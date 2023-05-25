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ПСБ: Размещение Минфином РФ в среду классических ОФЗ на 63,6 млрд руб. оказало нейтральное влияние на рынок

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,45%. Аукционы Минфина РФ по размещению госдолга вчера прошли с минимальной премией по доходности к вторичному рынку в пределах 2 б.п., ведомство продолжило тактику отсечения наиболее агрессивных заявок. Это способствовало стабилизации котировок ОФЗ около достигнутых уровней. Минфин вчера продал ОФЗ 26242 (6 лет до погашения) на 59,6 млрд руб. при спросе 70,6 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 10,06%. Объем размещения ОФЗ 26240 (13 лет) составил 4,0 млрд руб. при спросе 12,5 млрд руб., средневзвешенная доходность – 10,77%.

По данным Росстата, инфляция за неделю с 16 по 22 мая составила 0,04%, в годовом сравнении потребительские цены выросли на 2,3 – 2,4% (2,3% в апреле и 3,5% в марте). Также вчера были опубликованы данные опроса населения "инФОМ", согласно которым оценка респондентами наблюдаемой инфляции снизилась до 14,1% (-0,8 п.п. к апрелю), что является минимумом с марта 2021 г. При этом инфляционные ожидания населения в мае выросли до 10,8% (+0,4 п.п. к апрелю). С учетом этих данных, мы ожидаем, что ЦБР в июне оставит ключевую ставку на уровне 7,5% и сохранит сигнал о возможности ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, что уже учтено в ценах ОФЗ.

Сегодня ждем сохранения боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций. Позитив от роста нефтяных цен на этой неделе нивелируется снижением склонности к риску на глобальных рынках из-за неопределенности относительно повышения лимита госдолга США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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