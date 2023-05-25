ПСБ: Российский рынок акций растет во главе с финансовым сектором

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Российский рынок акций после утреннего снижения вернулся к росту во второй половине торговой сессии во главе с финансовым сектором. Индекс МосБиржи прибавлял 0,6%.

В финансовом секторе обыкновенные акции Сбербанка закрыли дивидендный разрыв и поднялись выше отметки 243 руб. Ожидания сильных финансовых результатов банка по итогам 2023 года и обновления рекорда по дивидендам за этот период способствуют покупкам его акций. Сильнее рынка росли расписки Тинькофф, который отчитался о прибыли в размере 16,2 млрд руб. (рост в 11,5 раз г/г)

В нефтегазовом секторе лучше рынка были акции Новатэка, интерес к которому мог смеситься из бумаг Газпрома, СД которого рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Нефтяные компании – ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть поддерживали ожидания дивидендов, а также рост мировых цен на нефть. Котировки Brent прибавляли 0,5% и находились выше отметки 77,5 долл./барр.

В металлургическом секторе отметим восстановление цен акций Полюса и Полиметалла, после распродаж накануне из-за введения ограничений США в отношении этих компаний.

Акции Сегежи отреагировали снижением на публикацию ее финансового отчета, согласно которому компания в 1 квартале 2023 года получила чистый убыток в размере 3,76 млрд руб.

В секторе ИТ отметим Ozon, который отчитался о прибыли в размере 10,66 млрд руб. в 1 квартале 2023 года против убытка 19,06 млрд годом ранее. В результате расписки Ozon отреагировали ростом и были лучше рынка.

В телекоммуникационном секторе росли акции Ростелекома на ожиданиях объявления дивидендов.

В потребительском секторе акции Магнита продолжили снижаться, отыгрывая новость о переводе его акций из 1 в 3 уровень котировального списка.

Ожидаем, что во второй половине недели индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2620-2660 пунктов с попыткой теста его верхней границы. Считаем, что рынок будет поддержан спросом на акции финансового и нефтегазового секторов из-за фактора дивидендов и восстановления мировых цен на нефть. Лучше рынка могут выглядеть акции Сбербанка, Новатэка, ЛУКОЙЛа, Роснефти. Акции Полюса могут продолжить восстанавливаться и выглядеть также лучше рынка. Хуже рынка ожидаем бумаги Газпрома из-за отсутствия дивидендов и Магнита, который не представил финансовую отчетность, не принял решения по дивидендам, а его акции переведены в 3 уровень котировального списка.