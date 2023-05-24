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ПСБ: При консервативной тактике Минфина РФ на сегодняшних аукционах ожидаем боковую динамику на рынке ОФЗ по итогам дня

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник на рынке ОФЗ преобладали умеренные продажи. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI вырос до 9,45% (+1 б.п.). Инвесторы традиционно сокращали позиции в бумагах перед недельными аукционами Минфина по размещению нового госдолга в ожидании возможности купить ОФЗ с небольшим дисконтом по цене к вторичному рынку. Сегодня Минфин предложит на аукционах ОФЗ 26240 (13 лет до погашения) и 26242 (6 лет до погашения).

Внешний новостной фон на утро среды складывался противоречивым. Поддержку рублевым облигациям оказывает рост нефтяных цен (Brent торгуется у $77,7 за баррель, +1,1% во вторник и +1,1% с утра в среду). С другой стороны, из-за неопределённости относительно повышения лимита госдолга США на глобальных рынках снижается склонность к риску.

Сегодня ожидаем, что на аукционах Минфин РФ сохранит консервативную тактику по размещению нового госдолга и котировки ОФЗ останутся около достигнутых уровней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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