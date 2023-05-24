Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 мая: 5 078,2700 руб/1 г золота и 61,4700/1 г серебра ЦБ РФ с 24 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 078,2700 руб.

1 грамм серебра - 61,4700 руб.

1 грамм платины - 2 768,1399 руб.

1 грамм палладия - 3 899,6201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,8398 р. (0,73%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6600 р. (1,09%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,6000 р. (0,57%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7301 р. (0,04%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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