверов к формированию направленной динамики не наблюдается.