ПСБ: Индекс МосБиржи смог завершить торговую сессию в небольшом плюсе, несмотря на сильную просадку

Инвесторы до последнего верили, что менеджмент компании рекомендует выплатить дивиденды, но ожидания не оправдались. Реакция рынка оказалась гораздо сдержанней, чем в июне прошлого года. Интересно, что ближе к окончанию основной сессии рынок начал постепенно восстанавливаться, завершив торги в небольшом плюсе.

Прежде всего отметим вернувшиеся к росту акции Сбербанка после консолидации немногим выше 230 руб. Вероятно, основной причиной стал переток инвесторов из бумаг Газпрома в акции Сбербанка. На данный момент именно бумаги Сбера, являются единственной надёжной идей, где можно ожидать стабильные дивидендные выплаты и сравнительно низкие риски. Также толкали вверх рынок акции Татнефти и ЛУКОЙЛа в преддверии дивидендных отсечек. Неплохо прибавили бумаги НОВАТЭКа.

Из прочих акций отметим сильный рост акций ДВМП, которые смогли обновить исторический максимум. Значимых корпоративных новостей не было. В аутсайдерах оказались бумаги Магнита, которые с 25 мая будут переведены в 3 котировальный список. Сильно просели также акции Газпром нефти из-за неоправдавшихся ожиданий по дивидендам.

Индекс МосБиржи будет двигаться в верхней части диапазоне 2620-2660 пунктов. Однако допускаем, что индекс может попытаться обновить максимумы года, так как главная интрига текущего дивидендного сезона вчера была снята. Допускаем дальнейший переток инвесторов в акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа, что позволит индексу МосБиржи подняться выше 2660 пунктов.