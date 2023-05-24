Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль продолжила консолидироваться около отметки 80 руб.

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ

На текущий момент на рынке сохраняется баланс между спросом и предложением, ввиду чего доллар демонстрирует боковое движение в узком диапазоне 79,5-80,5 руб. На внешних рынках доллар вчера вновь тяготел к небольшому укреплению, отражая ухудшение общерыночных настроений из-за затягивания переговоров по госдолгу США - индекс DXY, отражающий позиции доллара к 6 ведущим мировым валютам, удерживается в диапазоне 103-103,5 пунктов, районе пиков с марта, и может пойти выше.

Плавно продолжает дешеветь китайский юань к рублю. Основной причиной является ослабление валюты на глобальных рынках на фоне ожиданий инвесторов о более низких темпах восстановления китайской экономики после локдаунов. Полагаем, что китайская валюта локально продолжит дешеветь к доллару и перевалит за отметку 7,1 юаней, что может приблизить юань к 11,2 руб.

Сегодня на рынке ожидать повышения волатильности также не приходится. Полагаем, что пара доллар-рубль останется у 80 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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