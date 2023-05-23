ПСБ: Сегодня возможно умеренное снижение цен длинных ОФЗ перед недельными аукционами Минфина по размещению нового госдолга

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник на рынке ОФЗ преобладали нейтральные настроения. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,44%. Цены на нефть и курс рубля вчера колебались в узком диапазоне, что способствовало консолидации и на рынке ОФЗ.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов вчера повторил ранее озвученный сигнал ЦБР относительно возможных решений по ключевой ставке на заседании 9 июня. Он отметил, что ЦБР будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение. ЦБР видит преобладание проинфляционных рисков, связанных с рынком труда, влиянием внешних факторов, и с бюджетной политикой. На заседании 9 июня ЦБР будет оценивать как баланс рисков изменился за прошедшее время.

Подобная риторика звучит от руководства ЦБР на протяжении последних трех заседаний (в феврале, марте, апреле). При этом проинфляционные риски пока не реализуются в силу приверженности населения сберегательной модели поведения. Боковая динамика на рынке ОФЗ в последние месяцы отражает преобладание ожиданий сохранения ставки ЦБР на ближайших заседаниях.

Сегодня перед аукционами Минфина РФ по размещению нового госдолга возможны усиление продавцов длинных ОФЗ и рост доходности индекса RGBI на несколько базисных пунктов.