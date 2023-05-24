«Открытие»: Дивидендов от «Газпрома» за 2022 год не будет

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня во вторник. Однако рост котировок нефти на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии стабилизировал акции сектора нефти и газа, но ситуацию в отраслевом индексе портят бумаги «Газпрома». Бумаги «Яндекса» (YNDX) корректируются после бурного роста на новостях об интересе к доли в компании со стороны ряда инвесторов, включая ВТБ (VTBR). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,5 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2617,16 п. (-0,61%), а индекс РТС - 1029,25 п. (-0,63%).

Лидерами среди индексных бумаг были «ФосАгро», НЛМК, Fix Price, ВТБ и «НОВАТЭК». Самыми слабыми оказались Polymetal, TCS Group, «Яндекс», «Московская Биржа» и ММК.

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил информацию о том, что банк входит в консорциум инвесторов, который планирует выкупить долю «Яндекса». Детали он не раскрыл, но предположил, что сделка будет закрыта до конца года.

Бумаги «ФосАгро» среди лидеров. Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев заявил на форуме в Шанхае, что экспорт удобрений из РФ может восстановиться в III-IV кварталах до показателей за аналогичный период в 2021 году.

Акции «Газпрома» (GAZP) теряли около 3% на фоне появления новости о том, что совет директоров компании решил не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. Мы допускали подобный вариант действий. Потери на европейском рынке и дополнительные налоги правительства заметно ухудшают перспективы хороших выплат.

Рубль предпринимал попытки укрепления, но смог добиться этого лишь против евро и юаня, которые сами теряли позиции против американской валюты. Основной силой на рынке остаются экспортёры, которые пополняют рублёвую ликвидность для уплаты налогов. С другой стороны, в последнее время заметно повысилась активность импортёров. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подтвердил на форуме в Шанхае, что РФ и КНР будут стремиться выполнить задачу по доведению товарооборота до $200 млрд в текущем году. Собственно говоря, уже в I квартале взаимный товарооборот превысил $51 млрд. При этом с марта существенно ускорились темпы поставок из КНР. Соответственно, наличие активного импорта препятствует устойчивому укреплению рубля.

Доллар укреплял свои позиции. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повышалась более чем на 3 Б.П. до 3,75%. Накануне некоторые представители ФРС намекнули на возможность дальнейшего повышения ставки. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вовсе считает необходимым повысить ставку до 6,0%. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также считает возможным повышение ставки ближе к 6,0% из-за слишком устойчивой инфляции.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 103,445 (+0,36%),

EUR/USD - $1,0778 (-0,33%),

GBP/USD - $1,2393 (-0,36%),

USD/JPY - 138,8 (+0,14%),

USD/RUB – 80,17 (+0,03%),

EUR/RUB – 86,42 (-0,3%),

CNY/RUB – 11,324 (-0,41%).

Ситуация в экономике еврозоны ухудшается

Европейские индексы преимущественно снижались. Швейцарская финансовая структура Julius Baer разочаровала инвесторов слабым притоком капитала в первые четыре месяца года. Бумаги Julius Baer теряли более 7%. Акции медийной Vivendi снижались более чем на 6% на новостях о том, что контролирующий инвестор Винсент Боллор продал часть своего пакета. Негативное влияние на общее настроение инвесторов оказывает статистика. Предварительный сводный индекс деловой активности еврозоны снизился в мае до 53,3 п. с 54,1 п. в апреле при ожиданиях 53,7 п. Производственный PMI еврозоны остаётся в зоне сокращения. В мае его значение упало до 44,6 п. с 45,8 п. в апреле, хотя ожидалось повышение до 46,2 п. В Великобритании также ухудшение ситуации. Сводный индикатор упал до 53,9 п. с 54,9 п. в апреле. Как и в еврозоне, британская промышленность снизила активность до 46,9 п. с 47,8 п. в апреле, хотя ожидалось повышение до 48,0 п.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7799,12 п. (+0,36%),

DAX - 16175,78 п. (-0,30%),

CAC 40 - 7407,99 п. (-0,94%).

Саудовская Аравия предостерегает нефтяных «медведей» от лишних надежд

Нефть дорожала. Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в очередной раз предупредил нефтяных «медведей», что они могут вновь получить удар. Ситуация интересна тем, что 4 июня ОПЕК+ проведёт совещание и могут быть приняты решения о дополнительном сокращении производства. Плюс к этому источники Reuters сообщают, что в правительстве РФ рассматривают вариант временной приостановке экспорта бензина, дабы снизить ценовое давление на внутреннем рынке. То есть в дополнение к сокращению поставок нефти аналогичное может произойти с нефтепродуктами.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $76,97 (+1,36%),

WTI - $73,05 (+0,98%),

Алюминий - $2231 (-1,44%),

Золото - $1959,9 (-0,24%),

Никель - $21020 (-1,22%).

Переговорщики по потолку госдолга США заставляют рынок нервничать

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня до 0,35%. Многих продолжает беспокоить ситуация с переговорами по потолку госдолга. Встреча президента Джо Байдена и лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти завершилась без соглашения. Как минимум, затягивание вопроса может привести к техническим сложностям финансирования. Впрочем, даже сделка, скорее всего, приведёт к значительной просадке долговых обязательств, поскольку Минфин США будет вынужден выйти на рынок с весьма большим размещением.

Акции Zoom торговались нестабильно, хотя компания повысила свой прогноз по выручке, а также планирует интегрировать технологии искусственного интеллекта в свой продукт. Акции регионального банка PacWest готовы продолжить рост на фоне продажи портфеля строительных кредитов. Бумаги Microvast потеряли почти четверть своей стоимости на фоне отмены правительственного гранта в объёме $200 млн на разработку и производство литиевых батарей. Компанию обвиняют в слишком тесных связях с Китаем. Позже вечером будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в США, а закроет день отчёт от API по запасам нефти и нефтепродуктов.