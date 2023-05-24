Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего выпуска облигаций в корпоративном сегменте: ГМК Норильский никель объемом 60 млрд руб.

22 мая 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-09 со сроком обращения 5 лет, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой купона, привязанной к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.

Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 140 б.п., а индикативный объем выпуска – 30 млрд руб. По итогам сбора заявок эмитент несколько раз снизил ориентир спреда и зафиксировал его на уровне 130 б.п., а также удвоил объем выпуска до 60 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие компании, страховые компании, инвестиционные компаний, а также физические лица.

«Существенный спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил Компании удвоить объем выпуска до 60 млрд руб., что является самым большим объемом среди облигаций с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, за всю историю, а также среди всех рублевых выпусков корпоративных эмитентов в 2023 году.» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 24 мая 2023 года.

Ранее, в октябре 2022 года, Россельхозбанк выступал организатором размещения облигаций ПАО «ГМК Норильский никель» серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд руб. Выпуск был признан «Лучшей сделкой первичного размещения металлургической компании» в рамках премии Cbonds Awards 2022.